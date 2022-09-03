https://ukraina.ru/20220903/1038416507.html
В Германии рассказали о грядущей потере Киевом одного из союзников в Европе
В Германии рассказали о грядущей потере Киевом одного из союзников в Европе - 03.09.2022 Украина.ру
В Германии рассказали о грядущей потере Киевом одного из союзников в Европе
Общественное мнение в Австрии и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 сентября в немецкой газете Die Welt
2022-09-03T18:01
2022-09-03T18:01
2022-09-03T18:01
новости
австрия
германия
сми
санкции
инфляция
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Чтобы доказать свою точку зрения, автор статьи приводит цифры из опроса, согласно которым уже 40 процентов австрийцев выступают против антироссийских мер. Он объясняет, что на мнение общества влияют растущие цены на энергию и высокая инфляция.Растет также и число граждан, готовых голосовать за правую Австрийскую партию свободы, которая "выступает за уважительный диалог с Россией". При этом появились случаи, когда политики и от правящей коалиции меняют мнение о необходимости антироссийской риторики, указывает автор.После начала специальной военной операции на Украине страны Запада ужесточили антироссийские санкции, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике.
https://ukraina.ru/20220424/1033844186.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австрия, германия, сми, санкции, инфляция
Новости, Австрия, Германия, СМИ, Санкции, инфляция
В Германии рассказали о грядущей потере Киевом одного из союзников в Европе
Общественное мнение в Австрии и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 сентября в немецкой газете Die Welt
Чтобы доказать свою точку зрения, автор статьи
приводит цифры из опроса, согласно которым уже 40 процентов австрийцев выступают против антироссийских мер. Он объясняет, что на мнение общества влияют растущие цены на энергию и высокая инфляция.
В Австрии больше нет чёткого большинства, выступающего за санкции против России. Зимой эта тенденция может усилиться
Фон Кристоф Б. Шлитц
Обозреватель газеты Die Welt
Растет также и число граждан, готовых голосовать за правую Австрийскую партию свободы, которая "выступает за уважительный диалог с Россией". При этом появились случаи, когда политики и от правящей коалиции меняют мнение о необходимости антироссийской риторики, указывает автор.
После начала специальной военной операции на Украине страны Запада ужесточили антироссийские санкции, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике.