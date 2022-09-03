Для конкуренции с Китаем: Пентагон создал рабочую группу по ускорению поставок вооружений союзникам - 03.09.2022 Украина.ру
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Для конкуренции с Китаем: Пентагон создал рабочую группу по ускорению поставок вооружений союзникам
Для конкуренции с Китаем: Пентагон создал рабочую группу по ускорению поставок вооружений союзникам - 03.09.2022 Украина.ру
Для конкуренции с Китаем: Пентагон создал рабочую группу по ускорению поставок вооружений союзникам
Министерство обороны США создало рабочую группу с целью ускорить поставки вооружений союзникам Вашингтона. Об этом говорится в статье, опубликованной 2 сентября в американской газете The Wall Street Journal
2022-09-03T17:13
2022-09-03T17:13
новости
пентагон
the wall street journal
оружие
китай
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Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что целевая рабочая группа, в которую вошли высокопоставленные официальные лица, была создана Пентагоном в августе для изучения "давней проблемы неэффективности" в поставках оружия из США на миллиарды долларов в другие страны.Согласно изданию, выявление проблем в поставках оружия стало более актуальным из-за конкуренции между США и Китаем и ситуации на Украине, которая, по мнению Пентагона, требует срочного "пополнения арсеналов дружественных стран".
https://ukraina.ru/20220825/1038074452.html
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новости, пентагон, the wall street journal, оружие, китай
Новости, Пентагон, The Wall Street Journal, оружие, Китай

Для конкуренции с Китаем: Пентагон создал рабочую группу по ускорению поставок вооружений союзникам

17:13 03.09.2022
 
© Фото : 3dnews.ru
- РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : 3dnews.ru
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Министерство обороны США создало рабочую группу с целью ускорить поставки вооружений союзникам Вашингтона. Об этом говорится в статье, опубликованной 2 сентября в американской газете The Wall Street Journal
Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что целевая рабочая группа, в которую вошли высокопоставленные официальные лица, была создана Пентагоном в августе для изучения "давней проблемы неэффективности" в поставках оружия из США на миллиарды долларов в другие страны.

[Целевая группа] будет искать пути для Министерства обороны, чтобы упорядочить части программы [продаж] с целью быстрее передавать в руки союзников и партнёров желанные американские беспилотники, орудия, вертолёты, танки и другое вооружение

The Wall Street Journal
Американская газета
Согласно изданию, выявление проблем в поставках оружия стало более актуальным из-за конкуренции между США и Китаем и ситуации на Украине, которая, по мнению Пентагона, требует срочного "пополнения арсеналов дружественных стран".
Пентагон
25 августа, 07:22
Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия УкраинеПоставки вооружений США Украине в рамках нового пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов начнутся в ближайшие несколько месяцев, заявил 24 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол в ходе брифинга для журналистов
 
НовостиПентагонThe Wall Street JournalоружиеКитай
 
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