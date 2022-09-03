Для конкуренции с Китаем: Пентагон создал рабочую группу по ускорению поставок вооружений союзникам
© Фото : 3dnews.ru
© Фото : 3dnews.ru
Министерство обороны США создало рабочую группу с целью ускорить поставки вооружений союзникам Вашингтона. Об этом говорится в статье, опубликованной 2 сентября в американской газете The Wall Street Journal
Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что целевая рабочая группа, в которую вошли высокопоставленные официальные лица, была создана Пентагоном в августе для изучения "давней проблемы неэффективности" в поставках оружия из США на миллиарды долларов в другие страны.
[Целевая группа] будет искать пути для Министерства обороны, чтобы упорядочить части программы [продаж] с целью быстрее передавать в руки союзников и партнёров желанные американские беспилотники, орудия, вертолёты, танки и другое вооружение
Согласно изданию, выявление проблем в поставках оружия стало более актуальным из-за конкуренции между США и Китаем и ситуации на Украине, которая, по мнению Пентагона, требует срочного "пополнения арсеналов дружественных стран".
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