https://ukraina.ru/20220903/1038415009.html

Для конкуренции с Китаем: Пентагон создал рабочую группу по ускорению поставок вооружений союзникам

Для конкуренции с Китаем: Пентагон создал рабочую группу по ускорению поставок вооружений союзникам - 03.09.2022 Украина.ру

Для конкуренции с Китаем: Пентагон создал рабочую группу по ускорению поставок вооружений союзникам

Министерство обороны США создало рабочую группу с целью ускорить поставки вооружений союзникам Вашингтона. Об этом говорится в статье, опубликованной 2 сентября в американской газете The Wall Street Journal

2022-09-03T17:13

2022-09-03T17:13

2022-09-03T17:13

новости

пентагон

the wall street journal

оружие

китай

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Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что целевая рабочая группа, в которую вошли высокопоставленные официальные лица, была создана Пентагоном в августе для изучения "давней проблемы неэффективности" в поставках оружия из США на миллиарды долларов в другие страны.Согласно изданию, выявление проблем в поставках оружия стало более актуальным из-за конкуренции между США и Китаем и ситуации на Украине, которая, по мнению Пентагона, требует срочного "пополнения арсеналов дружественных стран".

https://ukraina.ru/20220825/1038074452.html

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2022

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новости, пентагон, the wall street journal, оружие, китай