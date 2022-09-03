https://ukraina.ru/20220903/1038414814.html

Пушков ответил на слова Шольца об "удивлённом из-за санкций" Путине

Пушков ответил на слова Шольца об "удивлённом из-за санкций" Путине - 03.09.2022 Украина.ру

Пушков ответил на слова Шольца об "удивлённом из-за санкций" Путине

Несмотря на утверждения канцлера ФРГ Олафа Шольца об "удивлённом" из-за санкций ЕС президенте РФ Владимире Путине, в первую очередь результаты их применения удивили западных лидеров, а не Москву. Об этом написал 2 сентября в своём Telegram-канале сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

2022-09-03T16:25

2022-09-03T16:25

2022-09-03T16:25

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олаф шольц

алексей пушков

владимир путин

санкции

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Ранее лидер Германии в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme высказал мнение, санкции Запада против России правильны и эффективны, а "единство Европы" при их реализации якобы удивило российское руководство.Как объяснил российский политик, западные страны не ожидали, что санкции окажутся разрушительными для их собственной экономики. Он добавил, что дальнейшие попытки ударить по России лишь ухудшат положение Запада.

https://ukraina.ru/20220825/1038083518.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олаф шольц, алексей пушков, владимир путин, санкции