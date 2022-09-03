Пушков ответил на слова Шольца об "удивлённом из-за санкций" Путине
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Несмотря на утверждения канцлера ФРГ Олафа Шольца об "удивлённом" из-за санкций ЕС президенте РФ Владимире Путине, в первую очередь результаты их применения удивили западных лидеров, а не Москву. Об этом написал 2 сентября в своём Telegram-канале сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Ранее лидер Германии в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme высказал мнение, санкции Запада против России правильны и эффективны, а "единство Европы" при их реализации якобы удивило российское руководство.
Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как еще в 2014 году мечтал [президент США Барак] Обама
Как объяснил российский политик, западные страны не ожидали, что санкции окажутся разрушительными для их собственной экономики. Он добавил, что дальнейшие попытки ударить по России лишь ухудшат положение Запада.
25 августа, 10:42Бразилия, Индия, Китай и ЮАР готовы помочь России преодолеть последствия санкцийСтраны БРИКС открываются для России и становятся возможностью преодолеть последствия санкций, сообщила президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд журналистам