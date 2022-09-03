https://ukraina.ru/20220903/1038414717.html

"Когда Бог хочет уничтожить народ, он посылает власть, как на Украине": Ищенко о том, что дальше

"Когда Бог хочет уничтожить народ, он посылает власть, как на Украине": Ищенко о том, что дальше - 03.09.2022 Украина.ру

"Когда Бог хочет уничтожить народ, он посылает власть, как на Украине": Ищенко о том, что дальше

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, как Европа переживет зиму в условиях военной экономики. Какие альтернативы российскому газу... Украина.ру, 03.09.2022

2022-09-03T16:20

2022-09-03T16:20

2022-09-03T16:20

ростислав ищенко

санкции

газ

фрг

украина

северный поток

спецоперация

сво

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, как Европа переживет зиму в условиях военной экономики. Какие альтернативы российскому газу есть у стран ЕС, на сколько хватит газа из ПХГ и кому придется тяжелее – узнаете из нашего материала. Европейские подземные хранилища в среднем уже заполнены на 80%. Хранилища в Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польши, Португалии и Испании заполнены более чем на 80%. Существенно ниже заполнены хранилища в Австрии, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Латвии и Нидерландах.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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ростислав ищенко, санкции, газ, фрг, украина, северный поток, спецоперация, сво, видео