"Когда Бог хочет уничтожить народ, он посылает власть, как на Украине": Ищенко о том, что дальше - 03.09.2022 Украина.ру
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"Когда Бог хочет уничтожить народ, он посылает власть, как на Украине": Ищенко о том, что дальше
"Когда Бог хочет уничтожить народ, он посылает власть, как на Украине": Ищенко о том, что дальше - 03.09.2022 Украина.ру
"Когда Бог хочет уничтожить народ, он посылает власть, как на Украине": Ищенко о том, что дальше
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, как Европа переживет зиму в условиях военной экономики. Какие альтернативы российскому газу... Украина.ру, 03.09.2022
2022-09-03T16:20
2022-09-03T16:20
ростислав ищенко
санкции
газ
фрг
украина
северный поток
спецоперация
сво
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, как Европа переживет зиму в условиях военной экономики. Какие альтернативы российскому газу есть у стран ЕС, на сколько хватит газа из ПХГ и кому придется тяжелее – узнаете из нашего материала. Европейские подземные хранилища в среднем уже заполнены на 80%. Хранилища в Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польши, Португалии и Испании заполнены более чем на 80%. Существенно ниже заполнены хранилища в Австрии, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Латвии и Нидерландах.
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ростислав ищенко, санкции, газ, фрг, украина, северный поток, спецоперация, сво, видео
Ростислав Ищенко, Санкции, газ, ФРГ, Украина, Северный поток, Спецоперация, СВО

"Когда Бог хочет уничтожить народ, он посылает власть, как на Украине": Ищенко о том, что дальше

16:20 03.09.2022
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном влоге проанализировал, как Европа переживет зиму в условиях военной экономики. Какие альтернативы российскому газу есть у стран ЕС, на сколько хватит газа из ПХГ и кому придется тяжелее – узнаете из нашего материала. Европейские подземные хранилища в среднем уже заполнены на 80%. Хранилища в Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польши, Португалии и Испании заполнены более чем на 80%. Существенно ниже заполнены хранилища в Австрии, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Латвии и Нидерландах.
 
Ростислав ИщенкоСанкциигазФРГУкраинаСеверный потокСпецоперацияСВО
 
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