https://ukraina.ru/20220903/1038414273.html

Потери ВСУ, подробности по десанту, новая угроза России. Главное на Украине на 16:00 3 сентября

Потери ВСУ, подробности по десанту, новая угроза России. Главное на Украине на 16:00 3 сентября - 03.09.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, подробности по десанту, новая угроза России. Главное на Украине на 16:00 3 сентября

Украинские военные продолжают нести потери. В Минобороны РФ рассказали о подробностях противодействия украинскому десанту в Энергодаре. Запрошенные Украиной беспилотники "Байрактар" с устройством распыления угрожают России

2022-09-03T16:13

2022-09-03T16:13

2022-09-03T16:13

эксклюзив

хроники

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Днем 3 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих", - отметил Конашенков.Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России были сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка Днепропетровской области – МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет HARM."Большие потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях города Николаев и Николаевской области. Для выявления и задержания возросшего числа дезертиров в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город", - рассказал Конашенков.Также высокоточным оружием ВКС России был поражён пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населённом пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Было уничтожено более ста украинских военнослужащих и 14 единиц бронированной и автомобильной техники."В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. Ликвидировано до 120 боевиков и 11 единиц военной техники", - заявил Конашенков.Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157-и районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов в районах населённых пунктов Великое Артаково, Вознесенск Николаевской области, Орехов Запорожской области, Меловая Харьковской области, Курахово и Краматорск в Донецкой Народной Республике, а также хранилище топлива 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Краматорска", - отметил представитель Минобороны РФ.В районе Константиновки Донецкой Народной Республики была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Волноваха, Новопавловка Донецкой Народной Республики, том числе "Байрактар-ТБ2" – в районе Каховка Херсонской области", - рассказал Конашенков.Были уничтожены в воздухе три тактические ракеты "Точка-У" в районах Червоный Маяк, Чернобаевка и Тягинка Херсонской области, а также 60 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО "Химарс", 12 – "Ольха", 4 – "Ураган" в районах населённых пунктов Антоновка, Берислав, Новая Каховка, Саги Херсонской области, переправы в районе Дарьевского моста, Капитоловка, Купянск, Каменка Харьковской области и Токмак Запорожской областиВсего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолётов, 151 вертолёт, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники.Подробности о провокацииКроме сведений о потерях ВСУ и ходе спецоперации ВС РФ генерал-лейтенант Конашенков прояснил ситуацию со второй попыткой Украины высадить десант на Запорожской АЭС."Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим в очередной раз предпринял попытку захвата АЭС. Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного", - рассказал Конашенков.По десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега."Российской артиллерией, в том числе гаубицами большой мощности "Малка" нанесён удар по украинскому участку побережья в районах населённых пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта", - сообщил представитель Минобороны России.По словам Конашенкова, по имеющейся информации, в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наёмников, 23 – ранено.Новая угрозаУкраина запросила у производителя беспилотников "Байрактар" возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", - заявил Кириллов.По его словам, заинтересованность Украины в поставках беспилотников, оснащённых техническими средствами доставки и применения биологического оружия, вызывает особую обеспокоенность. Он задался вопросом, с какой целью Украина заинтересована в приобретении подобных средств.Запрошенные Киевом беспилотники с дальностью полета в 300 км, в случае оснащения дронов устройством для распыления химических веществ, создают реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России, заявил Кириллов."При дальности полета БПЛА до 300 км и снаряжении ёмкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации", - отметил он.При этом "Байрактар" - слишком дорогостоящая система, чтобы использовать её для сельского хозяйства, в частности — для обработки пестицидами полей. Так, летом украинский фонд "Повернись живим" ("Вернись живыми" - укр.) приобрёл одну систему "Байрактар", включающую станцию управления и три беспилотника, за $16,5 млн.Кроме того, Кириллов заявил, что США вывезли из Одессы ёмкости с возбудителями язвы и холеры."В соответствии с Актом проверки коллекции штаммов микроорганизмов в Научно-исследовательском противочумном институте им. Мечникова в Одессе хранилось 654 емкости с возбудителем сибирской язвы, 422 емкости с возбудителем холеры", - сказал Кириллов.Он уточнил, что необходимость содержания большого количества пробирок с одинаковыми штаммами отсутствовала. При этом номенклатура и накопленное количество опасных патогенов, по его словам, ставят под сомнение профилактический, защитный или другой мирный характер осуществляемой деятельности.Кириллов рассказал, что сбор и направление в США штаммов возбудителей опасных инфекционных заболеваний – холеры, сибирской язвы, туляремии, являются одной из приоритетных задач украинских лабораторий. При этом перемещение патогенов не контролировалось в рамках ВОЗ, КБТО или других международных институтов.

https://ukraina.ru/20220903/1038410950.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники