Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом - 03.09.2022 Украина.ру
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Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом
Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом - 03.09.2022 Украина.ру
Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом
За лето этого года Крым посетили 4,2 миллиона туристов, в связи с чем курортный сезон на полуострове можно признать успешным. Об этом на днях написал глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале
2022-09-03T16:03
2022-09-03T16:03
новости
крым
сергей аксенов
туристы
авиасообщение
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Он отметил, что это на 19 процентов ниже, чем за аналогичный период ставшего рекордным по количеству туристов 2021 года, и на семь процентов меньше показателя летнего сезона 2019 года.Всего с января по август турпоток в Крым составил более 5,26 миллиона человек, отметил руководитель республики. При этом 83% из них приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, а 17% - по железной дороге.Аксёнов завершил своё сообщение приглашением посетить полуостров в "бархатный сезон".
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новости, крым, сергей аксенов, туристы, авиасообщение
Новости, Крым, Сергей Аксенов, туристы, авиасообщение

Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом

16:03 03.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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За лето этого года Крым посетили 4,2 миллиона туристов, в связи с чем курортный сезон на полуострове можно признать успешным. Об этом на днях написал глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале
Он отметил, что это на 19 процентов ниже, чем за аналогичный период ставшего рекордным по количеству туристов 2021 года, и на семь процентов меньше показателя летнего сезона 2019 года.

Понятно, что снижение турпотока связано с временной приостановкой авиасообщения

Всего с января по август турпоток в Крым составил более 5,26 миллиона человек, отметил руководитель республики. При этом 83% из них приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, а 17% - по железной дороге.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 13:38
Как Украина готовится "освобождать" Крым
Аксёнов завершил своё сообщение приглашением посетить полуостров в "бархатный сезон".
 
НовостиКрымСергей Аксеновтуристыавиасообщение
 
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