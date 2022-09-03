https://ukraina.ru/20220903/1038414009.html
Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом
Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом - 03.09.2022 Украина.ру
Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом
За лето этого года Крым посетили 4,2 миллиона туристов, в связи с чем курортный сезон на полуострове можно признать успешным. Об этом на днях написал глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале
2022-09-03T16:03
2022-09-03T16:03
2022-09-03T16:03
новости
крым
сергей аксенов
туристы
авиасообщение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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Он отметил, что это на 19 процентов ниже, чем за аналогичный период ставшего рекордным по количеству туристов 2021 года, и на семь процентов меньше показателя летнего сезона 2019 года.Всего с января по август турпоток в Крым составил более 5,26 миллиона человек, отметил руководитель республики. При этом 83% из них приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, а 17% - по железной дороге.Аксёнов завершил своё сообщение приглашением посетить полуостров в "бархатный сезон".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, сергей аксенов, туристы, авиасообщение
Новости, Крым, Сергей Аксенов, туристы, авиасообщение
Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом
За лето этого года Крым посетили 4,2 миллиона туристов, в связи с чем курортный сезон на полуострове можно признать успешным. Об этом на днях написал глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале
Он отметил, что это на 19 процентов ниже, чем за аналогичный период ставшего рекордным по количеству туристов 2021 года, и на семь процентов меньше показателя летнего сезона 2019 года.
Понятно, что снижение турпотока связано с временной приостановкой авиасообщения
Всего с января по август турпоток в Крым составил более 5,26 миллиона человек, отметил руководитель республики. При этом 83% из них приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, а 17% - по железной дороге.
Аксёнов завершил своё сообщение приглашением посетить полуостров в "бархатный сезон".