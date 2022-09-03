https://ukraina.ru/20220903/1038414009.html

Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом

Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом - 03.09.2022 Украина.ру

Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом

За лето этого года Крым посетили 4,2 миллиона туристов, в связи с чем курортный сезон на полуострове можно признать успешным. Об этом на днях написал глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале

2022-09-03T16:03

2022-09-03T16:03

2022-09-03T16:03

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Он отметил, что это на 19 процентов ниже, чем за аналогичный период ставшего рекордным по количеству туристов 2021 года, и на семь процентов меньше показателя летнего сезона 2019 года.Всего с января по август турпоток в Крым составил более 5,26 миллиона человек, отметил руководитель республики. При этом 83% из них приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, а 17% - по железной дороге.Аксёнов завершил своё сообщение приглашением посетить полуостров в "бархатный сезон".

https://ukraina.ru/20220831/1038291341.html

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2022

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новости, крым, сергей аксенов, туристы, авиасообщение