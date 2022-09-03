Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России - 03.09.2022 Украина.ру
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Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России
Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России - 03.09.2022 Украина.ру
Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России
Лучшей гарантией сохранения России является её ядерный арсенал. Об этом заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев написал 3 сентября в своём Telegram-канале
2022-09-03T15:25
2022-09-03T15:25
новости
дмитрий медведев
ядерное оружие
ссср
история
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Российский политик вспомнил, как в 1991 году разваливался СССР, акты центральных властей которого практически перестали исполнять на местах.Он обвинил американских политиков в желании добиться развала России, воспользовавшись военным конфликтом на Украине.Он заметил, что насильственный распад ядерной державы представляет угрозу для всего человечества, и отдал должное, "при всей разнице оценок поведения", руководству СССР и России в 1991 году, потому что у них "хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам".Отметив, что ядерный арсенал остался в России как единое целое, Медведев назвал его "лучшей гарантией сохранения" России.
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новости, дмитрий медведев, ядерное оружие, ссср, история
Новости, Дмитрий Медведев, Ядерное оружие, СССР, История

Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России

15:25 03.09.2022
 
© РИА Новости . А. Зубцов / Перейти в фотобанкСамоходная ракетная пусковая установка СС-20
Самоходная ракетная пусковая установка СС-20 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . А. Зубцов
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Лучшей гарантией сохранения России является её ядерный арсенал. Об этом заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев написал 3 сентября в своём Telegram-канале
Российский политик вспомнил, как в 1991 году разваливался СССР, акты центральных властей которого практически перестали исполнять на местах.
Он обвинил американских политиков в желании добиться развала России, воспользовавшись военным конфликтом на Украине.

Сделать всё, чтобы государственные институты России перестали работать. Лишить страну эффективного управления, как это было в далёком уже 1991-м. И, как следствие, устранить Россию с политического поля

Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Дмитрий Медведев
Заместитель главы Совбеза России
Он заметил, что насильственный распад ядерной державы представляет угрозу для всего человечества, и отдал должное, "при всей разнице оценок поведения", руководству СССР и России в 1991 году, потому что у них "хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам".
Вид на город Будапешт - РИА Новости, 1920, 05.12.2014
5 декабря 2014, 14:57
20 лет Будапештскому меморандуму: что на самом деле обещали УкраинеDeutsche Welle исследует что же означает Будапештский меморандум для Украины. Ровно 20 лет назад Украина подписала в Будапеште документ, в котором окончательно отказалась от атомного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США, Великобритании и Франции
Отметив, что ядерный арсенал остался в России как единое целое, Медведев назвал его "лучшей гарантией сохранения" России.
 
НовостиДмитрий МедведевЯдерное оружиеСССРИстория
 
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Заголовок открываемого материала
15:25Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России
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