https://ukraina.ru/20220903/1038413788.html

Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России

Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России - 03.09.2022 Украина.ру

Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России

Лучшей гарантией сохранения России является её ядерный арсенал. Об этом заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев написал 3 сентября в своём Telegram-канале

2022-09-03T15:25

2022-09-03T15:25

2022-09-03T15:25

новости

дмитрий медведев

ядерное оружие

ссср

история

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Российский политик вспомнил, как в 1991 году разваливался СССР, акты центральных властей которого практически перестали исполнять на местах.Он обвинил американских политиков в желании добиться развала России, воспользовавшись военным конфликтом на Украине.Он заметил, что насильственный распад ядерной державы представляет угрозу для всего человечества, и отдал должное, "при всей разнице оценок поведения", руководству СССР и России в 1991 году, потому что у них "хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам".Отметив, что ядерный арсенал остался в России как единое целое, Медведев назвал его "лучшей гарантией сохранения" России.

https://ukraina.ru/20141205/1011392136.html

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2022

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новости, дмитрий медведев, ядерное оружие, ссср, история