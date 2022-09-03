https://ukraina.ru/20220903/1038413788.html
Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России
Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России - 03.09.2022 Украина.ру
Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России
Лучшей гарантией сохранения России является её ядерный арсенал. Об этом заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев написал 3 сентября в своём Telegram-канале
2022-09-03T15:25
2022-09-03T15:25
2022-09-03T15:25
новости
дмитрий медведев
ядерное оружие
ссср
история
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Российский политик вспомнил, как в 1991 году разваливался СССР, акты центральных властей которого практически перестали исполнять на местах.Он обвинил американских политиков в желании добиться развала России, воспользовавшись военным конфликтом на Украине.Он заметил, что насильственный распад ядерной державы представляет угрозу для всего человечества, и отдал должное, "при всей разнице оценок поведения", руководству СССР и России в 1991 году, потому что у них "хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам".Отметив, что ядерный арсенал остался в России как единое целое, Медведев назвал его "лучшей гарантией сохранения" России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, ядерное оружие, ссср, история
Новости, Дмитрий Медведев, Ядерное оружие, СССР, История
Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России
Лучшей гарантией сохранения России является её ядерный арсенал. Об этом заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев написал 3 сентября в своём Telegram-канале
Российский политик вспомнил, как в 1991 году разваливался СССР, акты центральных властей которого практически перестали исполнять на местах.
Он обвинил американских политиков в желании добиться развала России, воспользовавшись военным конфликтом на Украине.
Сделать всё, чтобы государственные институты России перестали работать. Лишить страну эффективного управления, как это было в далёком уже 1991-м. И, как следствие, устранить Россию с политического поля
Дмитрий Медведев
Заместитель главы Совбеза России
Он заметил, что насильственный распад ядерной державы представляет угрозу для всего человечества, и отдал должное, "при всей разнице оценок поведения", руководству СССР и России в 1991 году, потому что у них "хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам".
Отметив, что ядерный арсенал остался в России как единое целое, Медведев назвал его "лучшей гарантией сохранения" России.