https://ukraina.ru/20220903/1038412726.html

Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия

Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия - 03.09.2022 Украина.ру

Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия

В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие. Об этом заявил 2 сентября в эфире Times Radio председатель парламентского комитета Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд

2022-09-03T13:24

2022-09-03T13:24

2022-09-03T13:24

новости

великобритания

депутат

ядерное оружие

прогнозы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_0:216:1141:857_1920x0_80_0_0_51d7d28541c7bf7a98a1bb0c4c5efac5.jpg

По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который помог бы стране пережить "очень трудное" десятилетие, обещающее "огромные международные проблемы".Ранее глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что будет готова при необходимости применить ядерное оружие.

https://ukraina.ru/20220901/1038312665.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, депутат, ядерное оружие, прогнозы