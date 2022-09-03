https://ukraina.ru/20220903/1038412726.html
Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия
Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия - 03.09.2022 Украина.ру
Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия
В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие. Об этом заявил 2 сентября в эфире Times Radio председатель парламентского комитета Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд
2022-09-03T13:24
2022-09-03T13:24
2022-09-03T13:24
новости
великобритания
депутат
ядерное оружие
прогнозы
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По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который помог бы стране пережить "очень трудное" десятилетие, обещающее "огромные международные проблемы".Ранее глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что будет готова при необходимости применить ядерное оружие.
https://ukraina.ru/20220901/1038312665.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, депутат, ядерное оружие, прогнозы
Новости, Великобритания, депутат, Ядерное оружие, прогнозы
Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия
В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие. Об этом заявил 2 сентября в эфире Times Radio председатель парламентского комитета Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд