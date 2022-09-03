Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия - 03.09.2022 Украина.ру
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Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия
Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия - 03.09.2022 Украина.ру
Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия
В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие. Об этом заявил 2 сентября в эфире Times Radio председатель парламентского комитета Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд
2022-09-03T13:24
2022-09-03T13:24
новости
великобритания
депутат
ядерное оружие
прогнозы
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По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который помог бы стране пережить "очень трудное" десятилетие, обещающее "огромные международные проблемы".Ранее глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что будет готова при необходимости применить ядерное оружие.
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новости, великобритания, депутат, ядерное оружие, прогнозы
Новости, Великобритания, депутат, Ядерное оружие, прогнозы

Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия

13:24 03.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие. Об этом заявил 2 сентября в эфире Times Radio председатель парламентского комитета Великобритании по обороне Тобиас Эллвуд
По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.

Нас ждёт крайне сложное десятилетие. Наш мир изменится. Я подозреваю, … что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет

Тобиас Эллвуд
Председатель парламентского комитета Великобритании по обороне
Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который помог бы стране пережить "очень трудное" десятилетие, обещающее "огромные международные проблемы".
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 07:57
Военнослужащие НАТО могут спровоцировать ядерную войну - Foreign AffairsПоявление военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны. Об этом сообщил на днях американский журнал Foreign Affairs
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что будет готова при необходимости применить ядерное оружие.
 
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