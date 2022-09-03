https://ukraina.ru/20220903/1038412552.html

The American Conservative: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку

The American Conservative: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку - 03.09.2022 Украина.ру

The American Conservative: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку

Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 сентября в издании The American Conservative

2022-09-03T12:49

2022-09-03T12:49

2022-09-03T12:49

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Автор статьи Род Дреер приводит слова британского журналиста Гэвина Эшендена, заявившего, что нынешние экономические проблемы ЕС и НАТО являются следствием попадания в их собственный "глобалистской экспансии", а обвинения в адрес Путина являются попыткой уйти от ответственности.Дреер напомнил, что венгерский лидер Виктор Орбан с начала конфликта на Украине говорил, что Западу лучше стремиться к миру, потому что он не может позволить себе затраты на энергетическую войну против России.Автор указывает, что, если с февраля Запад ведёт экономическую войну против России, то глупо ожидать, что Россия будет "сидеть сложа руки, позволяя Западу безнаказанно разрушать свою экономику", не используя находящиеся в её распоряжении инструменты.По словам Дреера, британцы и европейцы не понимают, почему они должны мёрзнуть и переживать разрушение своей экономики ради Украины. И вероятно, они будут не в настроении выслушивать от властей обвинения в симпатиях к Путину, когда начнут возмущаться действиями "идиотского" руководства своих стран, подытоживает автор.

https://ukraina.ru/20220901/1038351555.html

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новости, сша, сми, санкции, нато, ес, владимир путин, запад