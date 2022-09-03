The American Conservative: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку - 03.09.2022 Украина.ру
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The American Conservative: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку
The American Conservative: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку - 03.09.2022 Украина.ру
The American Conservative: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку
Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 сентября в издании The American Conservative
2022-09-03T12:49
2022-09-03T12:49
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Автор статьи Род Дреер приводит слова британского журналиста Гэвина Эшендена, заявившего, что нынешние экономические проблемы ЕС и НАТО являются следствием попадания в их собственный "глобалистской экспансии", а обвинения в адрес Путина являются попыткой уйти от ответственности.Дреер напомнил, что венгерский лидер Виктор Орбан с начала конфликта на Украине говорил, что Западу лучше стремиться к миру, потому что он не может позволить себе затраты на энергетическую войну против России.Автор указывает, что, если с февраля Запад ведёт экономическую войну против России, то глупо ожидать, что Россия будет "сидеть сложа руки, позволяя Западу безнаказанно разрушать свою экономику", не используя находящиеся в её распоряжении инструменты.По словам Дреера, британцы и европейцы не понимают, почему они должны мёрзнуть и переживать разрушение своей экономики ради Украины. И вероятно, они будут не в настроении выслушивать от властей обвинения в симпатиях к Путину, когда начнут возмущаться действиями "идиотского" руководства своих стран, подытоживает автор.
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новости, сша, сми, санкции, нато, ес, владимир путин, запад
Новости, США, СМИ, Санкции, НАТО, ЕС, Владимир Путин, Запад

The American Conservative: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку

12:49 03.09.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 сентября в издании The American Conservative
Автор статьи Род Дреер приводит слова британского журналиста Гэвина Эшендена, заявившего, что нынешние экономические проблемы ЕС и НАТО являются следствием попадания в их собственный "глобалистской экспансии", а обвинения в адрес Путина являются попыткой уйти от ответственности.
Дреер напомнил, что венгерский лидер Виктор Орбан с начала конфликта на Украине говорил, что Западу лучше стремиться к миру, потому что он не может позволить себе затраты на энергетическую войну против России.

"Поклонник Путина!", - кричали все они (западные лидеры – ред.). Но Виктор Орбан был прав

Род Дреер
Американский журналист
Автор указывает, что, если с февраля Запад ведёт экономическую войну против России, то глупо ожидать, что Россия будет "сидеть сложа руки, позволяя Западу безнаказанно разрушать свою экономику", не используя находящиеся в её распоряжении инструменты.
РСЗО Град НМ ДНР в районе села Новотроицкое - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 18:32
The American Conservative: Запад начинает уставать от конфликта на УкраинеВ то время, как лидеры Запада не предпринимают усилий по окончанию конфликта на Украине, сам Запад начинает уставать от него. Такое мнение выражается в статье, опубликованной 1 сентября в американском издании The American Conservative
По словам Дреера, британцы и европейцы не понимают, почему они должны мёрзнуть и переживать разрушение своей экономики ради Украины. И вероятно, они будут не в настроении выслушивать от властей обвинения в симпатиях к Путину, когда начнут возмущаться действиями "идиотского" руководства своих стран, подытоживает автор.
 
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12:49The American Conservative: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку
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