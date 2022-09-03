https://ukraina.ru/20220903/1038410950.html

Обстрелы, паспорта РФ на Слобожанщине, проверка в Пентагоне. Главное на Украине на 12:00 3 сентября

Обстрелы, паспорта РФ на Слобожанщине, проверка в Пентагоне. Главное на Украине на 12:00 3 сентября - 03.09.2022 Украина.ру

Обстрелы, паспорта РФ на Слобожанщине, проверка в Пентагоне. Главное на Украине на 12:00 3 сентября

Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Жители Волчанского района Харьковской области начали получать российские паспорта. События на Украине принудили Пентагон начать внутреннюю проверку, сообщили американские СМИ

2022-09-03T12:09

2022-09-03T12:09

2022-09-03T12:09

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038410828_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c853f6663fa698401bf521bf364d6e8a.jpg.webp

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 52 раза обстреливали территорию республики."На донецком направлении противник применял - артиллерию 155 и 152 мм, на ясиноватском - артиллерию 152 мм, на горловском - РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 мм, танк, выпустив 293 единицы различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 6 гражданских лиц, в том числе парня-подростка 2008 года рождения, в Куйбышевском, Ворошиловском, Калининском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц в Петровском, Кировском, Куйбышевском Ворошиловском, Калининском районах Донецка, Макеевке, Дебальцево", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 30 домостроений в Петровском, Куйбышевском, Ворошиловском, Калининском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, по уточнённым данным, 2 сентября в результате обстрела ВСУ Кременной с применением американских 155 мм орудий М777, разрушено 2 и повреждено 5 жилых домов, а также здание подразделения МЧС ЛНР.Тем временем сапёры республики продолжают разминирование территории республики."В течение 2 сентября ими очищенно более 5 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва", - указал Филипоненко.Также Украина нанесла удары по Энергодару в Запорожской области."3 прилёта в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Ещё один прилёт между 2 и 3 энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд", - сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в 00:27 в своём Telegram-канале.Спустя почти полтора часа он сообщил о новом обстреле."ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского! За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум, четыре прилёта "тяжёлого". В Энергодаре 5 взрывов. Около 1:45-1:50 в городе энергетиков, рядом с которым находится Запорожская АЭС, были слышны пять взрывов. Нацистские черти вчера не дали выспаться в Мелитополе, а сегодня не дают нормально поспать в Энергодаре!" - указал Рогов в 01:52.Обстрелы продолжились."Только что из Никополя боевики ВСУ отправили второй за ночь пакет ракет(6шт) из РСЗО, предварительно - HIMARS в направлении Новой Каховки", - сообщил Рогов в 01:59.Спустя несколько минут он сообщил о новых взрывах в Энергодаре."В Энергодаре снова слышны взрывы - на этот раз около двух десятков", - указал Рогов.На момент написания статьи подробностей о последствиях обстрелов нет.Паспорта РФ на СлобожанщинеЖители Волчанского района Харьковской области начали получать российские паспорта, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба военно-гражданской администрации региона."Жители Волчанского района, которые первыми подали документы на приобретение российского гражданства, уже получили красные паспорта. Церемония вручения первых 15 паспортов прошла в волчанском Доме культуры", — указано в сообщении.Первыми в Харьковской области документы получили десять жителей Купянска в конце августа.В ходе военной операции на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре новые районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам ВГА, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.Проверка ПентагонаПентагон хочет ускорить продажу оружия и в августе создал так называемую "команду тигров" - группу чиновников для изучения неэффективности продаж США оружия зарубежным странам - чтобы лучше конкурировать с Китаем и пополнить арсеналы дружественных США стран, предоставивших военное снаряжение Украине, сообщили источники американскому изданию The Wall Street Journal.Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник из Минобороны США "команда тигров" будет искать пути для американского оборонного ведомства, чтобы упорядочить части программы и поставить желаемые американские беспилотники, пушки, вертолёты, танки и другое вооружение быстрее.Чиновники, работающие со странами по начальным запросам на новые беспилотники, например, могут быть обучены помогать этим странам лучше составлять письма, устраняя препятствия, возникающие из-за того, что начальный запрос был слишком широк и тому подобное. Как указал The Wall Street Journal, медленный темп может привести к тому, что некоторые страны не будут уверены, действительно ли США хотят, чтобы они были партнёрами. Есть риск, что страны, на которые США хотят продолжать влиять, купят оружие в другом месте.По словам официальных лиц, напряженность в отношениях с Китаем и спецоперация ВС РФ на Украине сделали безотлагательной проверку, которая началась в Пентагоне около месяца назад.Также отмечается, что Минобороны США выполняет большую часть программы продажи оружия за границу, но она находится под контролем Государственного департамента, использующего ежегодную продажу оружия на $45 млрд в как внешнеполитический инструмент для распространения американского влияния. Конгресс в конце концов одобряет все продажи военного оборудования за границу.

https://ukraina.ru/20220903/1038406034.html

https://ukraina.ru/20220902/1038404569.html

https://ukraina.ru/20220902/1038394497.html

https://ukraina.ru/20220902/1038367518.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив