Российско-украинская коллизия. Феномен идеологического взаимообогащения в рамках одного народа - 03.09.2022 Украина.ру
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Российско-украинская коллизия. Феномен идеологического взаимообогащения в рамках одного народа
Российско-украинская коллизия. Феномен идеологического взаимообогащения в рамках одного народа - 03.09.2022 Украина.ру
Российско-украинская коллизия. Феномен идеологического взаимообогащения в рамках одного народа
Бурную дискуссию вызвало намерение российского Министерства образования подготовить учебник классического украинского языка для школ освобождённых территорий... Украина.ру, 03.09.2022
2022-09-03T12:02
2022-09-03T12:03
мнения
украина
украинский язык
русский язык
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Бурную дискуссию вызвало намерение российского Министерства образования подготовить учебник классического украинского языка для школ освобождённых территорий. Реакция разнообразная – от сдержанного рассудочного одобрения, до чисто эмоционального неприятия. Перефразируя Маяковского: "на украинский – выпяливают глаза в тугой полицейской слоновости – откуда, мол, и что это за лингвистические новости?"Первую реакцию представляет Елена Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий – РУССТРАТ.По её мнению, подготовка такого учебника – "серьёзный шаг на пути денацификации Украины", поскольку "современный украинский язык(…) максимально перегружен словами и конструкциями, главная задача которых – сделать его не похожим на русский.(…) После многолетних издевательств на Украине закрепился не украинский язык, а его "канадiйский дiалект". Он вышел из-под пера бандеровцев в Канаде, где западноукраинский диалект "гармонично" дополнился искажёнными англо-, полоно-, германо- и другими "измами". Лишь бы не русскими".Это разъяснение совершенно правильно, но, к сожалению, оно, что называется, "мимо кассы", поскольку никак не убеждает секту свидетелей австрийского Генштаба (в котором якобы был выдуман украинский язык).Вот, например, что пишет уважаемый российский публицист (из уважения оставлю его инкогнито): "в сегодняшнем варианте украинский язык это политический инструмент и форма выражения ненависти" к России. Кстати, он таки понимает, что "сегодняшний" язык всё же отличается от "вчерашнего", к которому предлагает вернутся минобразования, но выводы делает какие-то странные.Между тем, достаточно поехать в освобождённые районы Херсонской и Запорожской областей и послушать людей (не поговорить с людьми, а именно послушать – с вами-то люди из уважения будут по-русски говорить). Хотите сказать, что тётя Оля, сообщая тёте Мане, что её пеструшка десяток яиц принесла, таким образом тренируется в русофобии? Да нет. Она просто на родном языке передаёт информацию. Без никакой политико-идеологической окраски. Более того, тётя Оля с тётей Маней и 100, и 200 лет назад точно также этим языком пользовались, не зная, что язык украинский и сами они – украинки. Сейчас-то они это знают, но это только наклейка – язык и культура остались теми же.Впрочем, лишний раз пенять россиянам на то, что они не очень понимают украинскую специфику, непедагогично. Просто потому, что бредятину про то, что родной язык может быть политическим символом они ведь не сами придумали. Это "сакральное знание" привезли вчерашние киевляне, которые в массовом порядке наблюдали процесс отказа от родного языка ради политической манифестации со стороны русскоязычных горожан. То, что украинский язык является родным для значительной части населения той же Херсонской области (72,5% по данным переписи 1970 года – задолго до "национального возрождения"), они конечно знают, но… Если факты не соответствуют теории (а паче того – идеологической концепции), то тем хуже для фактов.Самое примечательное, что упомянутых бывших киевлян и уважаемого российского публициста совершенно не смущает, что на их стороне Владимир Зеленский, который ещё весной, комментируя цели СВО, заявил, что денацификация это деукраинизация. Т.е., каждый украинец нацист по самому факту своей национальности. И украинским языком пользуется с сугубо русофобскими целями.Начиналось, кстати, с того, что так говорили про русский язык – каждый, кто говорит по-русски злоумышляет против украинского государства. Ну а теперь плавно перенесли эту же логику на титульную нацию и её язык.А русские поверили. Такое вот "опыление" идеологией, порождённой "сумрачным галицким гением".И это ведь не первый раз.Так патриарх Никон восхитился доводами малороссийских священников, которые кичились тем, что сохранили старинные, от Византии ещё, церковные порядки. Это привело к Расколу. Со временем же оказалось, что малороссийские священники заимствовали у Фанара как раз новые порядки – времён турецкой власти...Позже царь Пётр восхитился проповедями малороссийского священника Феофана Прокоповича, который стал одним из ключевых идеологов новой, имперской России.С другой стороны, имел место и противоположный процесс.Меня, например, всегда забавляло, что украинские националисты, утверждающие, что всё зло от Москвы, пользуются идеологией интегрального национализма (украинская версия фашизма/нацизма), автором которой был этнический русский Дмитрий Донцов. А лозунгом "прочь от Москвы" обогатил украинскую политику и культуру русский чекист Николай Фитилёв в обличье украинского писателя Мыколы Хвылевого. И всё нормально. Никакой Фарион ничего не жмёт. Хотя с точки зрения концептуальной должно быть очевидно, что Донцов и Хвылевой специально сбили украинцев с пути истинного в целях геноцида…Да и коммунистические идеи Украина позаимствовала от русских. Отчасти из-за того, что передовые идеи приходили в провинцию из столиц, а отчасти из-за того, что украинцы более практичны, в отличие от идеалистически настроенных русских, чьей стихийной эсхатологии польстил бородатый пророк, неся весть о "конце истории" (сама эта мысль принадлежит, конечно, не Фукуяме и Марксу, а религиозной традиции, утверждающей неизбежность конца света). Есть такая концепция, что начётническое восприятие марксизма пошло, как раз, от практичных украинцев (об этом писал, например, Восленский), но это не совсем так – "творцом железного канона" был вполне русский Плеханов.Такой вот феномен взаимообогащаения частей единого народа. Увы, обогащаемся не только золотом, но и продуктом, вызывающим повышенный интерес у золотарей…
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20220901/1038317481.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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мнения, украина, украинский язык, русский язык
Мнения, Украина, украинский язык, Русский язык

Российско-украинская коллизия. Феномен идеологического взаимообогащения в рамках одного народа

12:02 03.09.2022 (обновлено: 12:03 03.09.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкукраинский язык мова школа ученик
украинский язык мова школа ученик - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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Бурную дискуссию вызвало намерение российского Министерства образования подготовить учебник классического украинского языка для школ освобождённых территорий. Реакция разнообразная – от сдержанного рассудочного одобрения, до чисто эмоционального неприятия. Перефразируя Маяковского: "на украинский – выпяливают глаза в тугой полицейской слоновости – откуда, мол, и что это за лингвистические новости?"
Первую реакцию представляет Елена Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий – РУССТРАТ.
По её мнению, подготовка такого учебника – "серьёзный шаг на пути денацификации Украины", поскольку "современный украинский язык(…) максимально перегружен словами и конструкциями, главная задача которых – сделать его не похожим на русский.(…) После многолетних издевательств на Украине закрепился не украинский язык, а его "канадiйский дiалект". Он вышел из-под пера бандеровцев в Канаде, где западноукраинский диалект "гармонично" дополнился искажёнными англо-, полоно-, германо- и другими "измами". Лишь бы не русскими".
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Это разъяснение совершенно правильно, но, к сожалению, оно, что называется, "мимо кассы", поскольку никак не убеждает секту свидетелей австрийского Генштаба (в котором якобы был выдуман украинский язык).
Вот, например, что пишет уважаемый российский публицист (из уважения оставлю его инкогнито): "в сегодняшнем варианте украинский язык это политический инструмент и форма выражения ненависти" к России. Кстати, он таки понимает, что "сегодняшний" язык всё же отличается от "вчерашнего", к которому предлагает вернутся минобразования, но выводы делает какие-то странные.
Между тем, достаточно поехать в освобождённые районы Херсонской и Запорожской областей и послушать людей (не поговорить с людьми, а именно послушать – с вами-то люди из уважения будут по-русски говорить). Хотите сказать, что тётя Оля, сообщая тёте Мане, что её пеструшка десяток яиц принесла, таким образом тренируется в русофобии? Да нет. Она просто на родном языке передаёт информацию. Без никакой политико-идеологической окраски. Более того, тётя Оля с тётей Маней и 100, и 200 лет назад точно также этим языком пользовались, не зная, что язык украинский и сами они – украинки. Сейчас-то они это знают, но это только наклейка – язык и культура остались теми же.
Впрочем, лишний раз пенять россиянам на то, что они не очень понимают украинскую специфику, непедагогично. Просто потому, что бредятину про то, что родной язык может быть политическим символом они ведь не сами придумали. Это "сакральное знание" привезли вчерашние киевляне, которые в массовом порядке наблюдали процесс отказа от родного языка ради политической манифестации со стороны русскоязычных горожан. То, что украинский язык является родным для значительной части населения той же Херсонской области (72,5% по данным переписи 1970 года – задолго до "национального возрождения"), они конечно знают, но… Если факты не соответствуют теории (а паче того – идеологической концепции), то тем хуже для фактов.
В мариупольской школе №53 возобновился учебный процесс - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 15:24
Первое сентября в освобождённом Мариуполе. Теперь здесь разрешено учиться и говорить на родном языке
Самое примечательное, что упомянутых бывших киевлян и уважаемого российского публициста совершенно не смущает, что на их стороне Владимир Зеленский, который ещё весной, комментируя цели СВО, заявил, что денацификация это деукраинизация. Т.е., каждый украинец нацист по самому факту своей национальности. И украинским языком пользуется с сугубо русофобскими целями.
Начиналось, кстати, с того, что так говорили про русский язык – каждый, кто говорит по-русски злоумышляет против украинского государства. Ну а теперь плавно перенесли эту же логику на титульную нацию и её язык.
А русские поверили. Такое вот "опыление" идеологией, порождённой "сумрачным галицким гением".
И это ведь не первый раз.
Так патриарх Никон восхитился доводами малороссийских священников, которые кичились тем, что сохранили старинные, от Византии ещё, церковные порядки. Это привело к Расколу. Со временем же оказалось, что малороссийские священники заимствовали у Фанара как раз новые порядки – времён турецкой власти...
Позже царь Пётр восхитился проповедями малороссийского священника Феофана Прокоповича, который стал одним из ключевых идеологов новой, имперской России.
С другой стороны, имел место и противоположный процесс.
Чахлык и Хмарочос - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 13:16
Чахлык и Хмарочос. Неожиданный украинский язык
Меня, например, всегда забавляло, что украинские националисты, утверждающие, что всё зло от Москвы, пользуются идеологией интегрального национализма (украинская версия фашизма/нацизма), автором которой был этнический русский Дмитрий Донцов. А лозунгом "прочь от Москвы" обогатил украинскую политику и культуру русский чекист Николай Фитилёв в обличье украинского писателя Мыколы Хвылевого. И всё нормально. Никакой Фарион ничего не жмёт. Хотя с точки зрения концептуальной должно быть очевидно, что Донцов и Хвылевой специально сбили украинцев с пути истинного в целях геноцида…
Да и коммунистические идеи Украина позаимствовала от русских. Отчасти из-за того, что передовые идеи приходили в провинцию из столиц, а отчасти из-за того, что украинцы более практичны, в отличие от идеалистически настроенных русских, чьей стихийной эсхатологии польстил бородатый пророк, неся весть о "конце истории" (сама эта мысль принадлежит, конечно, не Фукуяме и Марксу, а религиозной традиции, утверждающей неизбежность конца света). Есть такая концепция, что начётническое восприятие марксизма пошло, как раз, от практичных украинцев (об этом писал, например, Восленский), но это не совсем так – "творцом железного канона" был вполне русский Плеханов.
Такой вот феномен взаимообогащаения частей единого народа. Увы, обогащаемся не только золотом, но и продуктом, вызывающим повышенный интерес у золотарей…
 
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