Оборона взломана: Шойгу подвёл итоги августовских боёв
Пески ДНР август 2022
В августе союзные войска взломали хорошо подготовленную оборону ВСУ в Донбассе. Об сообщил министр обороны России Сергей Шойгу 2 сентября на селекторном совещании в военном ведомстве
Он отметил, что о взломе обороны свидетельствует взятие под контроль союзных сил крупного узла обороны ВСУ в населенном пункте Пески.
Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов
При отступлении военные киевского режима оставили большое количество оружия и раненых. Шойгу подчеркнул, что всем пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь российскими военными медиками.
10 августа, 06:15Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка ПескиОсвобождение Первомайска даст РФ возможность наступать на запад Донбасса, а наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
По его словам, за август союзные войска уничтожили 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжёлого вооружения и артиллерийских систем, преимущественно западного производства.