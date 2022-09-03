Оборона взломана: Шойгу подвёл итоги августовских боёв - 03.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220903/1038409752.html
Оборона взломана: Шойгу подвёл итоги августовских боёв
Оборона взломана: Шойгу подвёл итоги августовских боёв - 03.09.2022 Украина.ру
Оборона взломана: Шойгу подвёл итоги августовских боёв
В августе союзные войска взломали хорошо подготовленную оборону ВСУ в Донбассе. Об сообщил министр обороны России Сергей Шойгу 2 сентября на селекторном совещании в военном ведомстве
2022-09-03T11:48
2022-09-03T11:48
новости
спецоперация
пески (донецкая область)
наступление
сергей шойгу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038409633_11:0:690:382_1920x0_80_0_0_9f652cd6ee13cd74a7bbe3b04d2c8d1e.jpg.webp
Он отметил, что о взломе обороны свидетельствует взятие под контроль союзных сил крупного узла обороны ВСУ в населенном пункте Пе‌ски.При отступлении военные киевского режима оставили большое количество оружия и раненых. Шойгу подчеркнул, что всем пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь российскими военными медиками.По его словам, за август союзные войска уничтожили 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжёлого вооружения и артиллерийских систем, преимущественно западного производства.
https://ukraina.ru/20220810/1037442469.html
пески (донецкая область)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/03/1038409633_96:0:605:382_1920x0_80_0_0_d55105fcca6f588761d474b392869819.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, пески (донецкая область), наступление, сергей шойгу, потери всу
Новости, Спецоперация, Пески (Донецкая область), наступление, Сергей Шойгу, потери ВСУ

Оборона взломана: Шойгу подвёл итоги августовских боёв

11:48 03.09.2022
 
Пески ДНР август 2022
Пески ДНР август 2022
Читать в
В августе союзные войска взломали хорошо подготовленную оборону ВСУ в Донбассе. Об сообщил министр обороны России Сергей Шойгу 2 сентября на селекторном совещании в военном ведомстве
Он отметил, что о взломе обороны свидетельствует взятие под контроль союзных сил крупного узла обороны ВСУ в населенном пункте Пе‌ски.

Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов

Рабочий визит министра обороны РФ С. Шойгу в Узбекистан
Сергей Шойгу
Министр обороны России
При отступлении военные киевского режима оставили большое количество оружия и раненых. Шойгу подчеркнул, что всем пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь российскими военными медиками.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 06:15
Рожин рассказал, что будут делать дальше войска РФ после освобождения поселка ПескиОсвобождение Первомайска даст РФ возможность наступать на запад Донбасса, а наступление на Водяное обеспечит возможность огневого контроля над трассой Орловка — Авдеевка, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
По его словам, за август союзные войска уничтожили 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжёлого вооружения и артиллерийских систем, преимущественно западного производства.
 
НовостиСпецоперацияПески (Донецкая область)наступлениеСергей Шойгупотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:49The American Conservative: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку
12:47Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад
12:34Когда же они, наконец, очнутся? Культурные события конца августа на Украине
12:09Обстрелы, паспорта РФ на Слобожанщине, проверка в Пентагоне. Главное на Украине на 12:00 3 сентября
12:02Российско-украинская коллизия. Феномен идеологического взаимообогащения в рамках одного народа
11:48Оборона взломана: Шойгу подвёл итоги августовских боёв
11:25Из-за неисправности турбины: "Северный поток" полностью остановил работу
11:06G7 сообщила некоторые подробности об ограничениях цен на нефть из России
10:57Владимир Константинов о пользе МАГАТЭ, крымских чиновниках на фронте и взятии Николаева и Одессы
10:39Энергодар под ударом ВСУ. Как город атомщиков пережил кошмар украинских обстрелов
10:28В Мелитополе сообщили о пресечении попытки высадки нового десанта ВСУ у Энергодара
10:19Иван Ефремов. Мир "Великого Кольца": педагогическая поэма
10:13Западная Украина за минувшую неделю
10:04Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал
09:54Три загадки 3 сентября 1939 года
09:28ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, повреждена магистральная ЛЭП
09:15Новый десант на ЗАЭС, обстрел Донецка, атака на Брянщину. Главное на Украине на утро 3 сентября
09:10Рогов: в Каховском водохранилище появились катера ВСУ
08:00Англичанка гадит: Царев объяснил, зачем Киев пытался захватить Херсон и почему эта попытка была обречена
07:53"Не в том месте, не в то время": почему Горбачёв не воспользовался возможностью сохранить страну
Лента новостейМолния