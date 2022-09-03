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Оборона взломана: Шойгу подвёл итоги августовских боёв

Оборона взломана: Шойгу подвёл итоги августовских боёв - 03.09.2022 Украина.ру

Оборона взломана: Шойгу подвёл итоги августовских боёв

В августе союзные войска взломали хорошо подготовленную оборону ВСУ в Донбассе. Об сообщил министр обороны России Сергей Шойгу 2 сентября на селекторном совещании в военном ведомстве

2022-09-03T11:48

2022-09-03T11:48

2022-09-03T11:48

новости

спецоперация

пески (донецкая область)

наступление

сергей шойгу

потери всу

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Он отметил, что о взломе обороны свидетельствует взятие под контроль союзных сил крупного узла обороны ВСУ в населенном пункте Пе‌ски.При отступлении военные киевского режима оставили большое количество оружия и раненых. Шойгу подчеркнул, что всем пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь российскими военными медиками.По его словам, за август союзные войска уничтожили 174 штаба управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ и более 600 единиц тяжёлого вооружения и артиллерийских систем, преимущественно западного производства.

https://ukraina.ru/20220810/1037442469.html

пески (донецкая область)

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, пески (донецкая область), наступление, сергей шойгу, потери всу