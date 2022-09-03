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Из-за неисправности турбины: "Северный поток" полностью остановил работу

Из-за неисправности турбины: "Северный поток" полностью остановил работу - 03.09.2022 Украина.ру

Из-за неисправности турбины: "Северный поток" полностью остановил работу

Газпром получил предупреждение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности единственного рабочего двигателя газопровода "Северный поток" не позволяют обеспечить безопасную работу системы, в связи с чем магистраль была полностью остановлена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 сентября в Telegram-канале компании

2022-09-03T11:25

2022-09-03T11:25

2022-09-03T11:25

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северный поток

siemens

ремонт

неисправность

санкции

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В заявлении уточнятся, что при проведении совместного с представителями немецкой компании Siemens техобслуживания на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" была обнаружена утечка масла в двигателе агрегата.Акт об обнаружения утечки масла был подписан представителями Siemens, говорится в сообщении."Газпром" уже направил президенту Siemens Energy AG письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.Похожие утечки были ранее обнаружены на других агрегатах, они прошли заводской капитальный ремонт и находятся сейчас в состоянии вынужденного простоя. В заявлении отмечается, что, согласно информации Siemens, полное устранение проблемы возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.Работа "Северного потока" была приостановлена на трое суток 31 августа. Представители Газпрома объясняли, что это было связано с регламентными работами на единственном рабочем агрегате станции "Портовая"."Северный поток" является основным маршрутом поставок газа из России в Европу. С середины июня магистраль работала с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от своей пропускной мощности. В Москве подчёркивали, что снижение поставок связано исключительно с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

https://ukraina.ru/20220727/1036904008.html

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новости, газ, газпром, северный поток, siemens, ремонт, неисправность, санкции