Из-за неисправности турбины: "Северный поток" полностью остановил работу
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие газопровода "Северный поток" в Германии
Газпром получил предупреждение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности единственного рабочего двигателя газопровода "Северный поток" не позволяют обеспечить безопасную работу системы, в связи с чем магистраль была полностью остановлена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 сентября в Telegram-канале компании
В заявлении уточнятся, что при проведении совместного с представителями немецкой компании Siemens техобслуживания на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" была обнаружена утечка масла в двигателе агрегата.
Акт об обнаружения утечки масла был подписан представителями Siemens, говорится в сообщении.
Получено Предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями
"Газпром" уже направил президенту Siemens Energy AG письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.
Похожие утечки были ранее обнаружены на других агрегатах, они прошли заводской капитальный ремонт и находятся сейчас в состоянии вынужденного простоя. В заявлении отмечается, что, согласно информации Siemens, полное устранение проблемы возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.
Работа "Северного потока" была приостановлена на трое суток 31 августа. Представители Газпрома объясняли, что это было связано с регламентными работами на единственном рабочем агрегате станции "Портовая".
27 июля, 08:36"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20%Со среды, 27 июля, "Газпром" сокращает поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности. То есть Европа будет получать по "СП" не более 33 миллионов кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов. Об этом 27 июля написали РИА Новости
"Северный поток" является основным маршрутом поставок газа из России в Европу. С середины июня магистраль работала с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от своей пропускной мощности.
В Москве подчёркивали, что снижение поставок связано исключительно с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.