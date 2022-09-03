Из-за неисправности турбины: "Северный поток" полностью остановил работу - 03.09.2022 Украина.ру
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Из-за неисправности турбины: "Северный поток" полностью остановил работу
Из-за неисправности турбины: "Северный поток" полностью остановил работу - 03.09.2022 Украина.ру
Из-за неисправности турбины: "Северный поток" полностью остановил работу
Газпром получил предупреждение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности единственного рабочего двигателя газопровода "Северный поток" не позволяют обеспечить безопасную работу системы, в связи с чем магистраль была полностью остановлена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 сентября в Telegram-канале компании
2022-09-03T11:25
2022-09-03T11:25
новости
газ
газпром
северный поток
siemens
ремонт
неисправность
санкции
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В заявлении уточнятся, что при проведении совместного с представителями немецкой компании Siemens техобслуживания на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" была обнаружена утечка масла в двигателе агрегата.Акт об обнаружения утечки масла был подписан представителями Siemens, говорится в сообщении."Газпром" уже направил президенту Siemens Energy AG письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.Похожие утечки были ранее обнаружены на других агрегатах, они прошли заводской капитальный ремонт и находятся сейчас в состоянии вынужденного простоя. В заявлении отмечается, что, согласно информации Siemens, полное устранение проблемы возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.Работа "Северного потока" была приостановлена на трое суток 31 августа. Представители Газпрома объясняли, что это было связано с регламентными работами на единственном рабочем агрегате станции "Портовая"."Северный поток" является основным маршрутом поставок газа из России в Европу. С середины июня магистраль работала с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от своей пропускной мощности. В Москве подчёркивали, что снижение поставок связано исключительно с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
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новости, газ, газпром, северный поток, siemens, ремонт, неисправность, санкции
Новости, газ, Газпром, Северный поток, Siemens, ремонт, неисправность, Санкции

Из-за неисправности турбины: "Северный поток" полностью остановил работу

11:25 03.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие газопровода "Северный поток" в Германии
Открытие газопровода Северный поток в Германии - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Газпром получил предупреждение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности единственного рабочего двигателя газопровода "Северный поток" не позволяют обеспечить безопасную работу системы, в связи с чем магистраль была полностью остановлена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 сентября в Telegram-канале компании
В заявлении уточнятся, что при проведении совместного с представителями немецкой компании Siemens техобслуживания на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" была обнаружена утечка масла в двигателе агрегата.
Акт об обнаружения утечки масла был подписан представителями Siemens, говорится в сообщении.

Получено Предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями

Газпром
"Газпром" уже направил президенту Siemens Energy AG письмо о выявленных неисправностях и необходимости их устранения.
Похожие утечки были ранее обнаружены на других агрегатах, они прошли заводской капитальный ремонт и находятся сейчас в состоянии вынужденного простоя. В заявлении отмечается, что, согласно информации Siemens, полное устранение проблемы возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.
Работа "Северного потока" была приостановлена на трое суток 31 августа. Представители Газпрома объясняли, что это было связано с регламентными работами на единственном рабочем агрегате станции "Портовая".
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 08:36
"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20%Со среды, 27 июля, "Газпром" сокращает поставки газа по "Северному потоку" до уровня не выше 20% от его пропускной способности. То есть Европа будет получать по "СП" не более 33 миллионов кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов. Об этом 27 июля написали РИА Новости
"Северный поток" является основным маршрутом поставок газа из России в Европу. С середины июня магистраль работала с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от своей пропускной мощности.
В Москве подчёркивали, что снижение поставок связано исключительно с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
 
НовостигазГазпромСеверный потокSiemensремонтнеисправностьСанкции
 
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