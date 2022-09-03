https://ukraina.ru/20220903/1038408259.html

G7 сообщила некоторые подробности об ограничениях цен на нефть из России

G7 сообщила некоторые подробности об ограничениях цен на нефть из России - 03.09.2022 Украина.ру

G7 сообщила некоторые подробности об ограничениях цен на нефть из России

Главы министерств финансов стран, заявили, что при необходимости страны могут пересмотреть свои меры для обеспечения эффективности потолка цен на нефть из РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 сентября на сайте минфина ФРГ

2022-09-03T11:06

2022-09-03T11:06

2022-09-03T11:06

новости

нефть

g7

санкции

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103346/93/1033469350_0:88:3331:1962_1920x0_80_0_0_32aab9a2af24cf17f227fb8bda6f404b.jpg

В сообщении министры финансов подтверждают свои обязательства по принятию мер, которые должны нанести финансовый ущерб России. С этой целью предполагается постепенный отказ от нефти и нефтепродуктов российского происхождения.При необходимости страны могут рассмотреть дополнительные меры для обеспечения эффективности потолка цен на нефть из РФ, говорится в сообщении.Главы минфинов G7 также призвали все нефтедобывающие страны нарастить добычу этого сырья.

https://ukraina.ru/20220827/1038177621.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нефть, g7, санкции, финансы