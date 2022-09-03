https://ukraina.ru/20220903/1038408259.html
G7 сообщила некоторые подробности об ограничениях цен на нефть из России
G7 сообщила некоторые подробности об ограничениях цен на нефть из России - 03.09.2022 Украина.ру
G7 сообщила некоторые подробности об ограничениях цен на нефть из России
Главы министерств финансов стран, заявили, что при необходимости страны могут пересмотреть свои меры для обеспечения эффективности потолка цен на нефть из РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 сентября на сайте минфина ФРГ
2022-09-03T11:06
2022-09-03T11:06
2022-09-03T11:06
новости
нефть
g7
санкции
финансы
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В сообщении министры финансов подтверждают свои обязательства по принятию мер, которые должны нанести финансовый ущерб России. С этой целью предполагается постепенный отказ от нефти и нефтепродуктов российского происхождения.При необходимости страны могут рассмотреть дополнительные меры для обеспечения эффективности потолка цен на нефть из РФ, говорится в сообщении.Главы минфинов G7 также призвали все нефтедобывающие страны нарастить добычу этого сырья.
https://ukraina.ru/20220827/1038177621.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нефть, g7, санкции, финансы
Новости, нефть, G7, Санкции, финансы
G7 сообщила некоторые подробности об ограничениях цен на нефть из России
Главы министерств финансов стран, заявили, что при необходимости страны могут пересмотреть свои меры для обеспечения эффективности потолка цен на нефть из РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 сентября на сайте минфина ФРГ