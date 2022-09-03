https://ukraina.ru/20220903/1038406034.html

Новый десант на ЗАЭС, обстрел Донецка, атака на Брянщину. Главное на Украине на утро 3 сентября

Новый десант на ЗАЭС, обстрел Донецка, атака на Брянщину. Главное на Украине на утро 3 сентября - 03.09.2022 Украина.ру

Новый десант на ЗАЭС, обстрел Донецка, атака на Брянщину. Главное на Украине на утро 3 сентября

Украинские военные попытались высадить новый десант в Энернодаре. ВСУ нанесли удар по Донецку, погиб ребёнок. Украина открыла огонь по Брянской области

2022-09-03T09:15

2022-09-03T09:15

2022-09-03T09:20

эксклюзив

хроники

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В ночь на 3 сентября с позиций в Орловке Вооружённые силы Украины обстреляли Калининский район Донецка. Один из снарядов разорвался рядом с остановкой возле супермаркета "Обжора" по бульвару Шевченко."По уточнённой информации, при обстреле супермаркета "Обжора" в Калининском районе получили ранения мужчина 1984 года рождения и женщина 1983 года рождения. К сожалению, раненый ребёнок 2008 года рождения по дороге в больницу скончался", - сообщил позже мэр Донецка Алексей Кулемзин.Видео с места событий опубликовал военкор Андрей Руденко.Также украинские военные обстреляли Киевский и Ворошиловский районы города."Погибла женщина, на вид приблизительно 60 лет. Анкетные данные устанавливаются. Ранены мужчины 1979 и 2000 годов рождения", - сообщил Кулемзин о жертвах обстрелов в Ворошиловском районе.Также ВСУ обстреляли и Макеевку. При этом огонь вёлся по пожарной автоцистерне. Погибло два пожарных. Ещё двое получили ранения. В ночь на 3 сентября представительство ДНР в СЦКК подвело итог ударов украинских военных по Донецку."По состоянию на 23:30 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 2 сентября 2022 года составляет 21 человек, из них 1 ребёнок", — сказано в сообщении.Уточняется, что шесть мирных жителей, включая юношу 14 лет, погибли, еще 15 получили ранения. Жизнь женщины 1946 года рождения и мужчины с неустановленными персональными данными оборвалась в Ворошиловском районе Донецка, парня-подростка — в Калининском.Мужчина 1956 года рождения подорвался на мине ПФМ "Лепесток" в Петровском районе столицы, там же огнем боевиков ранены три женщины и трое мужчин, девушка 2003 года рождения была травмирована в Калининском районе, вместе с ней пострадали двое мужчин. В Ворошиловском районе ранения получили девушка 1997 года рождения и мужчина 1979 года рождения.Атака на ЭнергодарПомимо удара по Донецку ВСУ попытались снова высадить десант у Запорожской атомной электростанции."Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. Логического объяснения подобным действиям нет. Всё это было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву. Украинским боевикам дан отпор", - заявил в комментарии РИА "Новости" член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Он заявил, что эта попытка чревата потерями украинских военных."Всё это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих", — заключил Рогов.У себя в Telegram-канале Рогов сообщил о применении авиации."После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолёты Ка-52. Ждём подробностей от Минобороны России", - написал Рогов.Он также в своём канале сообщал об обстреле Энергодара, где находится Запорожская АЭС."3 прилёта в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Ещё один прилёт между 2 и 3 энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд", - указывал Рогов в 00:27.Спустя почти полтора часа он сообщил о новом обстреле."ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского! За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум, четыре прилёта "тяжёлого". В Энергодаре 5 взрывов. Около 1:45-1:50 в городе энергетиков, рядом с которым находится Запорожская АЭС, были слышны пять взрывов. Нацистские черти вчера не дали выспаться в Мелитополе, а сегодня не дают нормально поспать в Энергодаре!" - указал Рогов в 01:52.Но на этом ВСУ не остановились."Только что из Никополя боевики ВСУ отправили второй за ночь пакет ракет(6шт) из РСЗО, предварительно - HIMERS в направлении Новой Каховки", - сообщил Рогов в 01:59.Спустя несколько минут он сообщил о новых взрывах в Энергодаре."В Энергодаре снова слышны взрывы - на этот раз около двух десятков", - указал Рогов.Утром 3 сентября в комментарии РИА "Новости" Рогов пояснил смысл украинских обстрелов."Киевские власти, уверенные в своей безнаказанности, преследуют цель запугать миссию МАГАТЭ и не дать возможность ее представителям всецело ознакомиться с состоянием дел на атомной станции. Обстрелы атомной станции – это спланированная провокация Киева, чтобы затем обвинить во всем Россию и заявить о ее неспособности обеспечить безопасность на объекте", - заявил Рогов.По его словам, в Киеве понимают, что итоги визита миссии будут для них крайне неудобны, потому как придется оправдываться перед всем международным сообществом за эксперименты на станции, когда она находилась под контролем Украины, а также непрекращающиеся террористические атаки и обстрелы."Киевский режим сознательно нагнетает обстановку накануне заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг АЭС, которое состоится 6 сентября", - сказал Рогов.Огонь по БрянщинеУкраина открыла огонь по селу Кистёр Погарского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Сегодня утром со стороны территории Украины был произведён обстрел села Кистёр Погарского района. В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет", — написал он.По словам Богомаза, что на месте работают оперативные службы. Бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей, когда выяснится, что на месте находиться безопасно.Позже Богомаз уточнил информацию о повреждениях, которые нанесли селу украинские военные."По уточнённой информации, в результате обстрела ВСУ села Кистёр Погарского района в жилом многоквартирном доме, административном здании осколками снаряда повреждены окна. Также есть повреждения памятника, установленного воинам-освободителям, павшим в боях в годы Великой Отечественной войны", - указал губернатор.Он также опубликовал фото повреждений.Российские приграничные территории постоянно страдают от украинских обстрелов.. Так, 30 июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате получили повреждения электрическая подстанция и несколько домовладений. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20220902/1038404569.html

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https://ukraina.ru/20220902/1038359595.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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