https://ukraina.ru/20220902/1038367518.html

Обстрелы, дымный Киев, общение Гросси. Главное на Украине на 12:00 2 сентября

Обстрелы, дымный Киев, общение Гросси. Главное на Украине на 12:00 2 сентября - 02.09.2022 Украина.ру

Обстрелы, дымный Киев, общение Гросси. Главное на Украине на 12:00 2 сентября

ВСУ продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Столица Украины попала в топ-20 городов с самым грязным воздухом. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии рассказал об общении с жителями Энергодара

2022-09-02T12:16

2022-09-02T12:16

2022-09-02T13:06

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 63 удара по территории республики.«На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, выпустив 339 единиц различных боеприпасов», — указывалось в сообщении представительства.Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Ворошиловский, Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Яковлевка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Старомихайловка, Еленовка, Волноваха.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 3 гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка, Макеевке и Яковлевке», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 21 домостроение в Петровском и Кировском районах Донецка, Старомихайловке, Еленовке, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, а также 13 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Кременную с применением американских 155 мм орудий М777, выпустив четыре снаряда.«В результате обстрела поврежден один жилой дом и здание подразделения МЧС ЛНР», — сообщил Филипоненко.Кроме того, ВСУ наносили удары и по Северной Таврии. Как сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Херсонской области, один из снарядов украинской артиллерии попал в жилой дом в Херсоне. В результате погибли два человека.«Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена», — сказали в администрации в комментарии РИА «Новости».Также в результате обстрела есть раненые. На месте работают спасатели. Идёт разбор завалов.Кроме того, украинская артиллерия обстреляла Новую Каховку и разрушила причальные сооружения крупнейшего водного элеватора.«Причальные сооружения водного элеватора аграрной компании "Нибулон" из-за удара украинских войск разрушены. Там масштабный пожар, по счастливой случайности сам элеватор не был разрушен полностью. Он находится на правой стороне Днепра, рядом с селом Козацкое, мы пока не можем оценить степень ущерба. Там хранится огромное количество зерна», — заявил утром 2 сентября глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.По его словам, вывезти зерно из-за разрушений невозможно. При этом даже логистические пути находятся под постоянным обстрелом ВСУ.Кроме того, ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Мелитополю.«Боевики Зеленского нанесли ракетный удар по мирному Мелитополю. Сработала система противовоздушной обороны. По предварительной информации, всего по городу было выпущено около пяти ракет», — сообщил в комментарии РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.Киев в дымуПо состоянию на 2 сентября в Киеве наблюдается сильная задымленность — уровень загрязнённости воздуха очень высок на правом берегу и средний на левом.«Сейчас в Киеве наблюдается сильное задымление воздуха. Это вызвано пожаром в Киевской области. В селе Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация одной ячейки торфяного пожара. Эта ситуация осложняется сезонным явлением — метеорологической дымкой», — сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.В свою очередь, в Киевской городской государственной администрации добавили, что уровень загрязненности воздуха в столице очень высок на правом берегу и средний на левом. Радиационный фон по всему городу — в норме.В частности, очень высокий уровень загрязнённости воздуха на 8 утра зафиксировали на стационарных пунктах мониторинга на улицах Туровской, 28, Щусева, 20, высокий уровень — на проспекте Правды, 64-Г, средний уровень загрязненности — на улице Харьковское шоссе, 7/1.В КГГА отметили, что причиной ухудшения состояния воздуха являются пожары в Киевской области, в частности в Вышгородском, Бориспольском и Обуховском районах.До улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям Киева и области рекомендуют: закрыть окна дома; не выходить лишний раз на улицу; пить больше воды; если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.В ГСЧС призвали жителей сохранять спокойствие и подчеркнули, что ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируется.По данным сервиса IQAir, на момент написания статьи Киев находился на 18 месте по загрязнённости воздуха среди городов мира.Общение ГроссиГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что имел возможность пообщаться с персоналом Запорожской АЭС и жителями Энергодара, а также смог осмотреть аварийные системы на станции, дизельные генераторы и другое оборудование.«Я смог осмотреть весь объект. Я был в блоках, я смог посетить аварийные системы, дизельные генераторы, разные части... Конечно, у меня была возможность поговорить с сотрудниками, много, а также с людьми Энергодара», — сказал Гросси, заявление которого приводит украинский «Энергоатом».Глава МАГАТЭ заявил, что целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз.Он также добавил, что одна из групп миссии агентства останется на АЭС до воскресенья или понедельника, а позднее там будет установлено постоянное присутствие членов организации.Днём ранее сообщалось, что во время общения с Гросси жители Энергодара передали гендиректору МАГАТЭ обращение к мировому сообществу в связи с обстрелами города и Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Один из жителей города подарил Гросси осколок снаряда, упавшего на его дачный участок. Также гендиректору МАГАТЭ показали следы от обстрелов ВСУ 1 сентября.

https://ukraina.ru/20220902/1038359595.html

https://ukraina.ru/20220901/1038352665.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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