Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября - 02.09.2022 Украина.ру
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Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября
Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября - 02.09.2022 Украина.ру
Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября
В Закарпатье объявили День траура по погибшим бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Вышедшее с Украины судно заблокировало на время Босфор. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления о командировках мужчин за границу.
2022-09-02T09:36
2022-09-02T10:07
хроники
эксклюзив
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Поздно вечером 1 сентября власти Закарпатья объявили следующий день — 2 сентября — Днём траура в регионе.«2 сентября на Закарпатье объявили Днём траура по погибшим бойцам 128-й ОГШБр. Вечная память героям!», — указывалось на странице Закарпатской областной военной администрации.Как сообщило украинское государственное новостное агентство «Укринформ», за последние дни на Закарпатье стало известно о семи погибших в боях на юге Украины. Это Роман Грапенюк, Андрей Костик, Василий Попадич с Раховщины, командир разведроты 128-й бригады Василий Бабич из Мукачево, Степан Эпереши и Иван Дрия из Королёва и Михаил Петейчук с Тячевщины.При этом причина, по которой этот день объявили именно сейчас (ранее бригада также несла потери) не указывается, что вызвало у многих подозрение.«В Закарпатье 2 сентября объявили днём траура в связи с потерями 128-й горно-пехотной бригады ВСУ, — Закарпатская областная госадминистрация. Как думаете, где погибли эти и другие военнослужащие? На ТВ не расскажут», — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Многие обратили внимание на тот факт, что траур объявили спустя несколько дней после того, как Украина попыталась организовать масштабное контрнаступление в Херсонской области.Примечательно, что 30 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о потерях закарпатской бригады.«В результате разгрома, проведённого по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на николаево-криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих. При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», — рассказал тогда Конашенков.Таким образом, объявление 2 сентября Днём траура в Закарпатье является подтверждением правдивости передаваемой Минобороны РФ информации, которую на Украине умалчивают.О больших понесённых потерях украинскими военными сообщают и другие источники.Так, как сообщил мэр освобождённой Снигирёвки Юрий Барбашов, по его данным, городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск.«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — отметил Барбашов.Он подчеркнул, что попытка наступления была и в районе Снигирёвки.«Эта атака, по всей видимости, имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее. Ну, и на нескольких участках ВСУ предприняли атакующие действия, соответственно, снигирёвское направление оказалось не главным. Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП (больнице скорой медицинской помощи. — Ред.). И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более двух тысяч раненых», — уточнил мэр.По его словам, данные он получил непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.Проблема БосфораВ ночь на 2 сентября в Босфоре село на мель 173-метровое судно Lady Zehma, вышедшее с Украины. Причина — отказ руля. Сухогруз подал предупредительный сигнал, когда его начало сносить к берегу. В результате судоходное движение по проливу прекратилось. Власти направили к месту происшествия несколько спасательных буксиров.Позже отраслевое издание Maritime Executive сообщило, что застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели.«Данные автоматической идентификационной системы свидетельствуют, что судно было быстро спущено на воду. По состоянию на поздний вечер четверга судно шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров», — уточнялось в публикации.Позднее сервис Marine Traffic сообщил, что сухогруз уже встал на якорь в порту Стамбула.По информации итальянского информагентства Agi, конечной точкой маршрута, вышедшего из украинского порта сухогруза, — является порт итальянской Равенны. Судно перевозит три тысячи тонн зерна.Никаких больше командировокНардеп от «Слуги народа», глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что премьер Денис Шмыгаль отложил подписание постановления о командировках мужчин за границу.«На самом деле нет ничего удивительного в том, что премьер отложил подписание постановления о т. н. Е-Командировке, вызвавшем вал критики в обществе. Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчётов, что, понятно, не смогло убедить общество в его целесообразности», — отметил Гетманцев.Он выразил ряд замечаний по поводу постановления.«Насколько негативно запрет влияет на занятость и ВВП? Кто-то изучил? Какие цифры? Насколько позитивно механизм повлияет на развитие экономики? Опять в цифрах. Откуда цифра зарплаты в 20000 (около 32 тыс. руб. — Ред.)? Если средняя зарплата за январь составляет 14577 грн. (около 24 тыс. руб. — Ред.), а с того времени, по данным НБУ, зарплата уменьшилась на 12%. Откуда сумма залога в 200 тыс. грн. (около 320 тыс. руб. — Ред.) за человека? Почему именно 200 и какая природа этого платежа при невозврате работника? Штраф? Но ведь штраф платится только на основании закона, а не эксперимента. Почему человека выпускают на предельно короткий срок в 7 дней, увеличивая риск его невозврата вовремя? Почему в компании должно быть минимум 10 человек? Откуда цифра 10? И почему не рассматривается вариант выдачи временных документов?», — перечислил свои претензии Гетманцев.При этом он сам поддерживает позицию Шмыгаля и считает, что на седьмой месяц боевых действий с командировками нужно что-то решать.«Однако очевидно и то, что пришла пора принимать взвешенные и просчитанные решения, вместо интуитивных», — отметил он.Ранее Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 сентября мужчин планировали выпускать в командировку за границу сроком на 7 дней при выполнении определенных условий.Сообщалось, что услуга будет доступна физическим лицам-предпринимателям, а также юрлицам. В командировку смогут отправиться подавшие налоговую отчетность, уплатившие единый социальный взнос и за семь дней до командировки внесшие 200 тыс. грн (около 320 тыс. руб. — Ред.) на счет «Ощадбанка». Также необходимо, чтобы средняя зарплата в компании составляла не менее 20 тыс. грн (около 32 тыс. руб. — Ред.). При этом отправить в командировку предприятие может не больше 10% сотрудников.
https://ukraina.ru/20220901/1038352665.html
https://ukraina.ru/20220901/1038336797.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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Украина.ру
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября

09:36 02.09.2022 (обновлено: 10:07 02.09.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
В Закарпатье объявили День траура по погибшим бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Вышедшее с Украины судно заблокировало на время Босфор. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления о командировках мужчин за границу.
Поздно вечером 1 сентября власти Закарпатья объявили следующий день — 2 сентября — Днём траура в регионе.
«2 сентября на Закарпатье объявили Днём траура по погибшим бойцам 128-й ОГШБр. Вечная память героям!», — указывалось на странице Закарпатской областной военной администрации.
Как сообщило украинское государственное новостное агентство «Укринформ», за последние дни на Закарпатье стало известно о семи погибших в боях на юге Украины. Это Роман Грапенюк, Андрей Костик, Василий Попадич с Раховщины, командир разведроты 128-й бригады Василий Бабич из Мукачево, Степан Эпереши и Иван Дрия из Королёва и Михаил Петейчук с Тячевщины.
При этом причина, по которой этот день объявили именно сейчас (ранее бригада также несла потери) не указывается, что вызвало у многих подозрение.
«В Закарпатье 2 сентября объявили днём траура в связи с потерями 128-й горно-пехотной бригады ВСУ, — Закарпатская областная госадминистрация. Как думаете, где погибли эти и другие военнослужащие? На ТВ не расскажут», — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.
Многие обратили внимание на тот факт, что траур объявили спустя несколько дней после того, как Украина попыталась организовать масштабное контрнаступление в Херсонской области.
Примечательно, что 30 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о потерях закарпатской бригады.
«В результате разгрома, проведённого по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на николаево-криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих. При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», — рассказал тогда Конашенков.
Таким образом, объявление 2 сентября Днём траура в Закарпатье является подтверждением правдивости передаваемой Минобороны РФ информации, которую на Украине умалчивают.
О больших понесённых потерях украинскими военными сообщают и другие источники.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Так, как сообщил мэр освобождённой Снигирёвки Юрий Барбашов, по его данным, городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск.
«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — отметил Барбашов.
Он подчеркнул, что попытка наступления была и в районе Снигирёвки.
«Эта атака, по всей видимости, имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее. Ну, и на нескольких участках ВСУ предприняли атакующие действия, соответственно, снигирёвское направление оказалось не главным. Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП (больнице скорой медицинской помощи. — Ред.). И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более двух тысяч раненых», — уточнил мэр.
По его словам, данные он получил непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.
Проблема Босфора
В ночь на 2 сентября в Босфоре село на мель 173-метровое судно Lady Zehma, вышедшее с Украины. Причина — отказ руля. Сухогруз подал предупредительный сигнал, когда его начало сносить к берегу. В результате судоходное движение по проливу прекратилось. Власти направили к месту происшествия несколько спасательных буксиров.
Позже отраслевое издание Maritime Executive сообщило, что застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели.
Делегация МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 16:00
Потери ВСУ, прорыв делегации МАГАТЭ. Главное на Украине на 16:00 1 сентябряУкраинские военные попытались пойти в контрнаступление в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской области, но понесли потери. Делегация МАГАТЭ сумела прорваться в Энергодар
«Данные автоматической идентификационной системы свидетельствуют, что судно было быстро спущено на воду. По состоянию на поздний вечер четверга судно шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров», — уточнялось в публикации.
Позднее сервис Marine Traffic сообщил, что сухогруз уже встал на якорь в порту Стамбула.
По информации итальянского информагентства Agi, конечной точкой маршрута, вышедшего из украинского порта сухогруза, — является порт итальянской Равенны. Судно перевозит три тысячи тонн зерна.
Никаких больше командировок
Нардеп от «Слуги народа», глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что премьер Денис Шмыгаль отложил подписание постановления о командировках мужчин за границу.
«На самом деле нет ничего удивительного в том, что премьер отложил подписание постановления о т. н. Е-Командировке, вызвавшем вал критики в обществе. Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчётов, что, понятно, не смогло убедить общество в его целесообразности», — отметил Гетманцев.
Он выразил ряд замечаний по поводу постановления.
«Насколько негативно запрет влияет на занятость и ВВП? Кто-то изучил? Какие цифры? Насколько позитивно механизм повлияет на развитие экономики? Опять в цифрах. Откуда цифра зарплаты в 20000 (около 32 тыс. руб. — Ред.)? Если средняя зарплата за январь составляет 14577 грн. (около 24 тыс. руб. — Ред.), а с того времени, по данным НБУ, зарплата уменьшилась на 12%. Откуда сумма залога в 200 тыс. грн. (около 320 тыс. руб. — Ред.) за человека? Почему именно 200 и какая природа этого платежа при невозврате работника? Штраф? Но ведь штраф платится только на основании закона, а не эксперимента. Почему человека выпускают на предельно короткий срок в 7 дней, увеличивая риск его невозврата вовремя? Почему в компании должно быть минимум 10 человек? Откуда цифра 10? И почему не рассматривается вариант выдачи временных документов?», — перечислил свои претензии Гетманцев.
При этом он сам поддерживает позицию Шмыгаля и считает, что на седьмой месяц боевых действий с командировками нужно что-то решать.
ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке
Вчера, 12:23
Обстрелы, попытка десанта. Главное на Украине на 12:00 1 сентябряУкраина обстреливает Донбасс и Северную Таврию. В Минобороны рассказали подробности о попытке высадить десант ВСУ на Запорожскую АЭС.
«Однако очевидно и то, что пришла пора принимать взвешенные и просчитанные решения, вместо интуитивных», — отметил он.
Ранее Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 сентября мужчин планировали выпускать в командировку за границу сроком на 7 дней при выполнении определенных условий.
Сообщалось, что услуга будет доступна физическим лицам-предпринимателям, а также юрлицам. В командировку смогут отправиться подавшие налоговую отчетность, уплатившие единый социальный взнос и за семь дней до командировки внесшие 200 тыс. грн (около 320 тыс. руб. — Ред.) на счет «Ощадбанка». Также необходимо, чтобы средняя зарплата в компании составляла не менее 20 тыс. грн (около 32 тыс. руб. — Ред.). При этом отправить в командировку предприятие может не больше 10% сотрудников.
 
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