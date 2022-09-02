https://ukraina.ru/20220902/1038359595.html

Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября

Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября - 02.09.2022 Украина.ру

Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября

В Закарпатье объявили День траура по погибшим бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Вышедшее с Украины судно заблокировало на время Босфор. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отложил подписание постановления о командировках мужчин за границу.

2022-09-02T09:36

2022-09-02T09:36

2022-09-02T10:07

хроники

эксклюзив

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Поздно вечером 1 сентября власти Закарпатья объявили следующий день — 2 сентября — Днём траура в регионе.«2 сентября на Закарпатье объявили Днём траура по погибшим бойцам 128-й ОГШБр. Вечная память героям!», — указывалось на странице Закарпатской областной военной администрации.Как сообщило украинское государственное новостное агентство «Укринформ», за последние дни на Закарпатье стало известно о семи погибших в боях на юге Украины. Это Роман Грапенюк, Андрей Костик, Василий Попадич с Раховщины, командир разведроты 128-й бригады Василий Бабич из Мукачево, Степан Эпереши и Иван Дрия из Королёва и Михаил Петейчук с Тячевщины.При этом причина, по которой этот день объявили именно сейчас (ранее бригада также несла потери) не указывается, что вызвало у многих подозрение.«В Закарпатье 2 сентября объявили днём траура в связи с потерями 128-й горно-пехотной бригады ВСУ, — Закарпатская областная госадминистрация. Как думаете, где погибли эти и другие военнослужащие? На ТВ не расскажут», — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Многие обратили внимание на тот факт, что траур объявили спустя несколько дней после того, как Украина попыталась организовать масштабное контрнаступление в Херсонской области.Примечательно, что 30 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о потерях закарпатской бригады.«В результате разгрома, проведённого по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на николаево-криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих. При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», — рассказал тогда Конашенков.Таким образом, объявление 2 сентября Днём траура в Закарпатье является подтверждением правдивости передаваемой Минобороны РФ информации, которую на Украине умалчивают.О больших понесённых потерях украинскими военными сообщают и другие источники.Так, как сообщил мэр освобождённой Снигирёвки Юрий Барбашов, по его данным, городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск.«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — отметил Барбашов.Он подчеркнул, что попытка наступления была и в районе Снигирёвки.«Эта атака, по всей видимости, имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее. Ну, и на нескольких участках ВСУ предприняли атакующие действия, соответственно, снигирёвское направление оказалось не главным. Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП (больнице скорой медицинской помощи. — Ред.). И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более двух тысяч раненых», — уточнил мэр.По его словам, данные он получил непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.Проблема БосфораВ ночь на 2 сентября в Босфоре село на мель 173-метровое судно Lady Zehma, вышедшее с Украины. Причина — отказ руля. Сухогруз подал предупредительный сигнал, когда его начало сносить к берегу. В результате судоходное движение по проливу прекратилось. Власти направили к месту происшествия несколько спасательных буксиров.Позже отраслевое издание Maritime Executive сообщило, что застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели.«Данные автоматической идентификационной системы свидетельствуют, что судно было быстро спущено на воду. По состоянию на поздний вечер четверга судно шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров», — уточнялось в публикации.Позднее сервис Marine Traffic сообщил, что сухогруз уже встал на якорь в порту Стамбула.По информации итальянского информагентства Agi, конечной точкой маршрута, вышедшего из украинского порта сухогруза, — является порт итальянской Равенны. Судно перевозит три тысячи тонн зерна.Никаких больше командировокНардеп от «Слуги народа», глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что премьер Денис Шмыгаль отложил подписание постановления о командировках мужчин за границу.«На самом деле нет ничего удивительного в том, что премьер отложил подписание постановления о т. н. Е-Командировке, вызвавшем вал критики в обществе. Инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчётов, что, понятно, не смогло убедить общество в его целесообразности», — отметил Гетманцев.Он выразил ряд замечаний по поводу постановления.«Насколько негативно запрет влияет на занятость и ВВП? Кто-то изучил? Какие цифры? Насколько позитивно механизм повлияет на развитие экономики? Опять в цифрах. Откуда цифра зарплаты в 20000 (около 32 тыс. руб. — Ред.)? Если средняя зарплата за январь составляет 14577 грн. (около 24 тыс. руб. — Ред.), а с того времени, по данным НБУ, зарплата уменьшилась на 12%. Откуда сумма залога в 200 тыс. грн. (около 320 тыс. руб. — Ред.) за человека? Почему именно 200 и какая природа этого платежа при невозврате работника? Штраф? Но ведь штраф платится только на основании закона, а не эксперимента. Почему человека выпускают на предельно короткий срок в 7 дней, увеличивая риск его невозврата вовремя? Почему в компании должно быть минимум 10 человек? Откуда цифра 10? И почему не рассматривается вариант выдачи временных документов?», — перечислил свои претензии Гетманцев.При этом он сам поддерживает позицию Шмыгаля и считает, что на седьмой месяц боевых действий с командировками нужно что-то решать.«Однако очевидно и то, что пришла пора принимать взвешенные и просчитанные решения, вместо интуитивных», — отметил он.Ранее Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 сентября мужчин планировали выпускать в командировку за границу сроком на 7 дней при выполнении определенных условий.Сообщалось, что услуга будет доступна физическим лицам-предпринимателям, а также юрлицам. В командировку смогут отправиться подавшие налоговую отчетность, уплатившие единый социальный взнос и за семь дней до командировки внесшие 200 тыс. грн (около 320 тыс. руб. — Ред.) на счет «Ощадбанка». Также необходимо, чтобы средняя зарплата в компании составляла не менее 20 тыс. грн (около 32 тыс. руб. — Ред.). При этом отправить в командировку предприятие может не больше 10% сотрудников.

https://ukraina.ru/20220901/1038352665.html

https://ukraina.ru/20220901/1038336797.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив