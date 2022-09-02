https://ukraina.ru/20220902/1038326105.html

Эксперт объяснил, за счет чего российская армия разбила ВСУ на южном фронте

Эксперт объяснил, за счет чего российская армия разбила ВСУ на южном фронте - 02.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, за счет чего российская армия разбила ВСУ на южном фронте

Российская армия была готова к наступлению ВСУ на Николаевске-Криворожском направлении. Возможно, украинскую армию специально спровоцировали на атаку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

2022-09-02T05:15

2022-09-02T05:15

2022-09-02T05:15

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Украинская армия доказала эффективность при обороне в городских условиях, прикрываясь мирными жителями. Наступать у ВСУ никогда не получалось, заключил Подберезкин.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220831/1038291009.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, киев, наступление, украина