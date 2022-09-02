Эксперт объяснил, за счет чего российская армия разбила ВСУ на южном фронте
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Российская армия была готова к наступлению ВСУ на Николаевске-Криворожском направлении. Возможно, украинскую армию специально спровоцировали на атаку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
"Я думаю, в определенной степени, мы их сами вытащили на это наступление, спровоцировали, потому что им пришлось вылезать из окопов и идти по незащищенной местности, по сути, подставляясь под удары высокоточной артиллерии. Мне кажется, этот разгром был вызван именно этим", - сказал Подберезкин.
Украинская армия доказала эффективность при обороне в городских условиях, прикрываясь мирными жителями. Наступать у ВСУ никогда не получалось, заключил Подберезкин.
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31 августа, 13:04Разрекламированное контрнаступление ВСУ обошлось Киеву гибелью 1,7 тыс. военныхУкраинские войска попытались возобновить наступление на Николаева-Криворожском и других направлениях. Попытка провалилась, противник понес значительные потери. Об этом 31 августа сообщили в Минобороны России