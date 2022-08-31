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Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара

Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара - 31.08.2022 Украина.ру

Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара

Войска Украины нанесли удар по администрации города Энергодар с помощью беспилотника-"камикадзе", сообщает РИА Новости 31 августа

2022-08-31T10:24

2022-08-31T10:24

2022-08-31T10:24

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украина

энергодар

беспилотник

администрация

удар

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Как уточняется, взрывом БПЛА были выбиты стекла и поврежден фасад здания, пострадавших нет.Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.Рядом с Энергодаром расположена Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.29 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на ЗАЭС и прибудет на место на этой неделе.

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2022

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новости, украина, энергодар, беспилотник, администрация, удар