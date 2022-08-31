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Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара
Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара - 31.08.2022 Украина.ру
Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара
Войска Украины нанесли удар по администрации города Энергодар с помощью беспилотника-"камикадзе", сообщает РИА Новости 31 августа
2022-08-31T10:24
2022-08-31T10:24
2022-08-31T10:24
новости
украина
энергодар
беспилотник
администрация
удар
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Как уточняется, взрывом БПЛА были выбиты стекла и поврежден фасад здания, пострадавших нет.Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.Рядом с Энергодаром расположена Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.29 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на ЗАЭС и прибудет на место на этой неделе.
https://ukraina.ru/20220829/1038204992.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, энергодар, беспилотник, администрация, удар
Новости, Украина, Энергодар, беспилотник, администрация, удар
Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара
Войска Украины нанесли удар по администрации города Энергодар с помощью беспилотника-"камикадзе", сообщает РИА Новости 31 августа