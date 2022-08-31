Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара - 31.08.2022 Украина.ру
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Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара
Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара - 31.08.2022 Украина.ру
Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара
Войска Украины нанесли удар по администрации города Энергодар с помощью беспилотника-"камикадзе", сообщает РИА Новости 31 августа
2022-08-31T10:24
2022-08-31T10:24
новости
украина
энергодар
беспилотник
администрация
удар
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Как уточняется, взрывом БПЛА были выбиты стекла и поврежден фасад здания, пострадавших нет.Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.Рядом с Энергодаром расположена Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.29 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на ЗАЭС и прибудет на место на этой неделе.
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новости, украина, энергодар, беспилотник, администрация, удар
Новости, Украина, Энергодар, беспилотник, администрация, удар

Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара

10:24 31.08.2022
 
© Фото : Евгений Балицкий / TelegramЭнергодар обстрел 28 августа
Энергодар обстрел 28 августа - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Евгений Балицкий / Telegram
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Войска Украины нанесли удар по администрации города Энергодар с помощью беспилотника-"камикадзе", сообщает РИА Новости 31 августа
Как уточняется, взрывом БПЛА были выбиты стекла и поврежден фасад здания, пострадавших нет.
Энергодар в преддверии приезда комиссии МАГАТЭ за прошедшие сутки подвергся более 60 украинским ударам беспилотников и артиллерии, сообщили власти города.
Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ 28 августа
29 августа, 10:30
Интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара выросла на 70%Украинские войска стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и Энергодар. Об этом 29 августа у себя в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Рядом с Энергодаром расположена Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.
29 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия организации уже направляется на ЗАЭС и прибудет на место на этой неделе.
 
НовостиУкраинаЭнергодарбеспилотникадминистрацияудар
 
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