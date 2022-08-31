https://ukraina.ru/20220831/1038281399.html

Александр Бородай: Захарченко очень хотел лично встретиться с Путиным, наедине

Александр Бородай: Захарченко очень хотел лично встретиться с Путиным, наедине - 31.08.2022 Украина.ру

Александр Бородай: Захарченко очень хотел лично встретиться с Путиным, наедине

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T09:03

2022-08-31T09:03

2022-08-31T09:03

интервью

донбасс

александр бородай

захарченко

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В среду, 31 августа, исполняется 4 года со дня смерти первого главы ДНР Александра Захарченко. Он был убит украинскими спецслужбами в донецком кафе "Сепар" на бульваре Пушкина. Во время посещения главой ДНР этого заведения было приведено в действие взрывное устройство.Его друг – депутат Государственной Думы, первый премьер-министр ДНР Александр Бородай, поделился с Украиной.ру своими воспоминаниями о нем.- Александр, можешь вспомнить свою первую встречу с Александром Захарченко, каким он тогда тебе показался? Что вас потом сблизило?- Каким он мне тогда показался? Таким же, каким казался после того. Он достаточно легкий в общении и авантюрный парень. В апреле месяце 2014 года я был в Луганске и в Славянске, потом вышел в Россию, потом зашел уже на Донецк. У нас была короткая встреча ночью.Это было буквально незадолго до референдума в ДНР и ЛНР 11 мая. Поскольку граница была еще у противника, мы договаривались с ним о том, как границу переходить мне и моему небольшому отряду.План, который мы обсуждали, был запасным. Основной план был другим. План А, как всегда, не сработал – сработал план Б.Меня встретил человек Захарченко с позывным "Ратибор", если не ошибаюсь. Точнее два его человека встретили. Там был достаточно романтический переход границы. Оставим подробности… так или иначе мы границу пересекли.Потом Саня ждал нас на появившихся уже тогда первых днровских блок-постах, где-то километров за двадцать или тридцать перед Донецком. Там и встретились второй раз. Потом уже выстраивали отношения.С Сашей это было делать просто, потому что парень он был простой, и как показала практика, надежный.- Ты был тогда премьер-министром ДНР, он командиром.- Я был главой исполнительной власти, поскольку никакой другой власти практически не существовало, если не считать бутафорию в виде Верховного Совета ДНР, то я был первым главой Донецкой Народной республики.Через некоторое время я понимаю, что мне по политическим соображениям надо будет уйти со своего поста. Тогда всем очень бросалось в глаза мое московское происхождение. Я обдумывал себе замену. Особенных альтернативных вариантов, кроме Саши Захарченко у меня и не было.Полевых командиров было много тогда в Донецке, но Саша был самым подходящим.- А чем именно он подходил? Как ты объяснил тогдашнему куратору Донбасса Владиславу Суркову необходимость Захарченко на посту руководителя ДНР?- Я не буду рассказывать подробности, но скажу только, что возможность выбирать у меня была. Я мог тогда назвать любую фамилию….Сразу говорю, я знаю, почему на меня до сих пор несколько обижается Александр Ходаковский. Все из-за того, что он себя считал наиболее подходящим претендентом в качестве моего наследника. Но я его фамилию не назвал, а назвал фамилию Захарченко. И до сих пор продолжаю считать, что правильно поступил.- Можешь вспомнить какой-то интересный эпизод из вашего общения?- Захарченко тоже был в некоторых отношениях не совсем прямо подарочный экземпляр.- А в чем это заключалось?- В чем это заключалось, обсуждать не хочу и не буду. Просто не буду говорить, что Саша был прямо абсолютно идеалом. Тем более, что опыта руководства сложной структурой у него все-таки, мягко выражаясь, не хватало. И поначалу он весьма и весьма терялся, и многие вещи ему были незнакомы.Поскольку он был способный и талантливый человек, он некоторые вещи быстро схватывал налету, и это было заметно. То есть, он умел учиться, а это очень важная функция для человека, который занимает подобного рода позицию.- Тебя не смущало то, что у него нет высшего образования, и то, что он мог сказать какие-то вещи, которые нелепо воспринимались? Типа того, что мы возьмем Лондон или что-нибудь в таком роде.- Смущали! Очень многие вещи меня смущали, но я исходил из наличествующего кадрового состава из числа уроженцев Донбасса. И у Саши при наличии некоторых минусов, в частности, некоторой нехватки общего образования, неподготовленности с точки зрения управленца, были качества, которые перевешивали все эти недостатки очень существенно. В частности, это умение учиться и определенная твердость позиций.- Я знаю, что вы встречались с ним после твоего отъезда из Донбасса.- Саша приезжал в Москву и встречался со мной. Он меня начал в какой-то определенный период очень часто приглашать к себе, это произошло после некоторого откровенного разговора между нами.Ему очень долго в уши надували всякую дебильную информацию насчет того, что я хочу вернуться и занять его место, что было очень смешно для меня.В какой-то момент мы с ним встретились в Москве, вышли покурить вместе, и я его спросил: правда ли что он в это верит? Саше стало стыдно, и он сказал, что в это не верит, и после этого разговора приглашения в мой адрес стали поступать от него с частотой раз в две недели.Надо сказать, что именно указом Саши мне было присвоено в 2014 году звание Героя ДНР, а в 2018 звание Почетного гражданина ДНР. Тем самым я оказался персоной, которая соединяет в себе и высшее звание ДНР, и высшую форму общественного признания, коим является статус Почетного гражданина ДНР. По-моему, я до сих пор являюсь единственным подобного рода персонажем.- Правду говорят, что Александр Захарченко хотел очень сильно встретиться с Путиным? Вы обсуждали эти темы или нет?- Правда. Это правда. Он действительно очень хотел встретиться лично, наедине.- Всем было очевидно, что Захарченко сам по себе не был чиновником, хотя по идее его должность предполагала, что он первый чиновник в государстве. Себя же он видел полевым командиром, все время рвался на фронт, очень много времени там проводил…- Дело не в полевом командире. Все эти фразы и словосочетания затемняют суть проблемы. Точнее, не суть проблемы, а суть личности, если угодно, или основного личностного фактора.Саша обладал свойствами харизматического лидера, и это огромный колоссальный плюс. Таковыми свойствами абсолютно не обладает тот же самый Александр Ходаковский вообще, а Саша таковыми свойствами обладал в весьма и весьма серьезной мере.- Сейчас бы он рвался в бой? Наверное, пропадал бы под Авдеевкой или под Песками, или в Мариуполе мог бы зависнуть во время штурма?- О чем мы гадаем? Дебильное слово "полевой командир", "он рвался на фронт полевым командиром". Дело не в этом! Это не суть проблемы, рвется ли человек на фронт, или не рвется.Саша был лидером, он делал все, что положено делать лидеру, и у него было на эту тему чутье. Он правильно делал все, что нужно делать лидеру. Когда-то рвался, когда-то не рвался, он же не просто рвался побегать по фронту – он прекрасно чуял то, что нужно, то, что от него ждут другие.И это, чтоб ты понимал, не вещь, кем-то изученная. Он действовал не по учебникам – он действовал, согласно собственной интуиции. Эта интуиция у него была.А вот это все насчет "полевого командира" – это из области словоблудия, откровенно скажу. Дело вовсе не в этом. Дело вовсе не в имидже, который он культивировал, не в тельняшках, которые он носил, не во всем этом.Он просто прекрасно понимал то, что от него ждут люди. И это один из основных факторов, который позволял быть ему действительно лидером республики.

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https://ukraina.ru/20200921/1028973689.html

https://ukraina.ru/20220626/1034231877.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, донбасс, александр бородай, захарченко