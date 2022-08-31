https://ukraina.ru/20220831/1038238320.html

"России нужен СМЕРШ": Марков рассказал, чего ждут от РФ жители Запорожской и Херсонской областей

"России нужен СМЕРШ": Марков рассказал, чего ждут от РФ жители Запорожской и Херсонской областей - 31.08.2022 Украина.ру

"России нужен СМЕРШ": Марков рассказал, чего ждут от РФ жители Запорожской и Херсонской областей

Местные жители в Запорожской и Херсонской областях ждут, когда РФ начнет расстреливать украинских диверсантов на площадях, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-08-31T08:00

2022-08-31T08:00

2022-08-31T08:00

украина

россия

новости

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037427486_0:51:1279:770_1920x0_80_0_0_7d07f209af869b3207ec6d34a142707b.jpg

Ранее сообщалось, что в одном из населенных пунктов Запорожской области развесили фото замглавы военно-гражданской администрации с надписью "смерть зрадныкам и колаборантам".По его мнению, России нужен СМЕРШ, будут теракты и потери, но их количество должно уменьшаться, поэтому нужна жесткая организация.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038229363.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, новости, запорожская область, херсонская область