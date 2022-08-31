"России нужен СМЕРШ": Марков рассказал, чего ждут от РФ жители Запорожской и Херсонской областей - 31.08.2022 Украина.ру
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"России нужен СМЕРШ": Марков рассказал, чего ждут от РФ жители Запорожской и Херсонской областей
"России нужен СМЕРШ": Марков рассказал, чего ждут от РФ жители Запорожской и Херсонской областей - 31.08.2022 Украина.ру
"России нужен СМЕРШ": Марков рассказал, чего ждут от РФ жители Запорожской и Херсонской областей
Местные жители в Запорожской и Херсонской областях ждут, когда РФ начнет расстреливать украинских диверсантов на площадях, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-31T08:00
2022-08-31T08:00
украина
россия
новости
запорожская область
херсонская область
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Ранее сообщалось, что в одном из населенных пунктов Запорожской области развесили фото замглавы военно-гражданской администрации с надписью "смерть зрадныкам и колаборантам".По его мнению, России нужен СМЕРШ, будут теракты и потери, но их количество должно уменьшаться, поэтому нужна жесткая организация.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038229363.html
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украина, россия, новости, запорожская область, херсонская область
Украина, Россия, Новости, Запорожская область, Херсонская область

"России нужен СМЕРШ": Марков рассказал, чего ждут от РФ жители Запорожской и Херсонской областей

08:00 31.08.2022
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Читать в
Местные жители в Запорожской и Херсонской областях ждут, когда РФ начнет расстреливать украинских диверсантов на площадях, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Ранее сообщалось, что в одном из населенных пунктов Запорожской области развесили фото замглавы военно-гражданской администрации с надписью "смерть зрадныкам и колаборантам".
В Запорожской и Херсонской областях люди говорят, что ждут, когда Россия начнет расстреливать украинских диверсантов на площадях.
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
политолог
По его мнению, России нужен СМЕРШ, будут теракты и потери, но их количество должно уменьшаться, поэтому нужна жесткая организация.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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