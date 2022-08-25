https://ukraina.ru/20220825/1038100616.html
Украина захвачена фашистами — эксперт
Украина захвачена фашистами — эксперт - 25.08.2022 Украина.ру
Украина захвачена фашистами — эксперт
Украинское государство захвачено фашистами. Таким мнением поделился член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-25T14:25
2022-08-25T14:25
2022-08-25T14:25
фашизм
украина
новости
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"Фашисты эти настоящие, потому что никаких фашистов понарошку - не бывает. Если человек набил себе татуху со свастикой, он реально имеет это в виду. Если человек с татухой, с флагом, с чёрным солнцем, с вольфсангелем на рукаве, скачет с факелом и кричит "Русского на виселицу! Москаляку на гиляку!", он ровно это и имеет в виду”, - сказал эксперт.По его словам, несколько "фриков" никогда не переименовали бы 200 улиц по всей Украине. Он напомнил, что в каждом городе страны центральные улицы стали называться именами фашистов, массовых убийц.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102210/53/1022105349_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_0d1c84686ab0c3c49ce71a030e78675f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
фашизм, украина, новости
Украина захвачена фашистами — эксперт
Украинское государство захвачено фашистами. Таким мнением поделился член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру
"Фашисты эти настоящие, потому что никаких фашистов понарошку - не бывает. Если человек набил себе татуху со свастикой, он реально имеет это в виду. Если человек с татухой, с флагом, с чёрным солнцем, с вольфсангелем на рукаве, скачет с факелом и кричит "Русского на виселицу! Москаляку на гиляку!", он ровно это и имеет в виду”, - сказал эксперт.
По его словам, несколько "фриков" никогда не переименовали бы 200 улиц по всей Украине. Он напомнил, что в каждом городе страны центральные улицы стали называться именами фашистов, массовых убийц.
"Не поставили бы десятки музеев дивизии СС Галичина и других эсэсовцев. Не развесили бы портреты Бандеры, Шухевича и прочих нацистских массовых убийц по всем официальным кабинетам. Там реально проникновение фашизма почти 100%, либо при активном участии всего населения, либо при молчаливом согласии", - подытожил Ашманов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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