Украина захвачена фашистами — эксперт - 25.08.2022 Украина.ру
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Украина захвачена фашистами — эксперт
Украина захвачена фашистами — эксперт - 25.08.2022 Украина.ру
Украина захвачена фашистами — эксперт
Украинское государство захвачено фашистами. Таким мнением поделился член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-25T14:25
2022-08-25T14:25
фашизм
украина
новости
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"Фашисты эти настоящие, потому что никаких фашистов понарошку - не бывает. Если человек набил себе татуху со свастикой, он реально имеет это в виду. Если человек с татухой, с флагом, с чёрным солнцем, с вольфсангелем на рукаве, скачет с факелом и кричит "Русского на виселицу! Москаляку на гиляку!", он ровно это и имеет в виду”, - сказал эксперт.По его словам, несколько "фриков" никогда не переименовали бы 200 улиц по всей Украине. Он напомнил, что в каждом городе страны центральные улицы стали называться именами фашистов, массовых убийц.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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452
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фашизм, украина, новости
фашизм, Украина, Новости

Украина захвачена фашистами — эксперт

14:25 25.08.2022
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Украинское государство захвачено фашистами. Таким мнением поделился член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру
"Фашисты эти настоящие, потому что никаких фашистов понарошку - не бывает. Если человек набил себе татуху со свастикой, он реально имеет это в виду. Если человек с татухой, с флагом, с чёрным солнцем, с вольфсангелем на рукаве, скачет с факелом и кричит "Русского на виселицу! Москаляку на гиляку!", он ровно это и имеет в виду”, - сказал эксперт.
По его словам, несколько "фриков" никогда не переименовали бы 200 улиц по всей Украине. Он напомнил, что в каждом городе страны центральные улицы стали называться именами фашистов, массовых убийц.

"Не поставили бы десятки музеев дивизии СС Галичина и других эсэсовцев. Не развесили бы портреты Бандеры, Шухевича и прочих нацистских массовых убийц по всем официальным кабинетам. Там реально проникновение фашизма почти 100%, либо при активном участии всего населения, либо при молчаливом согласии", - подытожил Ашманов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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