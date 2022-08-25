https://ukraina.ru/20220825/1038100616.html

Украина захвачена фашистами — эксперт

Украина захвачена фашистами — эксперт - 25.08.2022 Украина.ру

Украина захвачена фашистами — эксперт

Украинское государство захвачено фашистами. Таким мнением поделился член СПЧ, президент аналитической компании "Крибрум" Игорь Ашманов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-25T14:25

2022-08-25T14:25

2022-08-25T14:25

фашизм

украина

новости

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"Фашисты эти настоящие, потому что никаких фашистов понарошку - не бывает. Если человек набил себе татуху со свастикой, он реально имеет это в виду. Если человек с татухой, с флагом, с чёрным солнцем, с вольфсангелем на рукаве, скачет с факелом и кричит "Русского на виселицу! Москаляку на гиляку!", он ровно это и имеет в виду”, - сказал эксперт.По его словам, несколько "фриков" никогда не переименовали бы 200 улиц по всей Украине. Он напомнил, что в каждом городе страны центральные улицы стали называться именами фашистов, массовых убийц.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фашизм, украина, новости