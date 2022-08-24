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Жителям Харьковской области выдали первые партбилеты "Единой России"

Жителям Харьковской области выдали первые партбилеты "Единой России" - 24.08.2022 Украина.ру

Жителям Харьковской области выдали первые партбилеты "Единой России"

Несколько десятков заявлений о приеме в политическую партию "Единая Россия" подали в освобожденной части Харьковской области. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе "ЕР"

2022-08-24T13:53

2022-08-24T13:53

2022-08-24T13:53

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Первые партийные билеты вручил депутат Госдумы Артем Туров, ответственный за гуманитарную миссию "ЕР" в Харьковской области.В начале августа в части Харьковской области объявили прием документов для получения российского гражданства. Первые десять паспортов получат жители Купянска. Также паспортный стол заработал в Волчанске.19 августа первые партбилеты "ЕР" вручили жителям Мариуполя. Более 26 тыс. жителей ДНР пожелали вступить в партию.

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новости, харьковская область, партия, единая россия, билеты