Жителям Харьковской области выдали первые партбилеты "Единой России" - 24.08.2022 Украина.ру
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Жителям Харьковской области выдали первые партбилеты "Единой России"
Жителям Харьковской области выдали первые партбилеты "Единой России" - 24.08.2022 Украина.ру
Жителям Харьковской области выдали первые партбилеты "Единой России"
Несколько десятков заявлений о приеме в политическую партию "Единая Россия" подали в освобожденной части Харьковской области. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе "ЕР"
2022-08-24T13:53
2022-08-24T13:53
новости
харьковская область
партия
единая россия
билеты
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Первые партийные билеты вручил депутат Госдумы Артем Туров, ответственный за гуманитарную миссию "ЕР" в Харьковской области.В начале августа в части Харьковской области объявили прием документов для получения российского гражданства. Первые десять паспортов получат жители Купянска. Также паспортный стол заработал в Волчанске.19 августа первые партбилеты "ЕР" вручили жителям Мариуполя. Более 26 тыс. жителей ДНР пожелали вступить в партию.
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новости, харьковская область, партия, единая россия, билеты
Новости, Харьковская область, партия, Единая Россия, билеты

Жителям Харьковской области выдали первые партбилеты "Единой России"

13:53 24.08.2022
 
© пресс-служба "Единой России"Жителям Харьковской области вручают партбилеты "Единой России"
Жителям Харьковской области вручают партбилеты Единой России
© пресс-служба "Единой России"
Читать в
Несколько десятков заявлений о приеме в политическую партию "Единая Россия" подали в освобожденной части Харьковской области. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе "ЕР"
Первые партийные билеты вручил депутат Госдумы Артем Туров, ответственный за гуманитарную миссию "ЕР" в Харьковской области.
"Сегодня мы вручаем первые билеты и будем рады видеть неравнодушных жителей Харьковщины в нашей большой команде. Люди хотят участвовать в общественной жизни, развивать собственные проекты, помогать тем, кто живет рядом", - сказал Туров.
В начале августа в части Харьковской области объявили прием документов для получения российского гражданства. Первые десять паспортов получат жители Купянска. Также паспортный стол заработал в Волчанске.
19 августа первые партбилеты "ЕР" вручили жителям Мариуполя. Более 26 тыс. жителей ДНР пожелали вступить в партию.
Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты Единой России
19 августа, 15:42
Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты "Единой России"Глава центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин вручил первые партбилеты жителям Мариуполя. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе партии
 
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