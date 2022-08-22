https://ukraina.ru/20220822/1037955247.html
Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев
Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев
России давно было пора создать законодательную базу для массового привлечения добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Этим надо было заниматься еще в марте. Мы потеряли время. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T16:03
2022-08-22T16:03
2022-08-22T16:03
новости
сво
иностранцы
добровольцы
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101857/56/1018575654_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ac38538f8e6923cb8c72d5190ca808d7.jpg.webp
В этой связи эксперт также опроверг тезис о том, что русским войска не нужны никакие иностранцы, потому что у них другой менталитет и потому что мы не сможем включить их в свои боевые порядки.Желающие поехать есть, тема эта постоянно поднималась. Почему это не сделано — вопрос к депутатам и к тем, кто такие решения принимает, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101857/56/1018575654_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b5071400785d280c3600e27566ed9184.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, иностранцы, добровольцы, украина, россия
Новости, СВО, иностранцы, добровольцы, Украина, Россия
Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев
России давно было пора создать законодательную базу для массового привлечения добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Этим надо было заниматься еще в марте. Мы потеряли время. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
В этой связи эксперт также опроверг тезис о том, что русским войска не нужны никакие иностранцы, потому что у них другой менталитет и потому что мы не сможем включить их в свои боевые порядки.
"Это ничего не значит. При грамотной работе любой личный состав можно приспособить для решения тех или иных задач", - указал Рожин.
Желающие поехать есть, тема эта постоянно поднималась. Почему это не сделано — вопрос к депутатам и к тем, кто такие решения принимает, заключил собеседник издания.