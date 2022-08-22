https://ukraina.ru/20220822/1037955247.html

Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев

Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев - 22.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев

России давно было пора создать законодательную базу для массового привлечения добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Этим надо было заниматься еще в марте. Мы потеряли время. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T16:03

2022-08-22T16:03

2022-08-22T16:03

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В этой связи эксперт также опроверг тезис о том, что русским войска не нужны никакие иностранцы, потому что у них другой менталитет и потому что мы не сможем включить их в свои боевые порядки.Желающие поехать есть, тема эта постоянно поднималась. Почему это не сделано — вопрос к депутатам и к тем, кто такие решения принимает, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, иностранцы, добровольцы, украина, россия