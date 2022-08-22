Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев - 22.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев
Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев - 22.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев
России давно было пора создать законодательную базу для массового привлечения добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Этим надо было заниматься еще в марте. Мы потеряли время. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T16:03
2022-08-22T16:03
новости
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иностранцы
добровольцы
украина
россия
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В этой связи эксперт также опроверг тезис о том, что русским войска не нужны никакие иностранцы, потому что у них другой менталитет и потому что мы не сможем включить их в свои боевые порядки.Желающие поехать есть, тема эта постоянно поднималась. Почему это не сделано — вопрос к депутатам и к тем, кто такие решения принимает, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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новости, сво, иностранцы, добровольцы, украина, россия
Новости, СВО, иностранцы, добровольцы, Украина, Россия

Военный эксперт объяснил, что будет, если РФ призовет в Донбасс иностранных добровольцев

16:03 22.08.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии
Военнослужащие 56-й бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирии - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Читать в
России давно было пора создать законодательную базу для массового привлечения добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Этим надо было заниматься еще в марте. Мы потеряли время. Об этом рассказал автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
В этой связи эксперт также опроверг тезис о том, что русским войска не нужны никакие иностранцы, потому что у них другой менталитет и потому что мы не сможем включить их в свои боевые порядки.
"Это ничего не значит. При грамотной работе любой личный состав можно приспособить для решения тех или иных задач", - указал Рожин.
Желающие поехать есть, тема эта постоянно поднималась. Почему это не сделано — вопрос к депутатам и к тем, кто такие решения принимает, заключил собеседник издания.
 
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