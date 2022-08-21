Один из основателей ДНР рассказал, сколько уже людей пострадало от мин "Лепесток"
Количество пострадавших от мин ПФМ-1 ("Лепесток") перевалило за пару десятков человек, не хватает сотрудников МЧС, чтобы ликвидировать это оружие, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Ранее депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что ВСУ рассеивают мины "Лепесток" на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и автомобили.
Количество пострадавших перевалило за пару десятков людей. Не хватает эмчеэсников, на каждую мину не выйдешь. При этом есть определенная самодеятельность мирных жителей: есть ролики в ТикТоке и в Вконтакте, как они уничтожают эти "Лепестки".
По его словам, мина "Лепесток" - это "пластиковая штука", которая будет лежать и может взорваться сама по себе, также она маскируется в пыли после дождя, ее не видно невооруженным глазом.
Если человек наступит на нее, то рискует потерять ногу, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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