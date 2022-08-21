Один из основателей ДНР рассказал, сколько уже людей пострадало от мин "Лепесток" - 21.08.2022 Украина.ру
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Один из основателей ДНР рассказал, сколько уже людей пострадало от мин "Лепесток"
Один из основателей ДНР рассказал, сколько уже людей пострадало от мин "Лепесток" - 21.08.2022 Украина.ру
Один из основателей ДНР рассказал, сколько уже людей пострадало от мин "Лепесток"
Количество пострадавших от мин ПФМ-1 ("Лепесток") перевалило за пару десятков человек, не хватает сотрудников МЧС, чтобы ликвидировать это оружие, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-08-21T04:00
2022-08-21T04:00
мины
люди
мирные жители
украина
россия
днр
новости
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Ранее депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что ВСУ рассеивают мины "Лепесток" на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и автомобили.По его словам, мина "Лепесток" - это "пластиковая штука", которая будет лежать и может взорваться сама по себе, также она маскируется в пыли после дождя, ее не видно невооруженным глазом.Если человек наступит на нее, то рискует потерять ногу, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037804010.html
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мины, люди, мирные жители, украина, россия, днр, новости
мины, люди, мирные жители, Украина, Россия, ДНР, Новости

Один из основателей ДНР рассказал, сколько уже людей пострадало от мин "Лепесток"

04:00 21.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Количество пострадавших от мин ПФМ-1 ("Лепесток") перевалило за пару десятков человек, не хватает сотрудников МЧС, чтобы ликвидировать это оружие, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
Ранее депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что ВСУ рассеивают мины "Лепесток" на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и автомобили.
Количество пострадавших перевалило за пару десятков людей. Не хватает эмчеэсников, на каждую мину не выйдешь. При этом есть определенная самодеятельность мирных жителей: есть ролики в ТикТоке и в Вконтакте, как они уничтожают эти "Лепестки".
Андрей Пургин интервью
Андрей Пургин
один из основателей ДНР
По его словам, мина "Лепесток" - это "пластиковая штука", которая будет лежать и может взорваться сама по себе, также она маскируется в пыли после дождя, ее не видно невооруженным глазом.
Если человек наступит на нее, то рискует потерять ногу, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 12:00Спецоперация
Потери ВСУ, обстрелы, цель обстрелов ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 18 августаУкраинские военные несут потери, но продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Власти Запорожской области разработали план эвакуации на случай провокации на ЗАЭС. В Минобороны РФ назвали цели ВСУ в отношении ЗАЭС
 
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