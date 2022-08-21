https://ukraina.ru/20220821/1037822451.html

Один из основателей ДНР рассказал, сколько уже людей пострадало от мин "Лепесток"

Один из основателей ДНР рассказал, сколько уже людей пострадало от мин "Лепесток" - 21.08.2022 Украина.ру

Один из основателей ДНР рассказал, сколько уже людей пострадало от мин "Лепесток"

Количество пострадавших от мин ПФМ-1 ("Лепесток") перевалило за пару десятков человек, не хватает сотрудников МЧС, чтобы ликвидировать это оружие, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру

2022-08-21T04:00

2022-08-21T04:00

2022-08-21T04:00

мины

люди

мирные жители

украина

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Ранее депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что ВСУ рассеивают мины "Лепесток" на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и автомобили.По его словам, мина "Лепесток" - это "пластиковая штука", которая будет лежать и может взорваться сама по себе, также она маскируется в пыли после дождя, ее не видно невооруженным глазом.Если человек наступит на нее, то рискует потерять ногу, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037804010.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мины, люди, мирные жители, украина, россия, днр, новости