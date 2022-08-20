https://ukraina.ru/20220820/1037831682.html

Пургин рассказал, как изменилась тактика РФ с самого начала СВО

Пургин рассказал, как изменилась тактика РФ с самого начала СВО - 20.08.2022 Украина.ру

Пургин рассказал, как изменилась тактика РФ с самого начала СВО

Изначально тактика по освобождению Донбасса была такой, чтобы сделать большой котел вокруг этого региона, но теперь все изменилось и войска РФ постепенно выдавливают врага из городов по частям, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру

2022-08-20T08:45

2022-08-20T08:45

2022-08-20T08:45

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Он рассказал, что был потерян темп освобождения ДНР от ВСУ, потому что было несколько смен тактики ВС РФ.По его мнению, Россия вместо котла применяет тактику постепенного выдавливания противника и сбережения живой силы, снижение боевых потерь привело к медленному продвижению войск РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037780517.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, тактики, россия, украина, днр