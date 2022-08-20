https://ukraina.ru/20220820/1037831682.html
Пургин рассказал, как изменилась тактика РФ с самого начала СВО
Пургин рассказал, как изменилась тактика РФ с самого начала СВО - 20.08.2022 Украина.ру
Пургин рассказал, как изменилась тактика РФ с самого начала СВО
Изначально тактика по освобождению Донбасса была такой, чтобы сделать большой котел вокруг этого региона, но теперь все изменилось и войска РФ постепенно выдавливают врага из городов по частям, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
2022-08-20T08:45
2022-08-20T08:45
2022-08-20T08:45
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Он рассказал, что был потерян темп освобождения ДНР от ВСУ, потому что было несколько смен тактики ВС РФ.По его мнению, Россия вместо котла применяет тактику постепенного выдавливания противника и сбережения живой силы, снижение боевых потерь привело к медленному продвижению войск РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037780517.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тактики, россия, украина, днр
Новости, тактики, Россия, Украина, ДНР
Пургин рассказал, как изменилась тактика РФ с самого начала СВО
Изначально тактика по освобождению Донбасса была такой, чтобы сделать большой котел вокруг этого региона, но теперь все изменилось и войска РФ постепенно выдавливают врага из городов по частям, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру