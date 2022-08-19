https://ukraina.ru/20220819/1037874492.html

Добровольческое подразделение из Бурятии отправится на Украину

Добровольческое подразделение из Бурятии отправится на Украину - 19.08.2022 Украина.ру

Добровольческое подразделение из Бурятии отправится на Украину

В Бурятии сформирован профессиональный командный состав для подразделения "Байкал", состоящего из числа военнослужащих по контракту, сообщает 19 августа бурятское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" на своей странице "ВКонтакте"

2022-08-19T14:49

2022-08-19T14:49

2022-08-19T14:49

спецоперация

новости

сво

добровольцы

украина

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По данным организации, подразделение формируется из добровольцев, которые хотят принять участие в спецоперации на Украине.Ранее командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков в интервью Украина.ру рассказал, что для привлечения российских добровольцев к участию в СВО используется система специального боевого армейского резерва "Барс".Участие добровольцев в боевых действиях впервые в истории современной России разрешено официально.

https://ukraina.ru/20220811/1037545004.html

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новости, сво, добровольцы, украина