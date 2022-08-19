https://ukraina.ru/20220819/1037874492.html
Добровольческое подразделение из Бурятии отправится на Украину
Добровольческое подразделение из Бурятии отправится на Украину - 19.08.2022 Украина.ру
Добровольческое подразделение из Бурятии отправится на Украину
В Бурятии сформирован профессиональный командный состав для подразделения "Байкал", состоящего из числа военнослужащих по контракту, сообщает 19 августа бурятское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" на своей странице "ВКонтакте"
2022-08-19T14:49
2022-08-19T14:49
2022-08-19T14:49
спецоперация
новости
сво
добровольцы
украина
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По данным организации, подразделение формируется из добровольцев, которые хотят принять участие в спецоперации на Украине.Ранее командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков в интервью Украина.ру рассказал, что для привлечения российских добровольцев к участию в СВО используется система специального боевого армейского резерва "Барс".Участие добровольцев в боевых действиях впервые в истории современной России разрешено официально.
https://ukraina.ru/20220811/1037545004.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, добровольцы, украина
Спецоперация, Новости, СВО, добровольцы, Украина
Добровольческое подразделение из Бурятии отправится на Украину
В Бурятии сформирован профессиональный командный состав для подразделения "Байкал", состоящего из числа военнослужащих по контракту, сообщает 19 августа бурятское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" на своей странице "ВКонтакте"