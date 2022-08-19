Добровольческое подразделение из Бурятии отправится на Украину - 19.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Добровольческое подразделение из Бурятии отправится на Украину
Добровольческое подразделение из Бурятии отправится на Украину - 19.08.2022 Украина.ру
Добровольческое подразделение из Бурятии отправится на Украину
В Бурятии сформирован профессиональный командный состав для подразделения "Байкал", состоящего из числа военнослужащих по контракту, сообщает 19 августа бурятское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" на своей странице "ВКонтакте"
2022-08-19T14:49
2022-08-19T14:49
спецоперация
новости
сво
добровольцы
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По данным организации, подразделение формируется из добровольцев, которые хотят принять участие в спецоперации на Украине.Ранее командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков в интервью Украина.ру рассказал, что для привлечения российских добровольцев к участию в СВО используется система специального боевого армейского резерва "Барс".Участие добровольцев в боевых действиях впервые в истории современной России разрешено официально.
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новости, сво, добровольцы, украина
Спецоперация, Новости, СВО, добровольцы, Украина

Добровольческое подразделение из Бурятии отправится на Украину

14:49 19.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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В Бурятии сформирован профессиональный командный состав для подразделения "Байкал", состоящего из числа военнослужащих по контракту, сообщает 19 августа бурятское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" на своей странице "ВКонтакте"
Правительство Бурятии сообщает, что "на сегодняшний день полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения. Однако потребность в военнослужащих для формирования подразделения остается.
По данным организации, подразделение формируется из добровольцев, которые хотят принять участие в спецоперации на Украине.
Ранее командир отряда "Барс-13" Союза Добровольцев Донбасса (СДД) Сергей Фомченков в интервью Украина.ру рассказал, что для привлечения российских добровольцев к участию в СВО используется система специального боевого армейского резерва "Барс".
Участие добровольцев в боевых действиях впервые в истории современной России разрешено официально.
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 14:03
В МИД РФ сделали заявление о северокорейских добровольцах в спецоперацииСлухи о том, что Пхеньян предложил направить добровольцев для участия в СВО – фейк, сообщил 11 августа на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает РИА Новости
 
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