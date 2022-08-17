https://ukraina.ru/20220817/1037756634.html
На Украине объявили в розыск бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону ДНР
На Украине объявили в розыск бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону ДНР - 17.08.2022 Украина.ру
На Украине объявили в розыск бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону ДНР
Сотрудники СБУ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего коллеги, которого подозревают в участии в боевых действиях на стороне ДНР. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе СБУ
2022-08-17T10:59
2022-08-17T10:59
2022-08-17T10:59
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Подполковника Василия Бовсуновского, командира батальона внутренних войск МВД ДНР, на Украине обвинили в терроризме и объявили в розыск. Бовсуновский перешел на сторону ДНР в 2014 году, с тех пор принимает участие в боевых действиях против вооруженных формирований Украины.Бовсуновского также обвинили в специальной боевой подготовке и "прокремлевском воспитании" подчиненных.
https://ukraina.ru/20220719/1036572890.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, сбу, сво, мвд, розыск
Новости, ДНР, СБУ, СВО, МВД, розыск
На Украине объявили в розыск бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону ДНР
Сотрудники СБУ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего коллеги, которого подозревают в участии в боевых действиях на стороне ДНР. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе СБУ
Подполковника Василия Бовсуновского, командира батальона внутренних войск МВД ДНР, на Украине обвинили в терроризме и объявили в розыск. Бовсуновский перешел на сторону ДНР в 2014 году, с тех пор принимает участие в боевых действиях против вооруженных формирований Украины.
"Продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождение и привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", - сообщили в СБУ.
Бовсуновского также обвинили в специальной боевой подготовке и "прокремлевском воспитании" подчиненных.