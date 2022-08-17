На Украине объявили в розыск бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону ДНР - 17.08.2022 Украина.ру
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На Украине объявили в розыск бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону ДНР
На Украине объявили в розыск бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону ДНР - 17.08.2022 Украина.ру
На Украине объявили в розыск бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону ДНР
Сотрудники СБУ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего коллеги, которого подозревают в участии в боевых действиях на стороне ДНР. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе СБУ
2022-08-17T10:59
2022-08-17T10:59
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Подполковника Василия Бовсуновского, командира батальона внутренних войск МВД ДНР, на Украине обвинили в терроризме и объявили в розыск. Бовсуновский перешел на сторону ДНР в 2014 году, с тех пор принимает участие в боевых действиях против вооруженных формирований Украины.Бовсуновского также обвинили в специальной боевой подготовке и "прокремлевском воспитании" подчиненных.
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Новости, ДНР, СБУ, СВО, МВД, розыск

На Украине объявили в розыск бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону ДНР

10:59 17.08.2022
 
© пресс-служба СБУВасилий Бовсуновский
Василий Бовсуновский
© пресс-служба СБУ
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Сотрудники СБУ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего коллеги, которого подозревают в участии в боевых действиях на стороне ДНР. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе СБУ
Подполковника Василия Бовсуновского, командира батальона внутренних войск МВД ДНР, на Украине обвинили в терроризме и объявили в розыск. Бовсуновский перешел на сторону ДНР в 2014 году, с тех пор принимает участие в боевых действиях против вооруженных формирований Украины.
"Продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождение и привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", - сообщили в СБУ.
Бовсуновского также обвинили в специальной боевой подготовке и "прокремлевском воспитании" подчиненных.
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