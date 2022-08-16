https://ukraina.ru/20220816/1037703300.html

Зборовский договор. Кто украл победу Богдана Хмельницкого

Зборовский договор. Кто украл победу Богдана Хмельницкого - 16.08.2022 Украина.ру

Зборовский договор. Кто украл победу Богдана Хмельницкого

Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T01:00

2022-08-16T01:00

2022-08-16T01:00

история

речь посполитая

богдан хмельницкий

xvii век

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16 августа было завершено сражение между войсками Богдана Хмельницкого и короля Яна-Казимира, которое могло бы заворчишь Хмельнитчину еще летом 1649 года. На территории Речи Посполитой водворился мир, основанный на заключенном на следующий день договоре. Однако он был вынужденной мерой, ведь буквально накануне у гетмана попросту украли победуВесна 1649 года, "второй сезон" Хмельнитчины.Новая кампания началась для восставших удачно — гетман сумел добиться союза с крымским ханом Ислам-Гиреем III и подготовить армию, которая могла бы воевать сразу на два фронта — против войск короны Польской и Великого Княжества Литовского. Нанеся в июне поражение отрядам князя Иеремии Вишневецкого, казаки и татары обложили его в крепости Збараж на востоке Галиции.Збараж был мощной крепостью, возведенной по правилам фортификационного искусства своего времени — укрепления его замка были построены в 30-х годах XVII века. Стало ясно, что без серьезной подготовки ее не взять. Кроме того, татары вообще не имели опыта в штурмах крепостей и попросту не умели атаковать хорошо укрепленные позиции врага. Было решено "вести войну очень медленно, держать врага в тревоге, отовсюду его окружить".На 13 июля был назначен первый штурм, однако он окончился для союзников неудачно. Повторная атака, предпринятая на следующий день, так же не принесла результатов.Осада затягивалась, ни одна из сторон не могла похвастаться решительной победой.23 июля польские полковники отправили к Хмельницкому послов, убеждая того сохранять верность Речи Посполитой. Гетман хорошо их принял, накормил, прекрасно зная о трудностях с провизией, которые испытывали поляки, и, дав отрицательный ответ на их предложение, отпустил обратно. Зато на следующий день казаки сумели перехватить письма, отправленные из крепости к королю — в них были просьбы поскорее прийти на помощь.Впрочем, к началу августа ситуация уже не выглядела для казаков такой радужной. "Очень медленная война" хорошо для того, у кого больше ресурсов. У Хмельницкого было больше ресурсов чем у запертого в осаде Вишневецкого, но у Речи Посполитой ресурсов было больше, чем у повстанческого Запорожского войска.Осада затянулась, неудачные штурмы польского лагеря оборачивались все новыми и новыми потерями среди казаков. Задержка армии повстанцев под Збаражем развязывала руки королю и магнатам, которые могли использовать это время для сбора нового войска, которое впоследствии бросили бы против повстанцев. Наконец, среди самих казаков начались разговоры о необходимости скорейшего примирения с поляками, пока не приключилось чего худого.Все это вынудило Хмельницкого прибегнуть к репрессивным мерам — так, например, в Белоцерковском полку были расформированы 18 казачьих сотен, в лояльности которых гетман сомневался.А что же власти Речи Посполитой?Новоизбранный король Ян Казимир, получив благословение от папского нунция, 24 июня прибыл в Люблин, куда начали стекаться воинские подразделения. Узнав о тяжелом положении осажденных в Збараже, монарх 13 июля издал универсал, в котором обращался к шляхте соседних воеводств, призывая панов встать на защиту родины. 17 июля король со своим войском покинул Люблин, 21 июля остановился под Старым Замостьем, где и получил последние сведения о ситуации в Збараже. Несмотря на все желание, сразу выступить к месту событий Ян Казимир не мог — нужно было дождаться шедших к нему на соединение сил.К концу первой декады августа королевское войско уже насчитывало 35 000 человек при 30 орудиях. Это была серьезная сила, и на военном совете было решено идти, наконец, на Збараж.В это время Хмельницкий получил неутешительные сведения о поражении казацких войск в Литве и о сборах короля в поход. Таким образом, он рисковал оказаться между двух огней, а значит нужно было срочно что-то решать.7 августа гетман и хан узнали о приближении королевского войска. Ислам-Гирей решил удостовериться в этом и отправил разъезд, который подтвердил все худшие опасения — Ян Казимир уже стоял под Белым Камнем. На совете было решено оставить некоторую часть войска осаждать Збараж, в то время как основные силы должны были выступить навстречу королю и дать ему бой. Хмельницкий взял с собой около 30 тысяч "лутчих людей", а хан — около 20 тысяч.В ночь с 13 на 14 августа эта огромная армия, соблюдая тишину снялась с лагеря и выступила в поход.Благодаря "летучим" отрядам разведки, Хмельницкий был в курсе всех передвижений польских войск и мог предугадать будущий маршрут короля. После короткого совещания было решено атаковать вражеские войска на марше, когда они были наиболее уязвимы. Позицию казацко-татарское войско заняло в лесах у галицкого городка Зборова. Местные жители сочувствовали делу Хмельницкого и пообещали подать сигнал, когда поляки начнут переправляться через реку Стрипу в районе Зборова. Этим сигналом должен был стать звон колоколов зборовской церкви.Король начал переправу рано утром 15 августа. Когда он с частью войска уже был на другом берегу реки, разведка донесла о приближении казацко-татарского отряда. Яну Казимиру не оставалось ничего другого, кроме как приказать войскам готовиться к бою, несмотря на то что существенная часть войска еще не успела переправиться.Союзники нанесли удар сразу на двух направлениях — по авангарду и по тылам королевского войска. Атаку на арьергард отражали 700 жолнеров под началом Константина Корицкого, пытавшегося защитить переправу через реку и, таким образом, спасти от разгрома ту часть обоза, которая оставалась на другом берегу. В поддержку Корицкого были брошены 30 хоругвей, однако это не помогло — потеряв около тысячи человек, включая многих знатных шляхтичей, арьергард был разбит.В это же самое время на другом берегу Стрипы Хмельницкий и Ислам-Гирей разворачивали главные силы для атаки. Ян Казимир делал все возможное, чтобы подготовить свою армию к бою — ему кое-как удалось построить солдат в боевые порядки, укрепив хоругви конницы подразделениями пехоты и драгун. Правый фланг был доверен подольскому воеводе Станиславу Потоцкому, а левый — краковскому старосте Ежи Любомирскому. Король даже распорядился возвести земляные укрепления, однако на это попросту не хватило времени.Первым делом казаки и татары обрушились на правое крыло польской армии — бой там длился около часа. Кое-как королевским солдатам удалом огнем отогнать неприятеля, после чего союзники устремились к левому флангу поляков, где в это время находились сам король и канцлер Оссолинский. Анонимный польский очевидец едко замечал, что последний быстро понял, что "одно дело вотировать, а другое — воевать".Польские солдаты не выдержали этого удара и начали в панике отступать, пытаясь укрыться в зарослях конопли и "не помня ни об отечестве, ни о короле". Преследуя их, казаки и татары ворвались в польский лагерь и с ходу овладели большей его частью.Пытаясь предотвратить катастрофу, Ян Казимир бросился к бегущим солдатам, приказывая, уговаривая остановиться и даже угрожая им оружием. Все было бесполезно. Тогда король собрал вокруг себя рейтаров и две конные хоругви и попытался собственными силами отразить новый навал казаков. Видя это, к нему начали сбегаться те, кто еще не растерял остатки мужества, однако все было бесполезно.И тут случилось неожиданное — натиск союзников стал слабеть...Крымский хан еще с середины лета вел свою тайную игру и скрытно вступил в переговоры с поляками, зондируя почву на предмет выгодного мирного договора. В конце концов, на Хмельницкого и на казаков ему всегда было плевать — они являлись лишь временными союзниками. И вот, ближе к вечеру 15 августа, хан просто вывел свои войска из боя. Видя это, начали отводить своих людей и казацкие полковники.Впрочем, время было вечернее, и Хмельницкий, судя по всему, не заподозрил измены — ночная передышка была вполне закономерной и даже необходимой. Гетман распорядился готовиться к штурму польского лагеря в Зборове — он должен был состояться на следующий день, 16 августа.У поляков же ночь выдалась неспокойной — лишь коварство крымского хана да наступление вечера спасло их от полного разгрома, и понимали это абсолютно все. Потери за день боев составили около семи тысяч человек — то есть 1/6 часть армии. Продовольствия было в обрез, помощи ждать было не откуда. Тем не менее, Ян Казимир приказал готовиться к обороне и рыть земляные укрепления — больше для порядка, чем из реальных практических соображений.Впрочем, определенный план действий у него был. Король прекрасно знал слабое звено в неприятельском лагере — это был крымский хан, алчный, непредсказуемый и переменчивый, как степной ветер. И вот, под покровом темноты ханскую ставку явился посланец от короля — Ян Казимир предлагал владыке Крыма мир и дружбу.Утром 16 августа ничего не предвещало беды. Хмельницкий, как и планировал, отдал приказ о генеральном наступлении. Польский очевидец событий вспоминал, что казаки наседали столь решительно, что "дважды были в самом лагере". И именно в этот критический момент боя Ислам-Гирей приказал своим воинам отойти на исходные позиции. Оставшись одни, казаки предпринимали попытки штурма до самого вечера, однако одних лишь их сил было недостаточно для решительного успеха.Мотивация хана была проста — он не хотел качественного усиления ни одной из противоборствующих сторон, чтобы и в дальнейшем иметь возможность играть на их противоречиях и, таким образом, ослаблять и поляков, и казачество. Понимал это и Богдан Хмельницкий, который оказался перед перспективой войны сразу с двумя противниками — королем и ханом. Поняв, что его попросту предали, гетман был вынужден пойти на подписание мира с королем.Договор был выдержан в форме жалованной грамоты короля своему Запорожскому войску. Его копии сохранились в архивах Польши и России. Главным требованием казаков, которое было удовлетворено, было увеличение казацкого реестра до 40 тысяч человек.Договором очерчивались пределы, на которых должно было быть набрано указанное количество лиц, официально признанных государством в статусе казачьего сословия.На правобережье граница определялась условной диагональной линией, шедшей с северо-востока на юго-запад через Горностайполь (на северном берегу р. Тетерев недалеко от места ее впадения в Днепр), Дымер (на Днепре между Горностайполем и Киевом), Коростышев (населенный пункт к востоку от Житомира) Паволоч (между Житомиром и Белой Церковью), Погребище (между Белой Церковью и Винницей), Винницу, Брацлав и Ямполь к Днестру. Все земли, лежавшие к юго-востоку от этой линии вплоть до Днепра, отводились для формирования реестра. Те лица, которые в реестр не попадали должны были вернуться в прежнее состояние.На левобережье от Днепра на восток названы Остер (на берегу Десны между Киевом и Черниговом), Чернигов, Нежин и Ромны и далее территории вплоть до границы Московского царства. Реестровые казаки должны были быть набраны на землях к северу от этой линии между Днепром и границей России.Описанные границы включали в себя три воеводства речи Посполитой – Брацлавское, Киевское, и Черниговское. И если Брацлавщина была восточной частью исторического региона Подолье, то Киевщина и Черниговщина (обезлюдившая и захваченная поляками в Смутное время) составляли собственно Украину. Этот термин встречается в тексте документа.За пределами очерченных земель казакам находиться запрещалось. Тем из них, кто проживал на королевской или магнатской земле разрешалось беспрепятственно "выйти зо всею маетностью на Украину" (wynieść ze wszystką majętnością w Ukrainie). В данном случае Брацлавщина причисляется к Украине, как пограничное воеводство, контролируемое казаками. В одном из пунктов казацкие города названы "местами украинными" ("w miastach ukrainnych").В свою очередь на казацкой территории запрещалось размещаться коронным войскам и проживать, а также вести какую-либо экономическую деятельность евреям.Отдельным пунктом договора фиксировалась принадлежность южного пограничного городка Чигирин лично гетману Богдану ХмельницкомуУчастникам восстания объявлялась амнистия, при этом отдельным пунктом оговаривалось прощение для совершившей преступления шляхты "веры Роскои и яко и Рымскои" ("religii ruskiej, jako i rzymskiej").Киевскому православному митрополиту предоставлялось место в сенате Речи Посполитой, а все вопросы, связанные с унией, подлежат мирному урегулированию.Православной шляхте (в разных редакциях: "веры православнои Грецкои" ,"чину Шляхетцкяго Рускіе вѣры" "stanu szlacheckiego religii greckiej") должны быть предоставлены административные должности в трех украинских воеводствах.В Киеве, где находятся "школы Роские" ("szkoły ruskie") и других "местах Украинных" ("miastach ukrainnych") не должно быть иезуитских учебных заведений.Последним пунктом казакам запрещается гнать горилку на продажу, но разрешается – пиво и мед.Документ провозглашал "совет и милость" которые должны наступить между "украинными обывателями" ("obywatelami ukrainnymi", "живущими Украйними") и войском Запорожским и подлежал утверждению Сеймом.Договор, названный по месту подписания Зборовским, хоть и признавал формально автономию Украины, на деле был лишь полумерой, не устраивавшей ни поляков, ни казаков. Всем было ясно, что новый раунд Хмельнитчины — не за горами.

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Александр Васильев

Александр Васильев

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Александр Васильев

история, речь посполитая, богдан хмельницкий, xvii век