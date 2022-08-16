Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление - 16.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление
Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление - 16.08.2022 Украина.ру
Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление
Основным направлением наступления для российских войск является Донбасс, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-16T06:00
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украина
всу
наступление
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военный эксперт
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Эксперт заявил, что в настоящий момент идет наступление на Соледар, Артемовск (Бахмут) и Северск, однако куда именно будет нанесен удар, сказать сложно.По мнению Сивкова, так или иначе, становится очевидным главное приоритетное направление в целом, на оперативном уровне — это курс на освобождение Донбасса.Также эксперт отметил, что, по его мнению, на южном направлении — по линии Николаев — Одесса с выходом на Приднестровье, и на северном — Харьков — Сумы — Чернигов, боевые действия будут развертываться после того, как будет освобождена Донецкая народная республика.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037636760.html
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вс рф, днр, сво, украина, всу, наступление, новости, военный эксперт, константин сивков
ВС РФ, ДНР, СВО, Украина, ВСУ, наступление, Новости, военный эксперт, Константин Сивков

Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление

06:00 16.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Основным направлением наступления для российских войск является Донбасс, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт заявил, что в настоящий момент идет наступление на Соледар, Артемовск (Бахмут) и Северск, однако куда именно будет нанесен удар, сказать сложно.
Это будет решать командование, можно лишь предполагать. Я предполагаю, что по обоим направлениям будет идти наступление, для того, чтобы дезориентировать противника и дезорганизовать — не дать ему возможность маневра силами. То есть на каком-то одном направлении вряд ли будет наступление идти.
Константин Сивков
Константин Сивков
Военный эксперт
По мнению Сивкова, так или иначе, становится очевидным главное приоритетное направление в целом, на оперативном уровне — это курс на освобождение Донбасса.
Также эксперт отметил, что, по его мнению, на южном направлении — по линии Николаев — Одесса с выходом на Приднестровье, и на северном — Харьков — Сумы — Чернигов, боевые действия будут развертываться после того, как будет освобождена Донецкая народная республика.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 07:15
Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУАртемовск и Соледар — это города с населением не менее 100 тысяч, которые сложно брать, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ВС РФДНРСВОУкраинаВСУнаступлениеНовостивоенный экспертКонстантин Сивков
 
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