https://ukraina.ru/20220816/1037680756.html
Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление
Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление - 16.08.2022 Украина.ру
Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление
Основным направлением наступления для российских войск является Донбасс, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-16T06:00
2022-08-16T06:00
2022-08-16T06:00
вс рф
днр
сво
украина
всу
наступление
новости
военный эксперт
константин сивков
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Эксперт заявил, что в настоящий момент идет наступление на Соледар, Артемовск (Бахмут) и Северск, однако куда именно будет нанесен удар, сказать сложно.По мнению Сивкова, так или иначе, становится очевидным главное приоритетное направление в целом, на оперативном уровне — это курс на освобождение Донбасса.Также эксперт отметил, что, по его мнению, на южном направлении — по линии Николаев — Одесса с выходом на Приднестровье, и на северном — Харьков — Сумы — Чернигов, боевые действия будут развертываться после того, как будет освобождена Донецкая народная республика.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220814/1037636760.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вс рф, днр, сво, украина, всу, наступление, новости, военный эксперт, константин сивков
ВС РФ, ДНР, СВО, Украина, ВСУ, наступление, Новости, военный эксперт, Константин Сивков
Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление
Основным направлением наступления для российских войск является Донбасс, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт заявил, что в настоящий момент идет наступление на Соледар, Артемовск (Бахмут) и Северск, однако куда именно будет нанесен удар, сказать сложно.
Это будет решать командование, можно лишь предполагать. Я предполагаю, что по обоим направлениям будет идти наступление, для того, чтобы дезориентировать противника и дезорганизовать — не дать ему возможность маневра силами. То есть на каком-то одном направлении вряд ли будет наступление идти.
Константин Сивков
Военный эксперт
По мнению Сивкова, так или иначе, становится очевидным главное приоритетное направление в целом, на оперативном уровне — это курс на освобождение Донбасса.
Также эксперт отметил, что, по его мнению, на южном направлении — по линии Николаев — Одесса с выходом на Приднестровье, и на северном — Харьков — Сумы — Чернигов, боевые действия будут развертываться после того, как будет освобождена Донецкая народная республика.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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