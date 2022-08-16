https://ukraina.ru/20220816/1037680756.html

Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление

Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление - 16.08.2022 Украина.ру

Эксперт Сивков: Донбасс – это приоритетное направление

Основным направлением наступления для российских войск является Донбасс, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-16T06:00

2022-08-16T06:00

2022-08-16T06:00

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наступление

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военный эксперт

константин сивков

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Эксперт заявил, что в настоящий момент идет наступление на Соледар, Артемовск (Бахмут) и Северск, однако куда именно будет нанесен удар, сказать сложно.По мнению Сивкова, так или иначе, становится очевидным главное приоритетное направление в целом, на оперативном уровне — это курс на освобождение Донбасса.Также эксперт отметил, что, по его мнению, на южном направлении — по линии Николаев — Одесса с выходом на Приднестровье, и на северном — Харьков — Сумы — Чернигов, боевые действия будут развертываться после того, как будет освобождена Донецкая народная республика.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220814/1037636760.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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вс рф, днр, сво, украина, всу, наступление, новости, военный эксперт, константин сивков