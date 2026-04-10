Зеленский предрек Украине трудные времена
11:29 10.04.2026 (обновлено: 11:30 10.04.2026)
© REUTERS / Abdul Saboor
Украина входит в тяжелый, сказал Владимир Зеленский, передает 10 апреля телеграм-канал Украина.ру
По его словам, причиной этого станет усиление давления Вооруженных сил России на фронте.
Также ситуацию для Киева усложняет возможный выход США из процесса трехсторонних переговоров в августе.
"Я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. Этот период весны-лета будет непростым — и политически, и дипломатически. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет", — посетовал Зеленский.
Накануне он же анонсировал подготовку новой трехсторонней встречи с российской и американской делегациями по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, стороны условились в ближайшее время организовать встречу в трехстороннем формате или две последовательные встречи американской делегации с российскими переговорщиками в Москве и с украинскими — в Киеве.
