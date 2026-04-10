Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260410/amerikanskie-bazy-na-territorii-ukrainy-zelenskiy-poshel-va-bank-s-garantiyami-bezopasnosti-1077745013.html
Американские базы на территории Украины: Зеленский “пошел ва-банк” с гарантиями безопасности
Американские базы на территории Украины: Зеленский “пошел ва-банк” с гарантиями безопасности
Владимир Зеленский добивается размещения американских и европейских военных баз на территории страны в рамках послевоенных гарантий безопасности. Об этом 10 апреля сообщает украинский Телеграм-канал “Политика Страны”
новости
украина
сша
европа
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/17/1077074503_0:227:3036:1935_1920x0_80_0_0_f20103ee6690359b7a538886e868e02b.jpg
украина
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/17/1077074503_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_38d99f52dfb37270bc883d30e32219c5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
© REUTERS / Abdul Saboor
- РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© REUTERS / Abdul Saboor
Читать в
ДзенTelegram
По словам Зеленского, речь идёт о создании полноценной системы сдерживания.
"Если мы говорим о надёжных гарантиях безопасности, то это означает достаточное количество систем ПВО. Я не верю, что русские не захотят прийти снова. Но если на Украине будет американская военная база или совместная база США и Европы, рисков станет меньше", – заявил глава киевского режима.
При этом тема размещения иностранных военных баз официально не выносилась в публичную плоскость.
Отметим, что в России неоднократно выступали против появления войск стран НАТО на территории Украины.
Подробнее - в материале Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что реальное членство Украины в альянсе сейчас не обсуждается, несмотря на ранее заявлявшиеся лозунги о "необратимом пути" Киева в НАТО.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
