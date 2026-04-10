Почему именно Буданов* стал главой ОП Украины? Раскрыта реальная причина - 10.04.2026 Украина.ру
Почему именно Буданов* стал главой ОП Украины? Раскрыта реальная причина
Кирилл Буданов* был назначен на должность главы офиса президента Украины для того, чтобы довести переговоры об урегулировании конфликта до конца. Об этом 10 апреля написало издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники
Кирилл Буданов* был назначен на должность главы офиса президента Украины для того, чтобы довести переговоры об урегулировании конфликта до конца. Об этом 10 апреля написало издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники
В публикации говорится, что у Буданова* имеются "неформальные переговорные каналы, которые в том числе помогали в обмене пленными". Его переход в офис президента должен был сделать мирный процесс более скоординированным.
"Кирилл заходил под определенную политическую историю — довести до конца мирные переговоры, а дальше, возможно, в каком-то формате участвовать в выборах. А сейчас ему приходится вникать в суть рутинных процессов", — отмечает "РБК-Украина".
Ранее сам Буданов* заявил, что его главная задача заключается в том, чтобы наладить эффективный переговорный процесс. По его словам, сложность нынешней ситуации заставляет отложить второстепенные политические вопросы и сосредоточиться на создании действенной переговорной платформы вместе с союзниками.
Назначение Буданова* главой офиса президента Украины состоялось в конце марта 2026 года. До этого он руководил Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Что значит "пасхальное перемирие", и кто хотел "подружить" Иран с США? Хроника событий на утро 10 апреля.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности.
