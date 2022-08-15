https://ukraina.ru/20220815/1037664593.html
Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы"
Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы" - 15.08.2022 Украина.ру
Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы"
Местные жители Львова и области могут сдать советские и российские книги на макулатуру для нужд ВСУ, сообщила на днях пресс-служба Львовской областной военной администрации
2022-08-15T11:09
2022-08-15T11:09
2022-08-15T11:09
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львов
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"Уверена, что украинские читатели много не потеряют, если зачистят свои книжные полки от литературы русских авторов", - заявила заместитель руководителя департамента по вопросам культуры Львовского облсовета Татьяна Плугатор.Она подчеркнула, что, сдавая книги, львовяне совершают сразу два "благородных дела" - поддерживают ВСУ и освобождают у себя на полках пространство для "качественной украинской литературы и книг украинских издательств".Ранее экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала о том, что русская литература может воспитывать только "дикарей" и "нелюдей".Она пожаловалось, что огромная часть украинского общества неспособна принять "величайшие и всеобъемлющие" идеи национализма, так как "привязаны к русскому миру, это их нутро".
https://ukraina.ru/20220620/1034188227.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литература, книги, львов
Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы"
Местные жители Львова и области могут сдать советские и российские книги на макулатуру для нужд ВСУ, сообщила на днях пресс-служба Львовской областной военной администрации
"Уверена, что украинские читатели много не потеряют, если зачистят свои книжные полки от литературы русских авторов", - заявила заместитель руководителя департамента по вопросам культуры Львовского облсовета Татьяна Плугатор.
Она подчеркнула, что, сдавая книги, львовяне совершают сразу два "благородных дела" - поддерживают ВСУ и освобождают у себя на полках пространство для "качественной украинской литературы и книг украинских издательств".
Ранее экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала о том, что русская литература может воспитывать только "дикарей" и "нелюдей".
Она пожаловалось, что огромная часть украинского общества неспособна принять "величайшие и всеобъемлющие" идеи национализма, так как "привязаны к русскому миру, это их нутро".