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Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы"

Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы" - 15.08.2022 Украина.ру

Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы"

Местные жители Львова и области могут сдать советские и российские книги на макулатуру для нужд ВСУ, сообщила на днях пресс-служба Львовской областной военной администрации

2022-08-15T11:09

2022-08-15T11:09

2022-08-15T11:09

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"Уверена, что украинские читатели много не потеряют, если зачистят свои книжные полки от литературы русских авторов", - заявила заместитель руководителя департамента по вопросам культуры Львовского облсовета Татьяна Плугатор.Она подчеркнула, что, сдавая книги, львовяне совершают сразу два "благородных дела" - поддерживают ВСУ и освобождают у себя на полках пространство для "качественной украинской литературы и книг украинских издательств".Ранее экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала о том, что русская литература может воспитывать только "дикарей" и "нелюдей".Она пожаловалось, что огромная часть украинского общества неспособна принять "величайшие и всеобъемлющие" идеи национализма, так как "привязаны к русскому миру, это их нутро".

https://ukraina.ru/20220620/1034188227.html

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новости, литература, книги, львов