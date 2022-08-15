Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы" - 15.08.2022 Украина.ру
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Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы"
Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы" - 15.08.2022 Украина.ру
Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы"
Местные жители Львова и области могут сдать советские и российские книги на макулатуру для нужд ВСУ, сообщила на днях пресс-служба Львовской областной военной администрации
2022-08-15T11:09
2022-08-15T11:09
новости
литература
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львов
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"Уверена, что украинские читатели много не потеряют, если зачистят свои книжные полки от литературы русских авторов", - заявила заместитель руководителя департамента по вопросам культуры Львовского облсовета Татьяна Плугатор.Она подчеркнула, что, сдавая книги, львовяне совершают сразу два "благородных дела" - поддерживают ВСУ и освобождают у себя на полках пространство для "качественной украинской литературы и книг украинских издательств".Ранее экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала о том, что русская литература может воспитывать только "дикарей" и "нелюдей".Она пожаловалось, что огромная часть украинского общества неспособна принять "величайшие и всеобъемлющие" идеи национализма, так как "привязаны к русскому миру, это их нутро".
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новости, литература, книги, львов
Новости, литература, книги, Львов

Львовские власти призвали местных жителей избавиться от советской и российской "отравы"

11:09 15.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТоп-лоты аукциона "Весь Пушкин"
Топ-лоты аукциона Весь Пушкин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Местные жители Львова и области могут сдать советские и российские книги на макулатуру для нужд ВСУ, сообщила на днях пресс-служба Львовской областной военной администрации
"Уверена, что украинские читатели много не потеряют, если зачистят свои книжные полки от литературы русских авторов", - заявила заместитель руководителя департамента по вопросам культуры Львовского облсовета Татьяна Плугатор.
Она подчеркнула, что, сдавая книги, львовяне совершают сразу два "благородных дела" - поддерживают ВСУ и освобождают у себя на полках пространство для "качественной украинской литературы и книг украинских издательств".
Ранее экс-депутат Верховной Рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион рассказала о том, что русская литература может воспитывать только "дикарей" и "нелюдей".
Она пожаловалось, что огромная часть украинского общества неспособна принять "величайшие и всеобъемлющие" идеи национализма, так как "привязаны к русскому миру, это их нутро".
Собрание сочинений русских классиков - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 15:33
Запретить всё. На Украине отменили «русскую» музыку и литературуВерховная Рада Украины запретила использование российской музыки в общественном пространстве страны. Кроме того, украинский парламент официально запретил импортировать и распространять любую издательскую продукцию из России и Белоруссии, фактически приравнивая это к преступлению
 
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