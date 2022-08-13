https://ukraina.ru/20220813/1037621303.html

Жизнь и смерть Симона Петлюры. За что убили головного атамана Украины

Жизнь и смерть Симона Петлюры. За что убили головного атамана Украины - 13.08.2022 Украина.ру

Жизнь и смерть Симона Петлюры. За что убили головного атамана Украины

включён в пантеон героев современной Украины как символ прежних попыток добыть независимость, день его смерти украинские телеканалы отмечают траурной свечкой в... Украина.ру, 13.08.2022

2022-08-13T10:13

2022-08-13T10:13

2022-08-13T10:13

эксклюзив

петлюра

симон петлюра

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Симон Петлюра включён в пантеон героев современной Украины как символ прежних попыток добыть независимость, день его смерти украинские телеканалы отмечают траурной свечкой в углу экрана. При этом официальная пропаганда старается не вникать в подробности жизни и смерти национального героя.Погиб головной атаман армии и флота, глава Директории Украинской Народной республики (УНР) далеко от родной земли — в Латинском квартале Парижа, где жил в эмиграции, скрываясь под чужим именем. 25 мая 1926 года на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Расина его окликнули. Он обернулся. Раздались выстрелы…Стрелявший не пытался скрыться, он бросил пистолет и спокойно стал ждать полицию. Убийцей Петлюры оказался поэт, боец французского "Иностранного легиона", анархист, уроженец Бессарабской губернии Самуил Шварцбурд. Впоследствии он был полностью оправдан французским судом."На защиту Шварцбурда выступил весь цвет французской и мировой культуры: философ Анри Бергсон, писатели Ромен Роллан, Анри Барбюс, художник Марк Шагал, физики Альберт Эйнштейн и Поль Ланжевен, писатель Максим Горький, политик Александр Керенский. Защищал его будущий голлист, известный адвокат Анри Торрес", — пишет автор издания Украина.ру Николай Подкопаев.И поясняет: "Причина, по которой общество поддержало убийцу, а не убитого, была проста: Шварцбурд отомстил за членов своей семьи (…) погибших от погромов петлюровских солдат".Кто же лежал на парижском тротуаре? Там лежал Симон Петлюра, чья фамилия, как отмечает исследователь Евгений Антонюк, "стала нарицательной, символизируя неподражаемую смесь борьбы за украинскую национальную идею и бандитизма".Семён (Симон) Петлюра родился в 1879 году в семье полтавских мещан. Учился в духовной семинарии, откуда его исключили за участие в революционном движении. Вступил в Революционную украинскую партию (РУП), работал бухгалтером, учителем в одной из станиц на Кубани, преподавал в училище в Екатеринодаре. За изготовление антиправительственных прокламаций провёл некоторое время под арестом. Был в эмиграции во Львове, по возвращении в Россию примкнул к социал-демократам (УСДРП), осел в Киеве, сотрудничал с киевскими и львовскими газетами и журналами.В начале Второй мировой Петлюра опубликовал манифест, который был выдержан в радикально пророссийском тоне. Автор же манифеста устроился уполномоченным Всероссийского союза земств на Западном фронте. Как отмечает Антонюк, это позволило Петлюре завести нужные связи — "Земгор был местом притяжения всех оппозиционеров, очень многие "земгусары" были активными участниками февральского переворота".Получилось так, что в дни Февраля Петлюра как бы представлял украинских фронтовиков, хотя сам в армии не служил. Далее последовал быстрый, как это бывает во время политических потрясений, карьерный рост. Опускаем здесь подробности, которые читатель легко найдёт в статьях рубрики "История" издания Украина.ру.Упомянем лишь, что при гетмане Скоропадском Петлюра провёл некоторое время в Лукьяновской тюрьме, откуда был освобождён по требованию германского командования. Затем последовало антигетманское восстание, Петлюра в качестве военного министра включен в состав Директории, которую впоследствии возглавил.По данным историков, на пике власти в распоряжении Петлюры было до десяти дивизий казаков и полки сечевых стрельцов, всех их по имени военного руководителя и стали называть петлюровцами.Помимо боевых действий, петлюровцы не брезговали совершением погромов. Конечно, не они одни, в этом "отличились" и белые, и "зеленые", и красные. Однако, согласно подсчётам еврейского исследователя Нахума Гергеля, именно "армия Петлюры" ответственна за максимальное количество погромов (40%) в годы Гражданской войны. Свои подсчёты социолог, бывший в 1918-20 годах участником Комитета помощи жертвам погромов и представителем этого комитета при Обществе Красного Креста, основывал как на показаниях очевидцев, так и на газетных репортажах.Погром, устроенный петлюровцами в Проскурове, публицист Дмитрий Губин определяет как "первый случай целенаправленного уничтожения "нетитульного" населения ради строительства "украинской Украины". Основываясь на архивных документах, он рассказывает, как казаки входили в дома евреев и резали, "не различая ни возраста, ни пола". При этом погромщики зарубили и пытавшегося остановить кровопролитие православного священника Климентия Васильевича Качуровского (тот успел спрятать еврейских детей).По данным специальной комиссии Красного Креста, в ходе погромов были убиты по крайней мере 50 тысяч евреев различного пола и возраста, некоторые исследователи называют цифру в 100 тысяч.Теперь эту статистику ставят на Украине под сомнение, намекая, что евреев могли уничтожать некие "нерегулярные формирования", которые Петлюре не подчинялись. Впрочем, известен ответ Петлюры на просьбу еврейских организаций употребить власть и прекратить погромы: "Не ссорьте меня с моей армией".В июне 1920 года части Красной армии окончательно занимают Киев, и Петлюра, наклеив усы, чтобы не быть узнанным, бежит в Польшу, затем оказывается в Будапеште, в Вене, в Женеве, наконец, в Париже… В дальнейшем он не раз будет изменять свою внешность, жить под чужим именем, но это не спасёт его от расплаты.Завершим словами Шварцбурда, сказанными им на суде: "Он (Петлюра. — Ред.) был высшей властью и поощрял погромы, разрешал их и смотрел сквозь пальцы. И он несет главную ответственность за них".После оправдания Шварцбурд уехал в Южную Африку, где и скончался в 1938 году в возрасте 51 года. В Израиле он признан национальным героем, там есть улицы, названные его именем. А на Украине в ряды национальных героев записали Симона Петлюру.

https://ukraina.ru/20210522/1031443200.html

https://ukraina.ru/20200525/1027795002.html

https://ukraina.ru/20220215/1033275893.html

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Андрей Лубенский

Андрей Лубенский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Андрей Лубенский

эксклюзив, петлюра, симон петлюра