https://ukraina.ru/20220811/1037573244.html

Ядерный терроризм, лишение Европы россиян. Итоги 11 августа на Украине

Ядерный терроризм, лишение Европы россиян. Итоги 11 августа на Украине - 11.08.2022 Украина.ру

Ядерный терроризм, лишение Европы россиян. Итоги 11 августа на Украине

ВСУ снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Украина призвала Европу запретить въезд гражданам России

2022-08-11T19:08

2022-08-11T19:08

2022-08-11T19:08

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Об ударе ВСУ сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Боевики Зеленского снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта Украинские террористы продолжают массированный обстрел Энергодара и территории ЗАЭС. Зафиксировано пять "прилётов" в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился. Ещё пять "прилётов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС", - сообщил Рогов в своём Telegram-канале в 16:25.Ор заявил, что в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку" - для безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предварительной смены, указал Рогов."Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского", - отметил он.Спустя час с небольшим Рогов заявил, что обстрелами повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская"."Зафиксировано минимум три прилёта в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищённые помещения. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется. Радиационный фон в норме", - отметил он.Примечательно, что обстрел произошёл после очередного заявления президента Украины Владимира Зеленского, посвящённого Запорожской АЭС."Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции, и по фактическим последствиям это может быть ещё более катастрофическим, чем Чернобыль, а по сути – тем же, что и применение Россией ядерного оружия, но без ядерного удара", - заявил Зеленский за час с небольшим до обстрела во время выступления по видеосвязи на конференции стран-партнёров Украины на уровне министров обороны.Зеленский не пояснил, как именно Россия может "спровоцировать" аварию на ЗАЭС. А после ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.Уже после обстрела глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что его регион готов принять инспекторов МАГАТЭ в рамках возможного визита на ЗАЭС."Мы полностью готовы принять и [генсека ООН Антониу] Гутерриша, мы готовы принять и (инспекторов) МАГАТЭ, мы готовы принять сегодня всех, кто приедет, и обеспечить их безопасность. Но, конечно, мы вряд ли можем обеспечить безопасность от того, что может сотворить Украина, потому что обстрел - это практически непрогнозируемое со стороны Украины действие. Но с точки зрения обеспечить безопасность - бронированные машины, подход, подготовить все необходимые документы, показать прилетевшие к нам снаряды, очень легко будет определить, чьи это снаряды, вплоть до номеров…конечно же, обеспечим", - заявил Балицкий.Сам Гуттериш днём 11 августа заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг Запорожской АЭС в целях обеспечения безопасности района.В МИД РФ назвали продолжающиеся обстрелы украинскими военными ЗАЭС ядерным терроризмом."За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС", - заявил на брифинге днём 11 августа заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Это заявление было сделано до очередного обстрела ВСУ Запорожской атомной электростанции. ЗАЭС — является крупнейшей АЭС в Европе. Её обстрелы могут быть чреваты катастрофой, которая будет иметь более тяжёлые последствия, чем катастрофа Чернобыльской АЭС."Гоните их прочь"Инициатива Украины по ограничению возможности для граждан России посещать Европу набирает обороты в ЕС, заявил во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Дмитрий Кулеба."Латвия уже прекратила выдачу виз. Финляндия и Эстония поддержали такие планы. Вскоре тему обсудят на уровне Евросоюза", – отметил Кулеба.Министр отметил, что Украина не воспринимает аргумент о том, что якобы такой шаг ограничит возможность выезда для россиян, которые не поддерживают власти."Для преследуемых людей всегда останется возможность политического убежища. А вот российские туристы в футболках СССР, буквами Z и все остальные подобные им не должны слоняться по иностранным пляжам, достопримечательностям, магазинам, ресторанам", - заявил Кулеба.Заявление Кулебы поддержал спикер парламента Украины Руслан Стефанчук. А до этого президент Украины Зеленский и вовсе призвал страны мира выслать россиян на их Родину, что вызвало шок и среди российских оппозиционеров.Ранее стало известно, что через неделю в Эстонии вступит в силу решение, согласно которому в страну не будут пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами.Кроме того, 10 августа министр иностранных дел председательствующей в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, ранее предложенный некоторыми странами ЕС.При этом для туристической отрасли некоторых стран Европы такое решение будет негативные последствия."Я думаю, что несчастные, лишенные возможности за 50 евро получить салат из трех листьев подвявшей капусты с тремя размороженными креветками в парижском ресторане, насладиться стаями потрясающе умных крыс под Эйфелевой, взять пропуканный лежак на пляже, получить гостишку пять звезд с уровнем трёх, выбитое окно в машине в первую же ночь пребывания в центре столицы какого-то милого государства, после этого получить разводящих руками "бывает, тут так всегда" полицейских, незабываемые виды бомжей и спящих под ногами нищих, получив другие прелести, но открыв для себя иные направления, будут сильно удивлены. И самое плохое - поняв, что в той же Азии сервис ушел намного дальше, они не вернутся", - прокомментировал решение европейцев медиаэксперт Анатолий Шарий.Он отметил, что это решение ударит по туризму в ЕС."Высокомерие тех, кто считает, что красота горных озер или архитектуры, которая создана не ими, является эксклюзивом, позволяющим рассказывать о "привилегии посещения", не вызывало бы удивления в 17 веке. Но в 21 веке - это очередной привычный выстрел в ногу себе", - отметил он.Примечательно, что США уже заявили, что не будут ограничивать посещение россиянами своей страны.

https://ukraina.ru/20220811/1037556438.html

https://ukraina.ru/20220811/1037536230.html

https://ukraina.ru/20220811/1037529114.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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