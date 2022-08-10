https://ukraina.ru/20220810/1037505610.html

В Германии начался суд над насильниками 18-летней беженки с Украины

В Германии начался суд над насильниками 18-летней беженки с Украины - 10.08.2022 Украина.ру

В Германии начался суд над насильниками 18-летней беженки с Украины

В Дюссельдорфе начался судебный процесс над гражданами Нигерии и Туниса по делу об изнасиловании 18-летней гражданки Украины. Жертва не явилась в суд, заседание отложили. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Was

2022-08-10T16:07

2022-08-10T16:07

2022-08-10T16:07

суд

беженцы

украина

германия

новости

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Двух мужчин обвиняют в изнасиловании девушки в каюте плавучего отеля "Оскар Уальд", в котором размещали беженцев с Украины. Оба прибыли в Германию под видом студентов украинских вузов: 26-летний тунисец учился на стоматолога, 38-летний нигериец изучал информатику.Обвиняемые жили на корабле вместе с жертвой. Всего на борту судна находились 88 человек: 26 беженцев и 62 постоянных постояльца.Шестого марта, как утверждается, беженцы изнасиловали девушку. Пострадавшая обратилась в полицию, вечером мужчин задержали. Во время следствия они не давали показаний, вину отрицали. Им грозит тюремное заключение и депортация.Судебное заседание назначили на 11 утра 10 августа. Однако пострадавшая не явилась, и с ней не смогли связаться ни адвокаты, ни полицейские. Предполагается, что девушка заразилась коронавирусом - это должен выяснить суд.

https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html

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2022

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суд, беженцы, украина, германия, новости