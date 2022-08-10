В Германии начался суд над насильниками 18-летней беженки с Украины - 10.08.2022 Украина.ру
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В Германии начался суд над насильниками 18-летней беженки с Украины
В Германии начался суд над насильниками 18-летней беженки с Украины - 10.08.2022 Украина.ру
В Германии начался суд над насильниками 18-летней беженки с Украины
В Дюссельдорфе начался судебный процесс над гражданами Нигерии и Туниса по делу об изнасиловании 18-летней гражданки Украины. Жертва не явилась в суд, заседание отложили. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Was
2022-08-10T16:07
2022-08-10T16:07
суд
беженцы
украина
германия
новости
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Двух мужчин обвиняют в изнасиловании девушки в каюте плавучего отеля "Оскар Уальд", в котором размещали беженцев с Украины. Оба прибыли в Германию под видом студентов украинских вузов: 26-летний тунисец учился на стоматолога, 38-летний нигериец изучал информатику.Обвиняемые жили на корабле вместе с жертвой. Всего на борту судна находились 88 человек: 26 беженцев и 62 постоянных постояльца.Шестого марта, как утверждается, беженцы изнасиловали девушку. Пострадавшая обратилась в полицию, вечером мужчин задержали. Во время следствия они не давали показаний, вину отрицали. Им грозит тюремное заключение и депортация.Судебное заседание назначили на 11 утра 10 августа. Однако пострадавшая не явилась, и с ней не смогли связаться ни адвокаты, ни полицейские. Предполагается, что девушка заразилась коронавирусом - это должен выяснить суд.
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суд, беженцы, украина, германия, новости
суд, беженцы, Украина, Германия, Новости

В Германии начался суд над насильниками 18-летней беженки с Украины

16:07 10.08.2022
 
Суд в Германии
Суд в Германии
Читать в
В Дюссельдорфе начался судебный процесс над гражданами Нигерии и Туниса по делу об изнасиловании 18-летней гражданки Украины. Жертва не явилась в суд, заседание отложили. Об этом сообщили журналисты немецкого издания Was
Двух мужчин обвиняют в изнасиловании девушки в каюте плавучего отеля "Оскар Уальд", в котором размещали беженцев с Украины. Оба прибыли в Германию под видом студентов украинских вузов: 26-летний тунисец учился на стоматолога, 38-летний нигериец изучал информатику.
Обвиняемые жили на корабле вместе с жертвой. Всего на борту судна находились 88 человек: 26 беженцев и 62 постоянных постояльца.
Шестого марта, как утверждается, беженцы изнасиловали девушку. Пострадавшая обратилась в полицию, вечером мужчин задержали. Во время следствия они не давали показаний, вину отрицали. Им грозит тюремное заключение и депортация.
Судебное заседание назначили на 11 утра 10 августа. Однако пострадавшая не явилась, и с ней не смогли связаться ни адвокаты, ни полицейские. Предполагается, что девушка заразилась коронавирусом - это должен выяснить суд.
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 11:17
Уехать, чтобы остаться. Что происходит с украинскими беженцами в Европе и в России
 
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