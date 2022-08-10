Испанские ультрас-антифашисты взбунтовались против приезда харьковского "Металлиста" - 10.08.2022 Украина.ру
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Испанские ультрас-антифашисты взбунтовались против приезда харьковского "Металлиста"
Испанские ультрас-антифашисты взбунтовались против приезда харьковского "Металлиста" - 10.08.2022 Украина.ру
Испанские ультрас-антифашисты взбунтовались против приезда харьковского "Металлиста"
Riazor Blues, объединение болельщиков испанского футбольного клуба "Депортиво" из Ла-Коруньи, не будет посещать матч летнего турнира "Кубок Тересы Эрреры" с участием харьковской команды "Металлист". Об этом говорится в статье, опубликованной 9 августа в испанской газете Nós Diario
2022-08-10T13:05
2022-08-10T13:11
испания
галисия
"металлист"
болельщики
донбасс
ультрас
неонацисты
"азов"
футбол
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Газета сообщает, что недовольство испанских болельщиков вызвал тот факт, что приглашение на участие в турнире было направлено "команде, известной неонацистскими славой своих болельщиков, [входящих] в военизированные группировки, активно участвующие в батальоне "Азов"* "Он добавил, что в Riazor Blues не забывают жертв Донбасса и пользуются предоставленной изданием возможностью для выражения "антифашистской солидарности" с этим регионом.Что же касается "солидарности с украинским народом", которую якобы означает приглашение "Металлиста", то на самом деле она очень избирательна и означает лишь поддержку "неонацистского режима, за спиной которого с 2014 года происходят массовые расправы и убийства", заявил собеседник газеты.Кроме того, он выразил своё несогласие с тем фактом, что часть вырученных от продажи билетов на матч средств пойдёт "Галисийской ассоциации помощи Украине", организации, которая, в частности, добивалась отмены концерта Эмира Кустурицы в Ла-Корунье.Турнир "Кубок Тересы Эрреры" проводится в Ла-Корунье каждое лето, начиная с 1946 года, и назван в честь Тересы Маргариты Эрреры-и-Посады (1712-1791), местной благотворительницы, посвятившей свою жизнь помощи бедным. *Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20210726/1031924671.html
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испания, галисия, "металлист", болельщики, донбасс, ультрас, неонацисты, "азов", футбол
Испания, Галисия, "Металлист", болельщики, Донбасс, ультрас, неонацисты, "Азов", футбол

Испанские ультрас-антифашисты взбунтовались против приезда харьковского "Металлиста"

13:05 10.08.2022 (обновлено: 13:11 10.08.2022)
 
© РИА Новости . Антон Круглов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Антон Круглов
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Riazor Blues, объединение болельщиков испанского футбольного клуба "Депортиво" из Ла-Коруньи, не будет посещать матч летнего турнира "Кубок Тересы Эрреры" с участием харьковской команды "Металлист". Об этом говорится в статье, опубликованной 9 августа в испанской газете Nós Diario
Газета сообщает, что недовольство испанских болельщиков вызвал тот факт, что приглашение на участие в турнире было направлено "команде, известной неонацистскими славой своих болельщиков, [входящих] в военизированные группировки, активно участвующие в батальоне "Азов"* "

"Мы сожалеем о положении гражданского населения, вынужденного покинуть свою землю, но считаем, что этот матч следует той же политической линии, которую мы уже видели в [правительственных] структурах", — заявил газете один из испанских болельщиков.

Он добавил, что в Riazor Blues не забывают жертв Донбасса и пользуются предоставленной изданием возможностью для выражения "антифашистской солидарности" с этим регионом.
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Что же касается "солидарности с украинским народом", которую якобы означает приглашение "Металлиста", то на самом деле она очень избирательна и означает лишь поддержку "неонацистского режима, за спиной которого с 2014 года происходят массовые расправы и убийства", заявил собеседник газеты.
Кроме того, он выразил своё несогласие с тем фактом, что часть вырученных от продажи билетов на матч средств пойдёт "Галисийской ассоциации помощи Украине", организации, которая, в частности, добивалась отмены концерта Эмира Кустурицы в Ла-Корунье.
Турнир "Кубок Тересы Эрреры" проводится в Ла-Корунье каждое лето, начиная с 1946 года, и назван в честь Тересы Маргариты Эрреры-и-Посады (1712-1791), местной благотворительницы, посвятившей свою жизнь помощи бедным.
*Деятельность организации запрещена в РФ
 
ИспанияГалисия"Металлист"болельщикиДонбассультраснеонацисты"Азов"футбол
 
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