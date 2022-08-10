https://ukraina.ru/20220810/1037490415.html

Испанские ультрас-антифашисты взбунтовались против приезда харьковского "Металлиста"

Испанские ультрас-антифашисты взбунтовались против приезда харьковского "Металлиста" - 10.08.2022 Украина.ру

Испанские ультрас-антифашисты взбунтовались против приезда харьковского "Металлиста"

Riazor Blues, объединение болельщиков испанского футбольного клуба "Депортиво" из Ла-Коруньи, не будет посещать матч летнего турнира "Кубок Тересы Эрреры" с участием харьковской команды "Металлист". Об этом говорится в статье, опубликованной 9 августа в испанской газете Nós Diario

2022-08-10T13:05

2022-08-10T13:05

2022-08-10T13:11

испания

галисия

"металлист"

болельщики

донбасс

ультрас

неонацисты

"азов"

футбол

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Газета сообщает, что недовольство испанских болельщиков вызвал тот факт, что приглашение на участие в турнире было направлено "команде, известной неонацистскими славой своих болельщиков, [входящих] в военизированные группировки, активно участвующие в батальоне "Азов"* "Он добавил, что в Riazor Blues не забывают жертв Донбасса и пользуются предоставленной изданием возможностью для выражения "антифашистской солидарности" с этим регионом.Что же касается "солидарности с украинским народом", которую якобы означает приглашение "Металлиста", то на самом деле она очень избирательна и означает лишь поддержку "неонацистского режима, за спиной которого с 2014 года происходят массовые расправы и убийства", заявил собеседник газеты.Кроме того, он выразил своё несогласие с тем фактом, что часть вырученных от продажи билетов на матч средств пойдёт "Галисийской ассоциации помощи Украине", организации, которая, в частности, добивалась отмены концерта Эмира Кустурицы в Ла-Корунье.Турнир "Кубок Тересы Эрреры" проводится в Ла-Корунье каждое лето, начиная с 1946 года, и назван в честь Тересы Маргариты Эрреры-и-Посады (1712-1791), местной благотворительницы, посвятившей свою жизнь помощи бедным. *Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20210726/1031924671.html

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испания, галисия, "металлист", болельщики, донбасс, ультрас, неонацисты, "азов", футбол