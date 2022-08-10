https://ukraina.ru/20220810/1037436504.html

Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует

Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует - 10.08.2022 Украина.ру

Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует

Обещанное наступление ВСУ на Херсон носит пиар-эффект, чтобы показать Западу, что они наступают, поэтому им нужно поставлять оружие, а также убедить украинское население, что они идут "освобождать Херсон", но у них нет для наступления сил, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-08-10T09:00

2022-08-10T09:00

2022-08-10T09:00

херсон

владимир евсеев

новости

всу

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Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил РФ.По его мнению, в преддверии полного освобождения Донбасса киевский режим пытается изобразить хоть какую-то активность.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037413961.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсон, владимир евсеев, новости, всу