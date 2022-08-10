Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует - 10.08.2022 Украина.ру
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Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует
Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует - 10.08.2022 Украина.ру
Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует
Обещанное наступление ВСУ на Херсон носит пиар-эффект, чтобы показать Западу, что они наступают, поэтому им нужно поставлять оружие, а также убедить украинское население, что они идут "освобождать Херсон", но у них нет для наступления сил, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-10T09:00
2022-08-10T09:00
херсон
владимир евсеев
новости
всу
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Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил РФ.По его мнению, в преддверии полного освобождения Донбасса киевский режим пытается изобразить хоть какую-то активность.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037413961.html
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Новости
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херсон, владимир евсеев, новости, всу
Херсон, Владимир Евсеев, Новости, ВСУ

Евсеев объяснил, почему киевский режим обещает наступление на Херсон и не действует

09:00 10.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Обещанное наступление ВСУ на Херсон носит пиар-эффект, чтобы показать Западу, что они наступают, поэтому им нужно поставлять оружие, а также убедить украинское население, что они идут "освобождать Херсон", но у них нет для наступления сил, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, находящийся под контролем Вооруженных сил РФ.

Я думаю, что эти локальные события носят пиар-эффект и преследуют две цели. Первое – показать Западу, что они наступают, поэтому им нужно поставлять оружие. Второе – показать самому украинскому населению, что "мы идем освобождать Херсон". Но для реального наступления у них нет сил.

Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, в преддверии полного освобождения Донбасса киевский режим пытается изобразить хоть какую-то активность.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Работа телеканала Дождь - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 15:49
Другие победы. Почему нельзя недооценивать украинскую пропаганду
 
ХерсонВладимир ЕвсеевНовостиВСУ
 
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