https://ukraina.ru/20220808/1037383684.html

Эксперт Андрей Пинчук рассказал, почему Испания отказалась передать Украине "Леопарды"

Эксперт Андрей Пинчук рассказал, почему Испания отказалась передать Украине "Леопарды" - 08.08.2022 Украина.ру

Эксперт Андрей Пинчук рассказал, почему Испания отказалась передать Украине "Леопарды"

На это у Испании есть сразу несколько причин, рассказал бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.

2022-08-08T07:55

2022-08-08T07:55

2022-08-08T07:55

танки

испания

украина

оружие

андрей пинчук

новости

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По мнению эксперта, одной из основных причин является слабая уверенность в эффективности техники, стоявшей на консервации на поле боя – в дальнейшем это может отрицательно сказаться на продажах. Второй причиной отказа от поставок Пинчук считает нехватку вооружений непосредственно для испанской армии.Эксперт подчеркнул, что не только Испания саботировала поставки оружия Украине, то же самое делают и другие европейские страны.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220802/1037218249.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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танки, испания, украина, оружие, андрей пинчук, новости