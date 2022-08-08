Эксперт Андрей Пинчук рассказал, почему Испания отказалась передать Украине "Леопарды"
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На это у Испании есть сразу несколько причин, рассказал бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
По мнению эксперта, одной из основных причин является слабая уверенность в эффективности техники, стоявшей на консервации на поле боя – в дальнейшем это может отрицательно сказаться на продажах. Второй причиной отказа от поставок Пинчук считает нехватку вооружений непосредственно для испанской армии.
Когда стало понятно, что русский солдат может постучаться к тебе, ты смотришь в закрома, а там нет ничего, то ты думаешь: "А может и мне "Леопард" сгодится".
Эксперт подчеркнул, что не только Испания саботировала поставки оружия Украине, то же самое делают и другие европейские страны.
Европа попыталась Зеленского склонить к переговорам. Но прилетел Джонсон, позвонил Байден и сказали: "Идите-ка вы к черту, граждане европейцы, мерзните дальше со своими "Леопардами" вместе". Европейцам как-то неприятно, они вроде и платят, и оружие дают, а в ответ... Осень все ближе, "Леопардов" все меньше, все холоднее, и возникают некоторые вопросы, на которые у Европы нет очевидных ответов. Вот и вся история.
Полностью интервью можно прочитать здесь.