Эксперт Андрей Пинчук рассказал, почему Испания отказалась передать Украине "Леопарды" - 08.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Андрей Пинчук рассказал, почему Испания отказалась передать Украине "Леопарды"
Эксперт Андрей Пинчук рассказал, почему Испания отказалась передать Украине "Леопарды" - 08.08.2022 Украина.ру
Эксперт Андрей Пинчук рассказал, почему Испания отказалась передать Украине "Леопарды"
На это у Испании есть сразу несколько причин, рассказал бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
2022-08-08T07:55
2022-08-08T07:55
танки
испания
украина
оружие
андрей пинчук
новости
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По мнению эксперта, одной из основных причин является слабая уверенность в эффективности техники, стоявшей на консервации на поле боя – в дальнейшем это может отрицательно сказаться на продажах. Второй причиной отказа от поставок Пинчук считает нехватку вооружений непосредственно для испанской армии.Эксперт подчеркнул, что не только Испания саботировала поставки оружия Украине, то же самое делают и другие европейские страны.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220802/1037218249.html
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танки, испания, украина, оружие, андрей пинчук, новости

Эксперт Андрей Пинчук рассказал, почему Испания отказалась передать Украине "Леопарды"

07:55 08.08.2022
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанктанк леопард
танк леопард - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : Sputnik
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На это у Испании есть сразу несколько причин, рассказал бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук.
По мнению эксперта, одной из основных причин является слабая уверенность в эффективности техники, стоявшей на консервации на поле боя – в дальнейшем это может отрицательно сказаться на продажах. Второй причиной отказа от поставок Пинчук считает нехватку вооружений непосредственно для испанской армии.
Когда стало понятно, что русский солдат может постучаться к тебе, ты смотришь в закрома, а там нет ничего, то ты думаешь: "А может и мне "Леопард" сгодится".
Андрей Пинчук
Командир подразделения специального отряда "Центр"
Эксперт подчеркнул, что не только Испания саботировала поставки оружия Украине, то же самое делают и другие европейские страны.
Европа попыталась Зеленского склонить к переговорам. Но прилетел Джонсон, позвонил Байден и сказали: "Идите-ка вы к черту, граждане европейцы, мерзните дальше со своими "Леопардами" вместе". Европейцам как-то неприятно, они вроде и платят, и оружие дают, а в ответ... Осень все ближе, "Леопардов" все меньше, все холоднее, и возникают некоторые вопросы, на которые у Европы нет очевидных ответов. Вот и вся история.
Андрей Пинчук
Командир подразделения специального отряда "Центр"
танк леопард - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 16:22
Танков не будет: Испания не передаст Украине свои "Леопарды"Правительство Испании решило не передавать Украине ранее обещанные танки Leopard, сообщило 2 августа РИА Новости со ссылкой на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
танкиИспанияУкраинаоружиеАндрей ПинчукНовости
 
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