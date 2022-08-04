https://ukraina.ru/20220804/1037297380.html
Отсечь войска на Днепре. Военный эксперт о том, как РФ под Херсоном доводит ВСУ до паники
Отсечь войска на Днепре. Военный эксперт о том, как РФ под Херсоном доводит ВСУ до паники - 04.08.2022 Украина.ру
Отсечь войска на Днепре. Военный эксперт о том, как РФ под Херсоном доводит ВСУ до паники
Днепровский рубеж – это классическая оборонительная линия, которая использовалась советскими войсками при отступлении и немецко-фашистскими захватчиками при наступлении советских войск в 1943-1944 годах. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-04T15:40
2022-08-04T15:40
2022-08-04T15:40
новости
днепр
россия
херсон
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/26/1034262609_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3962a0e9297f171f2ae4489f9fb7a59c.jpg.webp
Ее удобство в том, что это возвышенный правый берег, где удобно держать оборону, размещать артиллерию и просматривать наступление с равнинного левого берега. Минус в том, что любой плацдарм на правом берегу создает оперативную слабость в излучине Днепра от Кремечуга до Новой Каховки и возможность охвата этого плацдарма с двух сторон либо с севера, либо с юга, пояснил специалист.Поэтому и декларируется наступление ВСУ на плацдарм российских войск под Херсоном и Новой Каховкой, потому что с этого плацдарма можно решить оперативное и стратегическое окружение правобережного днепровского оборонительного рубежа и решить вопрос отсечения Украины от моря, взяв Николаев и Одессу, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/26/1034262609_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80964b1d905676a07fcded4b6a9155a4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепр, россия, херсон, всу
Отсечь войска на Днепре. Военный эксперт о том, как РФ под Херсоном доводит ВСУ до паники
Днепровский рубеж – это классическая оборонительная линия, которая использовалась советскими войсками при отступлении и немецко-фашистскими захватчиками при наступлении советских войск в 1943-1944 годах. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Ее удобство в том, что это возвышенный правый берег, где удобно держать оборону, размещать артиллерию и просматривать наступление с равнинного левого берега. Минус в том, что любой плацдарм на правом берегу создает оперативную слабость в излучине Днепра от Кремечуга до Новой Каховки и возможность охвата этого плацдарма с двух сторон либо с севера, либо с юга, пояснил специалист.
"Именно поэтому Украина боится наступления российских войск с Херсона на Кривой Рог с тем, чтобы отсечь войска, которые могут держать оборону в этой излучине от Кременчуга до Никополя", - пояснил Анпилогов.
Поэтому и декларируется наступление ВСУ на плацдарм российских войск под Херсоном и Новой Каховкой, потому что с этого плацдарма можно решить оперативное и стратегическое окружение правобережного днепровского оборонительного рубежа и решить вопрос отсечения Украины от моря, взяв Николаев и Одессу, заключил собеседник издания.