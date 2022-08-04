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Отсечь войска на Днепре. Военный эксперт о том, как РФ под Херсоном доводит ВСУ до паники

Отсечь войска на Днепре. Военный эксперт о том, как РФ под Херсоном доводит ВСУ до паники - 04.08.2022 Украина.ру

Отсечь войска на Днепре. Военный эксперт о том, как РФ под Херсоном доводит ВСУ до паники

Днепровский рубеж – это классическая оборонительная линия, которая использовалась советскими войсками при отступлении и немецко-фашистскими захватчиками при наступлении советских войск в 1943-1944 годах. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-04T15:40

2022-08-04T15:40

2022-08-04T15:40

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Ее удобство в том, что это возвышенный правый берег, где удобно держать оборону, размещать артиллерию и просматривать наступление с равнинного левого берега. Минус в том, что любой плацдарм на правом берегу создает оперативную слабость в излучине Днепра от Кремечуга до Новой Каховки и возможность охвата этого плацдарма с двух сторон либо с севера, либо с юга, пояснил специалист.Поэтому и декларируется наступление ВСУ на плацдарм российских войск под Херсоном и Новой Каховкой, потому что с этого плацдарма можно решить оперативное и стратегическое окружение правобережного днепровского оборонительного рубежа и решить вопрос отсечения Украины от моря, взяв Николаев и Одессу, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепр, россия, херсон, всу