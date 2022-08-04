Харьковские разведчики отказались выполнять приказ - 04.08.2022 Украина.ру
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Харьковские разведчики отказались выполнять приказ
Харьковские разведчики отказались выполнять приказ - 04.08.2022 Украина.ру
Харьковские разведчики отказались выполнять приказ
Командиры подразделений 132-го разведбатальона ВСУ в селе Норцовка Харьковской области отказались подчиняться приказам командования, сообщает Минобороны РФ 4 августа
2022-08-04T11:01
2022-08-04T11:29
новости
харьковская область
разведчики
всу
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По данным ведомства, их решение связано с большими потерями в украинской армии."В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования", — говорится в сообщении Минобороны.По данным российских военных, командиры разведывательного подразделения самовольно покинули расположение и отправились в пункт временной дислокации.Ранее в ВГА Запорожской области заявили, что граждан Украины, отказавшихся воевать за киевский режим поощрят в Запорожской области.Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру сказал, что киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.
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новости, харьковская область, разведчики, всу

Харьковские разведчики отказались выполнять приказ

11:01 04.08.2022 (обновлено: 11:29 04.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Командиры подразделений 132-го разведбатальона ВСУ в селе Норцовка Харьковской области отказались подчиняться приказам командования, сообщает Минобороны РФ 4 августа
По данным ведомства, их решение связано с большими потерями в украинской армии.
"В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования", — говорится в сообщении Минобороны.
По данным российских военных, командиры разведывательного подразделения самовольно покинули расположение и отправились в пункт временной дислокации.
Ранее в ВГА Запорожской области заявили, что граждан Украины, отказавшихся воевать за киевский режим поощрят в Запорожской области.
Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру сказал, что киевский режим теряет по 20 тысяч солдат ВСУ в месяц, если спецоперация продолжится, и противник не сдастся, то боевые действия затянутся до последнего украинца.
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