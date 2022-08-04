https://ukraina.ru/20220804/1037273689.html
В США связали ядерные договоренности с Россией с ситуацией вокруг Украины
В США связали ядерные договоренности с Россией с ситуацией вокруг Украины
В США связали ядерные договоренности с Россией с ситуацией вокруг Украины
США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс. Ее слова 3 августа процитировали РИА Новости
2022-08-04T07:55
2022-08-04T07:55
2022-08-04T07:55
новости
снв-3
сша
россия
ядерное оружие
украина
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Дженкинс добавила, что у двух крупнейших ядерных держав наметился прогресс на пути к сокращению запасов и выразила надежду, что в скором времени между РФ и США будет заключен новый договор на смену СНВ-3."Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией", — добавила Дженкинс.К слову, перед началом обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия президент США Джо Байден сказал о готовности американской администрации "в оперативном порядке" обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что конкретных предложений от США по этой теме так и не поступало.СНВ-3 - договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.Договор был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Позже, 27 января 2021 года, Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.
https://ukraina.ru/20220802/1037092408.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, снв-3, сша, россия, ядерное оружие, украина
В США связали ядерные договоренности с Россией с ситуацией вокруг Украины
США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс. Ее слова 3 августа процитировали РИА Новости
"Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент", — сказала она.
Дженкинс добавила, что у двух крупнейших ядерных держав наметился прогресс на пути к сокращению запасов и выразила надежду, что в скором времени между РФ и США будет заключен новый договор на смену СНВ-3.
"Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией", — добавила Дженкинс.
К слову, перед началом обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия президент США Джо Байден сказал о готовности американской администрации "в оперативном порядке" обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году.
Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что конкретных предложений от США по этой теме так и не поступало.
СНВ-3 - договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Договор был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Позже, 27 января 2021 года, Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.