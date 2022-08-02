Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник "Космос-2558"
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск РН"Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" с космодрома Восточный
Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту аппарат с кодовым номером "Космос-2558". Построен он был для Минобороны РФ. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали 2 августа
"Стартовавшая вчера, 1 августа 2022 года, в 23 часа 25 минут с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе Министерства добавили, что запуск и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме, а наземные средства ВКС уже приняли управление этим аппаратом.
Летные испытания космического комплекса "Союз-2" начались на Плесецке 8 ноября 2004 года. Ракета пришла на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались с 1973 по 2012 год.