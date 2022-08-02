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Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник "Космос-2558"

Для Минобороны РФ: ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту "Космос-2558"

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник "Космос-2558"

Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту аппарат с кодовым номером "Космос-2558". Построен он был для Минобороны РФ. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали 2 августа

2022-08-02T07:47

2022-08-02T07:47

2022-08-02T07:47

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В пресс-службе Министерства добавили, что запуск и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме, а наземные средства ВКС уже приняли управление этим аппаратом.Летные испытания космического комплекса "Союз-2" начались на Плесецке 8 ноября 2004 года. Ракета пришла на смену "Союзам-У", которые эксплуатировались с 1973 по 2012 год.

https://ukraina.ru/20220801/1037061125.html

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новости, россия, спутник, космос