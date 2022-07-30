https://ukraina.ru/20220730/1037007469.html
Леонков объяснил, что мешает России зачистить украинское оружие
Леонков объяснил, что мешает России зачистить украинское оружие - 30.07.2022 Украина.ру
Леонков объяснил, что мешает России зачистить украинское оружие
России не удается на 100% пересечь поставки западного оружия на Украине, противник старается хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить вооружения в место проведения боевых действий, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-07-30T06:45
2022-07-30T06:45
2022-07-30T06:45
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украина
алексей леонков
россия
оружие
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По его мнению, Украина проигрывает в конфликте и огневые средства, которые получает Киев у стран НАТО не хватает для совершения масштабных боевых действий."Стопроцентно пресечь поставки и ограничить их количество не получается. Наша армия занимается этим на регулярной основе, но по-прежнему не сообщается об уничтожении складов с оружием. Министерство обороны работает, но и противник тоже старается работать, и старается как можно хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить данные средства вооружения в место проведения боевых действий", - сказал он.Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что США и их союзники поставят Киеву 25-35 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Владимир Евсеев пояснил, что сейчас ВСУ получают от Запада HIMARS более устаревшей комплектации с дальностью стрельбы в 70-80 километров. Самую последнюю американскую разработку этой модели с дальностью в 300 километров США решили пока придержать. Причина тому, считает эксперт в том, что одна из таких установок уже была захвачена российскими военными.Эксперт добавил, что пусковые установки уничтожаются российскими военными, и сейчас в распоряжении Киева остается только четыре HIMARSа.Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220728/1036970109.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, алексей леонков, россия, оружие
Леонков объяснил, что мешает России зачистить украинское оружие
России не удается на 100% пересечь поставки западного оружия на Украине, противник старается хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить вооружения в место проведения боевых действий, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
По его мнению, Украина проигрывает в конфликте и огневые средства, которые получает Киев у стран НАТО не хватает для совершения масштабных боевых действий.
"Стопроцентно пресечь поставки и ограничить их количество не получается. Наша армия занимается этим на регулярной основе, но по-прежнему не сообщается об уничтожении складов с оружием. Министерство обороны работает, но и противник тоже старается работать, и старается как можно хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить данные средства вооружения в место проведения боевых действий", - сказал он.
Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что США и их союзники поставят Киеву 25-35 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Владимир Евсеев пояснил, что сейчас ВСУ получают от Запада HIMARS более устаревшей комплектации с дальностью стрельбы в 70-80 километров. Самую последнюю американскую разработку этой модели с дальностью в 300 километров США решили пока придержать. Причина тому, считает эксперт в том, что одна из таких установок уже была захвачена российскими военными.
Эксперт добавил, что пусковые установки уничтожаются российскими военными, и сейчас в распоряжении Киева остается только четыре HIMARSа.
Полностью интервью с Алексеем Леонковым можно прочитать здесь: