Сбежавший с Украины внук Ротару похвастался фотографиями из Парижа - 29.07.2022 Украина.ру
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Сбежавший с Украины внук Ротару похвастался фотографиями из Парижа
Сбежавший с Украины внук Ротару похвастался фотографиями из Парижа - 29.07.2022 Украина.ру
Сбежавший с Украины внук Ротару похвастался фотографиями из Парижа
Внук украинской певицы Софии Ротару, 28-летний музыкант Анатолий Евдокименко 28 июля опубликовал в Instagram* серию фотографий, которые были сделаны во время прогулок по центру Парижа
2022-07-29T10:40
2022-07-29T10:40
ротару
украина
париж
новости
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На них с разных ракурсов в разное время запечатлена Эйфелева башня.В других папках в его микроблоге размещены снимки, сделанные во время путешествий по другим странам.Внук Ротару оставил новые фотографии без комментариев. Он также не сообщил, как во время военного положения выехал с Украины.В феврале Владимир Зеленский объявил на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию. В связи с этим выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили.В марте Анатолия Евдокименко вместе с его отцом Русланом Евдокименко задержали в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке. Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдавии, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере 2 тыс. долларов.Ротару не комментировала информацию о задержании сына и внука.* Соцсеть запрещена в РФ
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ротару, украина, париж, новости

Сбежавший с Украины внук Ротару похвастался фотографиями из Парижа

10:40 29.07.2022
 
© shmn/ИнстаграмАнатолий Евдокименко
Анатолий Евдокименко
© shmn/Инстаграм
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Внук украинской певицы Софии Ротару, 28-летний музыкант Анатолий Евдокименко 28 июля опубликовал в Instagram* серию фотографий, которые были сделаны во время прогулок по центру Парижа
На них с разных ракурсов в разное время запечатлена Эйфелева башня.
В других папках в его микроблоге размещены снимки, сделанные во время путешествий по другим странам.
Внук Ротару оставил новые фотографии без комментариев. Он также не сообщил, как во время военного положения выехал с Украины.
В феврале Владимир Зеленский объявил на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию. В связи с этим выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили.
В марте Анатолия Евдокименко вместе с его отцом Русланом Евдокименко задержали в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке. Винницкая прокуратура тогда сообщила, что гражданин Молдавии, который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере 2 тыс. долларов.
Ротару не комментировала информацию о задержании сына и внука.
* Соцсеть запрещена в РФ
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