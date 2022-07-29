Европа переживает эффект бумеранга из-за антироссийских санкций — депутат - 29.07.2022 Украина.ру
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Европа переживает эффект бумеранга из-за антироссийских санкций — депутат
Европа переживает эффект бумеранга из-за антироссийских санкций — депутат - 29.07.2022 Украина.ру
Европа переживает эффект бумеранга из-за антироссийских санкций — депутат
Европа переживает эффект бумеранга из-за введенных против России экономических и финансовых санкций. Об этом заявил венесуэльский депутат Тони Боса, передает РИА Новости
2022-07-29T09:18
2022-07-29T09:18
новости
санкции
европа
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"Для них настал момент бумеранга из-за санкций, которые они ввели против России. Для Европы это большая социальная цена и политические издержки", - сказал он.Бумерангом является, по его мнению, и продовольственный кризис, в развязывании которого на Западе обвиняют Россию. Москва ранее категорически отвергала такие обвинения.Ранее агентство Рейтер сообщило, что ЕС внесет поправки в санкции в отношении РФ, чтобы разрешить частично разморозить средства подсанкционных российских банков для облегчения торговли продовольствием и удобрениями.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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новости, санкции, европа

Европа переживает эффект бумеранга из-за антироссийских санкций — депутат

09:18 29.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Европа переживает эффект бумеранга из-за введенных против России экономических и финансовых санкций. Об этом заявил венесуэльский депутат Тони Боса, передает РИА Новости
"Для них настал момент бумеранга из-за санкций, которые они ввели против России. Для Европы это большая социальная цена и политические издержки", - сказал он.
Бумерангом является, по его мнению, и продовольственный кризис, в развязывании которого на Западе обвиняют Россию. Москва ранее категорически отвергала такие обвинения.

"То, что Европа ослабляет гайки... доказывает, что в ее блоке есть страны с различными интересами", - добавил Боса.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что ЕС внесет поправки в санкции в отношении РФ, чтобы разрешить частично разморозить средства подсанкционных российских банков для облегчения торговли продовольствием и удобрениями.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
 
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