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Европа переживает эффект бумеранга из-за антироссийских санкций — депутат

Европа переживает эффект бумеранга из-за антироссийских санкций — депутат - 29.07.2022 Украина.ру

Европа переживает эффект бумеранга из-за антироссийских санкций — депутат

Европа переживает эффект бумеранга из-за введенных против России экономических и финансовых санкций. Об этом заявил венесуэльский депутат Тони Боса, передает РИА Новости

2022-07-29T09:18

2022-07-29T09:18

2022-07-29T09:18

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санкции

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"Для них настал момент бумеранга из-за санкций, которые они ввели против России. Для Европы это большая социальная цена и политические издержки", - сказал он.Бумерангом является, по его мнению, и продовольственный кризис, в развязывании которого на Западе обвиняют Россию. Москва ранее категорически отвергала такие обвинения.Ранее агентство Рейтер сообщило, что ЕС внесет поправки в санкции в отношении РФ, чтобы разрешить частично разморозить средства подсанкционных российских банков для облегчения торговли продовольствием и удобрениями.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санкции, европа