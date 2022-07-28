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Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном
Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном
Наши силы уничтожают американские РСЗО HIMARS достаточно эффективно, учитывая, что это новое оружие и российские войска с ним раньше не сталкивались. Какие-то приемы пришлось отрабатывать по ходу противодействия. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T10:56
2022-07-28T10:56
2022-07-28T10:56
новости
россия
himars
херсон
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В последние дни сообщалось, что мы перехватываем все шесть выпущенных ракет. Еще официально подтвердилось, что уничтожено четыре пусковые установки и одна заряжающая машина. То есть постепенно российские войска научились противодействовать этому оружию, отметил эксперт.По его словам, для минимизации вреда от обстрелов дальнобойной украинской артиллерии необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение.Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/24/1034342430_30:0:2297:1700_1920x0_80_0_0_44bea2073bb71a37bae765f8af9015ee.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, himars, херсон
Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном
Наши силы уничтожают американские РСЗО HIMARS достаточно эффективно, учитывая, что это новое оружие и российские войска с ним раньше не сталкивались. Какие-то приемы пришлось отрабатывать по ходу противодействия. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
В последние дни сообщалось, что мы перехватываем все шесть выпущенных ракет. Еще официально подтвердилось, что уничтожено четыре пусковые установки и одна заряжающая машина. То есть постепенно российские войска научились противодействовать этому оружию, отметил эксперт.
"На мой взгляд, не надо преувеличивать возможности этого оружия. Оно не спасет ВСУ и не переломит соотношение сил на переднем крае, особенно в таком количестве. Мне это больше напоминает полигонное исследование. Американцы хотят понять, насколько эффективно их оружие в условиях конфликта высокой интенсивности с технологически развитым противником. На Украине испытываются новые разработки. Так будет и впредь. Но погоды это не изменит", - указал Хроленко.
По его словам, для минимизации вреда от обстрелов дальнобойной украинской артиллерии необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение.
Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников, заключил собеседник издания.