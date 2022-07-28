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Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном

Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном

Наши силы уничтожают американские РСЗО HIMARS достаточно эффективно, учитывая, что это новое оружие и российские войска с ним раньше не сталкивались. Какие-то приемы пришлось отрабатывать по ходу противодействия. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T10:56

2022-07-28T10:56

2022-07-28T10:56

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В последние дни сообщалось, что мы перехватываем все шесть выпущенных ракет. Еще официально подтвердилось, что уничтожено четыре пусковые установки и одна заряжающая машина. То есть постепенно российские войска научились противодействовать этому оружию, отметил эксперт.По его словам, для минимизации вреда от обстрелов дальнобойной украинской артиллерии необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение.Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, himars, херсон