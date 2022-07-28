Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном
Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном
Наши силы уничтожают американские РСЗО HIMARS достаточно эффективно, учитывая, что это новое оружие и российские войска с ним раньше не сталкивались. Какие-то приемы пришлось отрабатывать по ходу противодействия. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T10:56
2022-07-28T10:56
новости
россия
himars
херсон
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В последние дни сообщалось, что мы перехватываем все шесть выпущенных ракет. Еще официально подтвердилось, что уничтожено четыре пусковые установки и одна заряжающая машина. То есть постепенно российские войска научились противодействовать этому оружию, отметил эксперт.По его словам, для минимизации вреда от обстрелов дальнобойной украинской артиллерии необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение.Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников, заключил собеседник издания.
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новости, россия, himars, херсон

Военный эксперт о том, почему Россия до сих пор не уничтожила HIMARS`ы под Херсоном

10:56 28.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUBHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUB
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Наши силы уничтожают американские РСЗО HIMARS достаточно эффективно, учитывая, что это новое оружие и российские войска с ним раньше не сталкивались. Какие-то приемы пришлось отрабатывать по ходу противодействия. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
В последние дни сообщалось, что мы перехватываем все шесть выпущенных ракет. Еще официально подтвердилось, что уничтожено четыре пусковые установки и одна заряжающая машина. То есть постепенно российские войска научились противодействовать этому оружию, отметил эксперт.
"На мой взгляд, не надо преувеличивать возможности этого оружия. Оно не спасет ВСУ и не переломит соотношение сил на переднем крае, особенно в таком количестве. Мне это больше напоминает полигонное исследование. Американцы хотят понять, насколько эффективно их оружие в условиях конфликта высокой интенсивности с технологически развитым противником. На Украине испытываются новые разработки. Так будет и впредь. Но погоды это не изменит", - указал Хроленко.
По его словам, для минимизации вреда от обстрелов дальнобойной украинской артиллерии необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение.
Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников, заключил собеседник издания.
 
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