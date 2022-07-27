https://ukraina.ru/20220727/1036924246.html

Ищенко рассказал, что может считаться успехом для ВСУ в Херсонской области

Ищенко рассказал, что может считаться успехом для ВСУ в Херсонской области - 27.07.2022 Украина.ру

Ищенко рассказал, что может считаться успехом для ВСУ в Херсонской области

При гипотетическом контрнаступлении войск киевского режима в Херсонской области им, для достижения серьёзного успеха на данном направлении не обязательно брать Херсон, достаточно захватить Новую Каховку и вывести из строя переправу через Днепр. Такое мнение высказывается в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

2022-07-27T15:08

2022-07-27T15:08

2022-07-27T15:08

спецоперация

новости

ростислав ищенко

херсонская область

новая каховка

всу

днепр

запорожье

днепропетровск

контрнаступление

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По его словам, захват Новой Каховки вынудит российские войска оставить большую часть правобережного плацдарма, сосредоточившись на обороне Херсона. Наличие всего одного моста через Днепр (Антоновского), который, к тому же, постоянно находится под обстрелом, вынудит Россию держать на данном направлении избыточные силы, что позволит киевскому режиму, установив дальнюю блокаду Херсона, перебросить часть сил на запорожское и донецкое направления, чтобы попытаться удержать за собой часть левобережных степных районов, полагает политолог.Он также заметил, что для внутриполитических интересов президента США Джо Байдена захват киевским режимом Новой Каховки и половины херсонского плацдарма также будет вполне достаточным успехом.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220711/1034333968.html

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новости, ростислав ищенко, херсонская область, новая каховка, всу, днепр, запорожье, днепропетровск, контрнаступление, джо байден