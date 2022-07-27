Ищенко рассказал, что может считаться успехом для ВСУ в Херсонской области
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
При гипотетическом контрнаступлении войск киевского режима в Херсонской области им, для достижения серьёзного успеха на данном направлении не обязательно брать Херсон, достаточно захватить Новую Каховку и вывести из строя переправу через Днепр. Такое мнение высказывается в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
По его словам, захват Новой Каховки вынудит российские войска оставить большую часть правобережного плацдарма, сосредоточившись на обороне Херсона. Наличие всего одного моста через Днепр (Антоновского), который, к тому же, постоянно находится под обстрелом, вынудит Россию держать на данном направлении избыточные силы, что позволит киевскому режиму, установив дальнюю блокаду Херсона, перебросить часть сил на запорожское и донецкое направления, чтобы попытаться удержать за собой часть левобережных степных районов, полагает политолог.
В любом случае, даже если ВСУ придётся на участке Запорожье — Днепропетровск отойти за Днепр, удерживая за собой только левобережные районы областных центров, Киев сможет таким образом создать взаимно-блокированную позицию на юге и в центре фронта и сосредоточить все свои усилия на полтавском, харьковском, сумском и черниговском направлениях, то есть на северном участке фронта, болотистом, с большим количеством небольших рек и не слишком удобном для наступления с решительными целями.
Он также заметил, что для внутриполитических интересов президента США Джо Байдена захват киевским режимом Новой Каховки и половины херсонского плацдарма также будет вполне достаточным успехом.
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