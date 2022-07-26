В Донецке загорелась нефтебаза после обстрела со стороны ВСУ натовским оружием
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Обстрел со стороны украинских военных привел к пожару на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Об этом 26 июля сообщают в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ДНР
В СЦКК пояснили, что обстрелы велись из орудий натовского калибра 155 миллиметров.
К слову, под этот калибр на Украине ранее была изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Также США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров. Известно, что и то и другое украинские войска уже использовали для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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